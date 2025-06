El jefe de la Policía Local de Alicante reconoce la escasez de personal: "Nos falta gente"

La comisión para "analizar y evaluar la gestión y el funcionamiento del cuerpo de la Policía Local" de Alicante se celebra este jueves, con la comparecencia del actual jefe del cuerpo, José María Conesa. El comisario (cuya jubilación forzosa está prevista para el mes de agosto) ha participado voluntariamente en la cita tras remitir un informe de casi 500 páginas.

Conesa ha declinado realizar ninguna exposición inicial, por lo que la reunión se ha iniciado directamente dando paso al turno de preguntas de los grupos municipales. Después de que los concejales del PP, Manuel Villar y Julio Calero, hayan asegurado no tener preguntas que manifestar, ha sido el turno de los socialistas. Por parte del PSOE, Miguel Castelló ha preguntado si la reorganización impulsada recientemente ha sido "eficaz". "No es algo de sí o no, lo estamos consiguiendo en un determinado porcentaje", ha explicado el jefe de la Policía Local, quien ha advertido de la necesidad de la comisaría de Playa de San Juan y más mandos.

Falta de agentes

Por lo que respecta al personal, Conesa ha lamentado que "falta gente, porque se han ido jubilando". Sobre el número de agentes de los que dispone Alicante, el comisario ha señalado que "lo de la ratio por habitante no es algo a lo que la ley te obligue, sino que son consejos que se dan", sin embargo, ha reconocido que la ciudad "está por debajo de Elche, por ejemplo".

El concejal socialista ha proseguido con su turno de "interrogatorio", consultando en qué se traduce esa falta de agentes: "Hay una merma de policías y eso afecta en los servicios, es evidente. Si la ciudad crece y nosotros tenemos la misma plantilla hace 15 años, pues hay servicios a los que no se llega. El gobierno municipal lleva años limitando la incorporación de miembros".

Dudas sobre los vehículos

Por parte de Vox, el portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha puesto el foco sobre los vehículos de la Policía. En concreto, ha afirmado que dos coches se encuentran catalogados como "particulares", algo que Conesa a atribuido a un "error". Después, el edil le ha preguntado sim hay algún vehículo operativo pese a contar con la ITV desfavorable. El jefe de la policía, aunque ha asegurado desconocer la situación de todos los vehículos, ha señalado que "la revisión la pasan los talleres municipales y, si resulta desfavorable, ese vehículo no se nos devuelve hasta que se repara".

En la misma línea, Ortolá ha incidido en si se han utilizado vehículos camuflados para el trabajo de otras unidades que no deberían haberlo hecho: "Yo no puedo asegurar nada, somos 600 personas. Que alguien haya cogido un coche para utilizarlo en seguridad ciudadana... pues no creo", ha replicado Conesa, quien lo ha considerado una "práctica normal". Respecto al estado general de los vehículos del cuerpo, el comisario ha reconocido la necesidad urgente de mejoras: "Me da vergüenza que nos vean con el estado en el que están los vehículos, mentiría si le dijera que estoy orgulloso de eso, pero he aprendido a trabajar con lo que hay".

Armamento

Tras ello, el de Vox ha cuestionado sobre las pistolas eléctricas "Taser", que según testimonios de agentes habría menos unidades operativas de las contempladas en la documentación de la comisión. "No lo sé, aunque parezca mentira no soy aficionado de estas armas". Además, Ortolá ha preguntado si se utilizan chalecos antibalas con fechas de caducidad ya cumplidas: "Que yo sepa no, es posible que a lo mejor alguien tenga un chaleco pero no lo use porque su puesto no lo requiere. Los chalecos antiguos se utilizan para las prácticas de tiro", ha replicado Conesa. Por último, a raíz de esas declaraciones, el de Vox ha consultado si se consideran "suficientes" los cartuchos que se emplean en las prácticas: "Me gustaría tirar más, somos la única policía en toda la provincia que no tiene galería de tiro, tenemos que alquilar la de tiro olímpico y este año creo que no hay presupuesto".

Equipamiento

Finalizadas las preguntas de Vox, ha sido el turno de Compromís. El portavoz valencianista, Rafa Mas, ha preguntado también sobre la falta de chalecos antibalas: "Hoy toman posesión 16 agentes y ahora mismo no tengo para darles un chaleco", ha señalado el comisario.

A continuación, Mas ha acusado a Conesa de "lavarse las manos" con el contrato de vestuario, a lo que el jefe de la Policía ha interrumpido al concejal: "No, eso lo dice usted, yo no me lavo las manos con nada", ha replicado. Al respecto, el concejal de contratación y presidente de la comisión, Manuel Villar, ha avanzado que la nueva adjudicación ya ha superado la fase de clasificación de ofertas y que, dado que solo se ha presentado una empresa, su tramitación se prevé rápida.

El turno de Mas ha sido, sin duda alguna, el más tenso de la cita. "Si me permite la expresión, eso es un auténtico disparate, a usted le han contado una película...", ha llegado a recriminarle el jefe del cuerpo al concejal de Compromís, que ha intentado (sin éxito) poner en boca de Conesa distintas afirmaciones de la formación progresista.

[ESTA NOTICIA SE ACTUALIZA EN DIRECTO]