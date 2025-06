El PSOE confirma su oferta a Barcala: aprobará el plan de ajuste si cesa al concejal Toni Gallego

Todos los caminos para aprobar el plan de ajuste pasan por la salida del concejal Toni Gallego. De las 21 propuestas de Vox a las dos condiciones del PSOE, la oposición al completo exige la dimisión o el cese del edil de Hacienda para facilitar la modificación contable. Con este contexto, el gobierno municipal del PP se ha reunido este jueves con el grupo socialista (tras anular in extremis el encuentro fijado el miércoles) para conocer sus condiciones en la negociación.

A la cita han acudido, por parte del ejecutivo, la portavoz del grupo popular, Mari Carmen de España; y la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali. En ella, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, se ha mostrado clara con su oferta: rechazar las propuestas de Vox y cesar a Toni Gallego de todas sus competencias. Bajo esas circunstancias, los ocho concejales socialistas se abstendrían en la votación del Plan Económico Financiero, lo que permitiría al PP (con 14 de los 29 concejales) sacar adelante el ajuste contable al que se ha visto abocado el Ayuntamiento tras incumplir en casi 30 millones de euros la regla de gasto.

Condiciones del PSOE

En este primer encuentro los populares han tratado de confirmar si la oferta que el PSOE había lanzado a través de los medios de comunicación incluía letra pequeña. Desde el grupo que dirige Ana Barceló, se ha expuesto que no se exigirá ninguna medida ni modificación al plan actual por "confianza" en los técnicos que lo han elaborado. La intención de los progresistas es, por un lado, evitar que Barcala "ceda una vez más ante Vox" (que exige más de 20 medidas que incluyen algunas contra el Orgullo LGTBI o los menores no acompañados) y, por otro, la salida del "responsable" no solo de este expediente, sino de otras polémicas como la de las obras del Antonio Solana o el traslado del pabellón Tómbola Arena, que obligará a desmontar un campo de fútbol de reciente construcción y más de 300.000 euros de presupuesto.

Eso sí, los socialistas concretan que el cese de Gallego deberá ser de todas sus competencias: Economía y Hacienda, Deportes y Patrimonio. "No sería coherente solicitar su cese solo en Hacienda, donde ha quedada demostrada su pésima gestión, y dejarle al frente de otras áreas en la que debe gestionar un presupuesto", ha comentado Ana Barceló al término de la reunión. Además, en el PSOE no se fían de la palabra de los populares y advierten de que, si quieren contar con su abstención, la marcha del concejal tendrá que materializarse antes de la votación del plan de ajuste.

"Con este encuentro damos por expuesta la proposición del grupo socialista para evitar que los alicantinos y alicantinas sufran las consecuencias del pacto misógino, xenófobo y homófobo que promueve la ultraderecha. La posición que hemos trasladado en la reunión es una propuesta responsable, como partido con vocación de gobierno, y para evitar que Barcala asuma la agenda ideológica que quiere imponer Vox", ha añadido la portavoz.

Encrucijada para Barcala

Hasta la fecha, el equipo de gobierno popular solo se ha reunido con Vox (en hasta tres ocasiones) y con el PSOE, en este primer encuentro, sin que se haya concertado cita alguna con Compromís ni con EU-Podemos, que reclaman igualmente la marcha de Gallego.

En cualquier caso (y siempre que no ceda ninguno de los grupos de la oposición) si el alcalde, Luis Barcala, quiere aprobar el Plan Económico Financiero tendrá que aceptar la retirada de competencias al edil popular. En este sentido, la formación de ultraderecha ya ha anunciado que aceptaría un "castigo parcial" (el cese únicamente del área de Hacienda) siempre que se les conceda acceso a toda la documentación manejada por el concejal en este mandato desde Deportes.

En cambio, la izquierda insiste en que el cese deberá ser completo, de todas las áreas. Un movimiento "arriesgado" puesto que el regidor cuenta con potestad para restar responsabilidades a su concejal, pero no para retirarle el acta que le concedieron los ciudadanos. De no dimitir, Gallego podría pasar a convertirse en un edil no adscrito y dificultar la aprobación de futuros trámites que deban ser respaldados por el Pleno.

Si, por el contrario, el alcalde no estuviese dispuesto a dejar caer a Gallego (una hipótesis que cada vez se aprecia más improbable en los pasillos del Ayuntamiento), se expondría a que el Consistorio pudiera ser intervenido para recuperar el equilibrio contable. Por el momento, el alcalde guarda silencio sobre el futuro de su concejal de Hacienda. En una entrevista con INFORMACIÓN, Barcala echó balones fuera sobre la decisión: "Estamos trabajando en encontrar soluciones", se limitó a señalar.