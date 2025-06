Los principales hospitales cerrarán en verano 500 camas

Yolanda Ferrández, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO PV, señala sobre el plan de vacaciones de Sanidad en la provincia de Alicante que, por la información de que dispone a través de junta de personal (y no de la Mesa Sectorial), «sigue en la misma línea que años anteriores, con cobertura limitada de las sustituciones del personal». Apunta que «el ligero aumento presupuestario está justificado no porque se vaya a cubrir al personal sino por el incremento anual del salario del mismo». Avisa de que no todas las localidades de costa se van a reforzar pese a que la población se duplica o triplica. «Tenemos hospitales que van a cerrar camas para así paliar la falta de cobertura de personal que implica la disminución de la actividad en consultas o la quirúrgica».

UGT pide la cobertura de la totalidad del personal. «Deberían haber presentado el plan de vacaciones a los sindicatos y que la parte social pudiera aportar propuestas de mejora . La sustitución de facultativos es deficiente al igual que el resto de categorías. Suele ser entre un 15% en los médicos y un 40% en el resto de categorías. Esto perjudica a la ciudadanía y a la calidad del Sistema Sanitario», señala Eva Plana, secretaria del Sector Salud, que critica que a menos de un mes del periodo vacacional aún hay departamentos sin plan vacacional y que no se haya informado a la mesa sectorial.