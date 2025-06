Aparcar en su plaza reservada, un desafío para personas con movilidad reducida en Alicante

Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida en Alicante, que deberían garantizar la accesibilidad y la proximidad a sus domicilios, se han convertido en un verdadero reto para las personas que dependen de ellas para su día a día. La ocupación frecuente por vehículos no autorizados y motocicletas mal estacionadas dificulta el uso de estos espacios, obligando a muchas personas con movilidad reducida que cuentan con una plaza asignada a aparcar lejos de sus hogares o a esperar largas horas para recuperar su espacio de estacionamiento reservado.

A pesar de las advertencias de las asociaciones y las peticiones vecinales, la situación persiste y convierte algo tan cotidiano como aparcar en un problema estructural. Luis Vera conoce bien esta realidad. Con una discapacidad del 58 % dispone de una plaza asignada cerca de su casa. Pero, en muchas ocasiones, la encuentra ocupada por vehículos no autorizados. "Tengo que llamar a la grúa, esperar, o aparcar lejos. A veces la policía está ocupada y la espera se alarga durante horas. Eso me hace llegar tarde al trabajo o a citas médicas", explica Vera.

Una batalla diaria por aparcar

A la invasión por coches se suma la constante presencia de motocicletas mal estacionadas. Vera ha presentado varios escritos al Ayuntamiento de Alicante solicitando una solución. "He pedido que se habilite un aparcamiento para motos cerca de mi calle, porque me aparcan delante o detrás del coche y me cuesta muchísimo hacer maniobras. A veces es imposible meter o sacar el coche", lamenta Vera.

Varias motocicletas aparcadas junto al aparcamiento de un usuario afectado en Alicante / INFORMACIÓN

Esta historia no es una excepción. Desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), su presidente, Cristian Ludwig, confirma que este problema es generalizado en la ciudad. "Nos llegan muchas quejas, plazas ocupadas, coches mal aparcados, motos que impiden maniobrar… Y el proceso hasta que llega la grúa o la policía es desesperante. Es algo muy recurrente y desgastante para las personas con discapacidad", apunta Ludwig.

Un problema de civismo

Las dificultades no terminan en el asfalto. Según Ludwig, cuando una persona con movilidad reducida encuentra su plaza ocupada, la solución no llega de inmediato. "Tienes que quedarte allí esperando a que llegue la policía. No te puedes ir. Eso implica muchas veces perder citas urgentes o incluso no poder tomar una medicación a tiempo", afirma Ludwig.

Desde Cocemfe han mantenido conversaciones con el Ayuntamiento para agilizar los protocolos de actuación ante estos casos. "Pedimos que se actúe con más urgencia cuando se trata de plazas de movilidad reducida. No pedimos privilegios, pedimos respeto. Estas plazas no están ahí por capricho, están porque son necesarias para personas que no tienen las mismas facilidades que el resto", afirma Ludwig.

Más allá de la normativa, ambas voces coinciden en señalar que este problema también es una cuestión de conciencia ciudadana. "No queremos estar llamando a la grúa todos los días, queremos civismo. Las plazas deben respetarse porque son por ley y por necesidad", insiste el presidente de Cocemfe.