Marta Martínez, sordociega de Alicante de 27 años: "Asumir que no veo ni escucho bien fue un golpe muy duro"

"Siempre he intentado vivir mi día a día desde muy pequeñita sabiendo y entendiendo que no veía bien. Pero tener que afrontar a los 12 años, en pleno cambio y con las hormonas revolucionadas entrando en la adolescencia, que tampoco iba a escuchar bien ya de por vida fue el golpe más duro". Marta Martínez, sordociega de Alicante de 27 años, relata su vivencia. "En el colegio se dieron cuenta de que hacía movimientos muy raros con la vista, que me acercaba mucho a las cosas".

Gracias a la ONCE empezó a aprender braille y a vivir con una discapacidad visual. Con 10 años empezó la pérdida auditiva. "Al principio mis padres creían que no era un problema, sino que no les hacía caso", pero le hicieron pruebas que confirmaron también su discapacidad auditiva. Esto no ha impedido que la joven tenga una larga trayectoria a nivel educativo. Estudió en el centro de recursos educativos de la ONG en Madrid durante tres años, y es técnico de Farmacia y Parafarmacia; y graduada en Trabajo social.

El caso de Trinidad González, de 85 años, es diferente porque empezó a perder estas facultades a edad avanzada. "Todo se ha agudizado después de la jubilación, lo mismo la pérdida de oído que la de visión". Ahora escucha si se le habla muy cerca al oído, como hace su mediadora, Iris Gonzaga, gracias a que su otorrino le convenció para ponerse un implante coclear, "y ha sido acertado". Pero la visión no tiene solución pues sufre glaucoma hereditario.

"Mi madre también lo padeció. Tengo que irme buscando soluciones y ahora necesito más a alguien que me acompañe por la calle y para comprar, yo no puedo entrar sola en ningún comercio", explica. En casa puede estar sola, aunque le echan una mano sus hijos, sabiendo dónde están sus cosas.

Bastón blanco y rojo

Trinidad camina por la calle con un bastón blanco y rojo, un símbolo que define a las personas sordociegas, y Marta también tiene a su mediadora, Carmen Vives, quien le acompaña y ayuda. El paso más grande que dio la joven, afirma, fue ponerse audífonos. "A día de hoy es una de las ayudas más importantes que tengo, aunque también cuento con el apoyo de los mediadores en clase y aquellos recursos que me permiten tener una vida independiente".

A nivel de herramientas destaca la ayuda recibida en toda su trayectoria educativa, especialmente en la Universidad. "Siempre he tenido recursos adaptados según la necesidad. Aparte de usar la línea Braille para leer documentos, también utilizo el lector de pantalla y luego. a nivel de audición más concreta, la Universidad me ha prestado una licencia de FM para poder seguir las clases".

En su vida particular, se marchó del hogar familiar hace seis años y se sirve de herramientas como una plancha para cocinar o una olla con distintos colores y pitidos.

Desafíos diarios

Así se refieren a algunos de los desafíos diarios que enfrentan debido a su condición. Las personas con sordoceguera que viven en la provincia de Alicante reclaman su lugar en la sociedad como unos ciudadanos más y recuerdan sus necesidades especiales para lograr la inclusión y la autonomía plenas. Muchas de las dificultades a las que se enfrentan provienen del desconocimiento en la sociedad hacia este colectivo y de su invisibilidad, y citan sobre todo las barreras de comunicación, simplemente para hacerse entender por el médico o al ir a hacer gestiones administrativas; o las de accesibilidad, por ejemplo para subir al autobús.

Se trata de una discapacidad única que acrecienta el riesgo de aislamiento de las personas afectadas al dificultar la comunicación

La sordoceguera es una discapacidad única que surge como consecuencia de la combinación en una misma persona de una discapacidad visual y auditiva, lo que acrecienta su riesgo de aislamiento. Su día internacional es cada 27 de junio y con este motivo la ONCE les dedicará su cupón el día anterior, del que se emitirán cinco millones, con el lema “La sordoceguera, una parte inseparable del Grupo Social ONCE”.

Censo

Esta situación afecta a 15 de cada 100.000 habitantes, por lo que, en España, a falta de un censo definitivo, incluye alrededor de 9.000 personas. En la provincia, se atiende a 150 afectados.

Las barreras de comunicación, de acceso a la información y de movilidad pueden ser constantes y limitantes, afectando a áreas tan esenciales como la educación, el empleo, la participación social o la autonomía personal. Esto no impide que puedan desarrollar estrategias que les permitan la inclusión, con su propio esfuerzo, el de sus familias y los profesionales especializados para la atención de personas con sordoceguera.

Su realidad es muy variable y las necesidades muy cambiantes en función de los niveles, siempre mínimos, de audición y visión, lo que hace obligado diferentes sistemas de comunicación, especialmente: sistema dactilológico, lengua de signos, sistema de ampliación de sonido o el nuevo modelo de comunicación denominado Dactyls, mezcla de los dos primeros.

Muchas personas sordociegas se sirven de un bastón rojo indicativo de su discapacidad

Doble apoyo

La Organización Nacional de Ciegos ofrece cobertura a estas personas con dos líneas específicas de acción, con presencia en todas las comunidades: la Unidad Técnica de Sordoceguera, con tecnología y profesionales que apoyan en su inclusión; y la Fundación ONCE para la Atención a Personas con Sordoceguera, que cuenta con más de 140 mediadores que prestan cada año 90.000 horas de mediación y servicio.

Además, trabaja con un amplio programa de innovación, como la puesta en marcha de un nuevo lenguaje para su comunicación, conocido como sistema Dactyls, que permite mayor facilidad de comprensión y acceso a la información y que está ya extendiéndose por todo el territorio.

Camisetas solidarias y cupones

Asimismo, se ha diseñado una camiseta solidaria conjuntamente con El Corte Inglés, que será vendida en sus tiendas Sfera y cuyo importe será para incrementar las horas de mediación con personas con sordoceguera, entre otras actividades.

En el acto celebrado en la sede de la ONCE en Alicante en el que se han presentado las distintas iniciativas han participado la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve; la directora de la organización en Alicante y la vicepresidenta de su consejo territorial en la Comunidad, Estela Medina y María Gesse respectivamente; las dos mujeres con sordoceguera y sus mediadoras

La delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve, se ha comprometido a trabajar de forma decidida a seguir trabajando en favor de los derechos de estas personas.