Quejas tras la consulta de la lengua: problemas para organizar aulas y para pedir centro en Alicante

La decisión autonómica de pedir a las familias que elijan si sus hijos tienen que estudiar mayoritariamente en castellano o en valenciano ha vuelto a provocar quejas. La reorganización de las aulas tras la consulta de la lengua impulsada por la Conselleria de Educación se está convirtiendo en una odisea para los profesores, mientras que en el caso de la escolarización, la elección entre un idioma u otro también ha generado problemas para algunos padres.

En la cuenta atrás para que finalice el curso escolar, los centros están trabajando desde hace semanas en la estructuración de las clases del próximo curso con base a los resultados de las votaciones celebradas en febrero. En ellas participó casi un 58 % de los progenitores y seis de cada diez familias de la provincia se decantaron por el castellano.

El conseller José Antonio Rovira garantizó al inicio del proceso de admisión que el 99,67 % del alumnado de Infantil y Primaria de la Comunidad Valenciana estudiará en la lengua elegida por sus familias. Sin embargo, el inédito plebiscito del Consell, que polarizó a las familias, no aseguraba que los alumnos tuvieran plaza en la opción marcada por sus padres. Y eso es lo que está sucediendo en algunos centros donde no hubo unanimidad ni una alta participación, porque la Ley de Libertad Educativa de la Generalitat fija que según el porcentaje que votara una opción se determinaría el número de aulas de una lengua u otra.

"Yo voté castellano, no puede ser que ahora pasen a mi hija a valenciano, que conselleria dé una solución", critica el padre del alumno de un centro donde hay tres unidades por curso y ha habido 12 votos para el valenciano, mientras el resto marcó castellano o no votó. Esto ha supuesto que para llegar a los 24 alumnos por aula, teman que tengan que pasar a escolares que eligieron castellano a la clase en la que se enseñará mayoritariamente en la lengua cooficial.

Un mensaje de bienvenida en valenciano en la puerta de una clase / Pilar Cortés

"Si no hay suficientes niños para una clase en valenciano, ¿para qué nos hicieron votar?", lamenta una madre afectada. "Tenemos la incertidumbre de no saber si seguirá con sus amigos o le cambiarán porque no hay alumnos suficientes", afirma otra familia con el mismo problema.

Ante casos como este, ahora son los equipos directivos los que tienen la papeleta de distribuir a los alumnos teniendo en cuenta los criterios pedagógicos, los mismos que tienen que aplicar para los alumnos cuyos padres no han votado. Y de estos últimos hubo muchos, casi un 40 %.

Una madre acompaña a su hijo a la salida del colegio en Alicante / Pilar Cortés

Dudas en la admisión

Otra de las dificultades que han lamentado algunas familias, de las que también se ha hecho eco el sindicato mayoritario del profesorado, el SREPV, se ha producido en el proceso de admisión para inscribir a los alumnos por primera vez en un colegio. Y es que muchos progenitores marcaron en Infantil su lengua base de preferencia, valenciano o castellano. Sin embargo, podían marcar las dos, porque marcar solo una opción tiene como consecuencia que, si la lengua marcada no es la mayoritaria que se imparte en el centro solicitado, el alumno no es admitido. Solo en caso de que se marquen las dos lenguas el alumno sería admitido en ese colegio.

"Esto ha provocado que muchas familias hayan sido excluidas del centro o centros deseados y ahora se ven admitidos en otros centros menos prioritarios o, incluso, no admitidos y tendrá que ser la comisión de escolarización la que decida a qué centro van", explican desde el Stepv, que ha lamentado la falta de información por parte de Educación a las familias y a los equipos directivos, queja en la que coincide la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de la Comunidad Valenciana (Adies-PV).

Frente a ello, desde el departamento de José Antonio Rovira, defiende que la posibilidad de marcar las dos opciones "se especificaba" con este mensaje a la hora de hacer la solicitud telemática: "Recuerda que si desea optar en un mismo centro a sus dos modalidades de lengua base, en su solicitud deberá de especificar dos veces el mismo centro (una con lengua base castellano y otra con lengua base valenciano) según el orden deseado". Sin embargo, esta aclaración no fue entendida por todas las familias.

El STEPV ha tildado de "nefasta" la gestión de la Conselleria de Educación "en la aplicación de la mal llamada ley de Libertad Educativa, que no ha parado de generar problemas y enfrentamientos innecesarios y que, como ya criticó el sindicato en su momento, solo generaría caos en los centros educativos". Además, el sindicato ha vuelto a alertar de que en las zonas de predominio lingüístico castellano tampoco se ha respetado la elección de las familias en la consulta y apenas se crearán unidades en valenciano, algo que Rovira ha venido desmintiendo.

Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) Enric Valor también lamentaron el "lío" y las "complicaciones" que han tenido las familias durante el proceso de admisión para no quedarse sin plaza en el centro elegido, mientras que desde la FAPA Gabriel Miró aseguraron que si existen quejas se puede reclamar. Las listas definitivas se publican el 18 de junio, mientras que la matrícula telemática es 18 al 27 de junio y la presencial del 18 de junio al 2 de julio.

Como novedad de la admisión para el curso 2025-2026 Educación destacó el esfuerzo realizado para conseguir que la confirmación de plaza al centro adscrito se haya realizado de forma telemática o la admisión extraordinaria en el mes de julio, que también será telemática.