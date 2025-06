Acuerdo entre Alicante y Agost para llevar agua corriente a El Moralet

El suministro de agua corriente, un paso más cerca de El Moralet. El Ayuntamiento de Alicante y el de Agost suscriben un convenio para que la localidad alfarera asuma el reparto de recursos a las viviendas situadas más próximas a su término municipal. A cambio, la capital de la provincia compensará el gasto hídrico.

La falta de conexión con la red de abastecimiento viene siendo, desde hace años, una de las principales reivindicaciones de los vecinos del entorno, que incluso han llevado al Consistorio ante los tribunales por este hecho. El pasado año, el titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Alicante, el magistrado Salvador Bellmont, condenó al Ayuntamiento a abastecer, prestar y proveer de suministro de agua potable a pie de parcela a un vecino que acudió a la vía judicial, en el plazo de seis meses.

Una decisión que, tal y como reconocieron entonces desde el ejecutivo local, abría la puerta a que más afectados en las mismas circunstancias pudieran reclamar igualmente el suministro. Este caso, unido a las insistentes demandas de otros residentes, ha terminado propiciando que ahora las dos administraciones locales sellen un pacto para tratar de resolver el conflicto.

Según informaron a este diario desde Aguas de Alicante, el convenio entre los Ayuntamientos de Agost y Alicante establece que los nuevos usuarios ubicados en zonas limítrofes del término municipal de Alicante, donde este último no dispone de redes propias de agua potable, podrán recibir el servicio a través de las redes de distribución del Ayuntamiento de Agost, siempre que cuenten con las correspondientes licencias municipales de Alicante. Como contrapartida, Alicante compensará a Agost con los volúmenes equivalentes de agua de las nuevas altas a partir de la firma del Convenio para no afectar a los recursos hídricos de Agost.

Conflicto burocrático

Esas "corrrespondientes licencias municipales" son, precisamente, uno de los puntos que más preocupan a los afectados, ya que advierten de la existencia de un "bucle" burocrático que les impide acceder al agua corriente. "Para que me abastezcan, me piden el permiso de primera ocupación y para obtener ese permiso me exigen una factura del suministro de agua", lamentaba un vecino este martes.

Preguntado sobre esta cuestión, el vicealcalde Manuel Villar ha expuesto que "dentro del convenio una de las cuestiones importantes es la creación de un comité de seguimiento cuya inalidad es solucionar las cuestiones que puedan surgir", por lo que "cualquier problema se intentará resolver", ya que "la voluntad está clara de los dos municipios".

"Sería un gran paso"

Por su parte, los vecinos celebran la noticia aunque aún muestran recelo. La presidenta de la Asociación de Vecinos Nuevo Moralet, María López, ve "inconcebible" que el concejal de Partidas Rurales, Carlos de Juan, (recientemente apartado de estas competencias) "no informe después de años pidiendo agua y de una recomendación del Síndic de Greuges".

Aunque la representante vecinal asegura querer saber "cómo se va a ejecutar" mientras reivindica "que cuenten con las asociaciones", reconoce que sería "un gran paso paso para la partida después del transporte a demanda".

En la misma línea, Victor Cedillo, de la Plataforma por el Agua en el Moralet, sostiene que es "un avance importante", pero cree que no responde en su totalidad a la demanda de abastecimiento de agua potable a todos los afectados. "Salvo error de comprensión, creemos que este Convenio obedece más bien a la necesidad que tiene el ayuntamiento de responder a la sentencia condenatoria que les obliga a abastecer de suministro a un vecino". Por ello, insiste en la petición de reunión que han registrado en varias ocasiones desde el mes de febrero en el Ayuntamiento alicantino.