El adiós de Toni Gallego: una salida esperada, pero con suspense

Crónica de una dimisión anunciada, que pareció estar en el aire por momentos. La comparecencia de despedida de Toni Gallego, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante que dimitió ayer tras las presiones de la oposición por el incumplimiento de la regla de gasto, dio la sensación de ser una declaración de intenciones. Las palabras del economista, que dedicó la mayor parte de su discurso a defender la gestión realizada, sorprendieron incluso al entorno de Vox, la formación que ha forzado su salida. Finalmente, el popular confirmó lo que en el Ayuntamiento se daba por hecho desde la pasada semana: "No voy a ser yo el impedimento para el pacto entre el PP y Vox. Voy a dar un paso a un lado, dejando mi acta de concejal en este momento. No soy político, soy gestor, y considero que todo el trabajo que podía aportar aquí está realizado".

El CEO del Intercity, todavía en excedencia, añadió además que le augura un mejor futuro: "Voy a irme, voy a cobrar el doble y creo que voy a ser mucho más feliz", apuntó. Respecto a la opinión del alcalde, Luis Barcala, sobre la marcha de su "fichaje" estrella del 2023, Gallego aseguró que el alcalde le ha "agradecido" su decisión: "Sabe que este pacto es importante para Alicante y para que el equipo de gobierno pueda seguir haciendo lo mejor para la ciudad, me ha agradecido ser honesto y dar este paso tan difícil".

Unas palabras que no pudo corroborar el regidor popular, ya que no acudió a la comparecencia de despedida. De hecho, de los 14 concejales con los que cuenta el ejecutivo popular, solo dos (Mari Carmen de España y Cristina Cutanda, las portavoces del grupo popular y del ejecutivo) acompañaron al ya exedil de Hacienda. Barcala, por su parte, se mantuvo completamente ajeno a la agenda del gobierno municipal, pese a que incluía actos como la publicación del bando de Hogueras, que firma el propio regidor popular. Solo hubo constancia de su actividad a través de las redes sociales. Precisamente durante la comparecencia de Gallego, Barcala publicó en Instagram una imagen de una reunión de trabajo. Al final de la jornada, el dirigente popular no había realizado mención alguna a la dimisión de un miembro de su equipo de gobierno.

Gallego quiso marcharse del Consistorio, eso sí, dando cuenta de su gestión al frente de la Concejalía de Hacienda. En este sentido, volvió a cargar contra las reglas fiscales que han derivado en la necesidad de aplicar un plan de ajuste tras el incumplimiento municipal, así como las distintas decisiones en materia presupuestaria, comparándolas con las de otros ayuntamientos. En este aspecto, el concejal envió un «recado» a la oposición, recordando que en ciudades como Alcoy el plan de ajuste ha sido impulsado igualmente por el PSOE y Compromís, y por el PP y Vox en València.

Sobre las polémicas que han terminado forzando su marcha, Gallego se atribuyó la responsabilidad de haber incumplido la regla de gasto en casi 30 millones de euros el pasado ejercicio: "Fue una decisión mía y de la Concejalía de Hacienda, no del equipo de gobierno". En cuanto al hecho de que se excluyera unilateralmente la rebaja del IBI del plan de ajuste para solventar dicho incumplimiento, Gallego aseguró que la propuesta no estaba cerrada: "No hubo ninguna decisión de renunciar a la rebaja del IBI, hay un primer borrador que simplemente con una enmienda estaría solucionado". En cuanto a su salida, el popular lamentó que esa fuese la «línea roja» del grupo Vox. "Debo molestar bastante porque otras cuestiones sí han podido negociarse", apuntó.

Reacciones

Tras la comparecencia, en Vox lamentaron "enormemente" la situación, pero aseguraron tener "un compromiso inviolable con los alicantinos", que están "por encima de todo". Los de Abascal se mostraron "sorprendidos" de que el Plan Económico Financiero aprobado en la Junta de Gobierno Local fuera «un simple borrador», que podría haberse enmendado. "Es absurdo pensar que un documento tan importante para la ciudad de Alicante no se trabajara debidamente y se tratara como una mera declaración institucional del pleno", indicaron fuentes de la formación de ultraderecha.

En cambio, desde el PSOE acusaron al alcalde de "obedecer a la ultraderecha". Para su portavoz, Ana Barceló, "Barcala se ha convertido en cómplice necesario para imponer la ideología ultra" y, con el pacto con los de Abascal, "se ha puesto de manifiesto que quien manda en el Ayuntamiento es Vox", mientras que el regidor "ha entregado la gobernabilidad a quienes niegan la violencia de género, atacan a los menores migrantes y dividen a la ciudadanía".

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, afirmó este lunes que Toni Gallego dimitió "asumiendo la pésima gestión del gobierno de Barcala". Para el valencianista, se trata de "un concejal en blanco", que se mostró "muy dialogante en el primer año hasta que Barcala le cortó las alas". En definitiva, "un edil frustrado por un alcalde mentiroso e inútil para gobernar".

Igualmente, para el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, la dimisión del concejal de Hacienda "no es un hecho aislado, sino la consecuencia lógica de una gestión económica irresponsable". El edil progresista defendió que "el Partido Popular intenta ahora imponer un plan de ajuste de 30 millones de euros no para corregir errores técnicos, sino para tapar su mala gestión".