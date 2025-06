La Escuela de Idiomas de Alicante abre la preinscripción con recortes de horas para coordinar la enseñanza

La Escuela Oficial de Idiomas de Alicante (EOI) ofertará más de 6.500 plazas a partir de este miércoles (hasta el 4 de julio) para estudiar el próximo curso. Un curso en el que el centro va a ver recortada las horas para la coordinación del trabajo. Así lo han asegurado desde la dirección y desde el claustro de profesores de unas instalaciones donde temen que la sobrecarga que les espera termine afectando a la calidad educativa.

En total, calculan que esta escuela va a contar con unas 30 horas menos para coordinar la enseñanza de las diversas lenguas que se aprenden en estas instalaciones, lo que según lamentan, supone una merma de sus condiciones laborales.

Estos recortes afectan directamente a las coordinaciones y jefaturas de departamentos e implican, además, la eliminación de la mediateca, un servicio que servía para crear materiales, intercambios de conversación, de recetas, lo que suponía un aliciente para los alumnos.

La protesta de profesores y alumnos por los recortes en la EOI de Alicante / INFORMACIÓN

"No nos ayudan a mantener el alumnado y ahora nos obligan a impartir online los idiomas pequeños, con este método yo he tenido un abandono del 70 %, algo que no me había pasado en la vida, el porcentaje de estudiantes que no acababa el curso solía ser del 20 % con las clases presenciales", lamenta una profesora de euskera.

El profesorado denuncia la falta de información y de apoyo de conselleria para hacer más atractivas las clases

Retener al alumnado

Denuncian la falta de información y de apoyo de la administración autonómica para hacer más atractivas las clases y contar con materiales más dinámicos, junto con la supresión de horas para tareas administrativas sin explicación alguna. "El año pasado recortaron plazas a los alumnos y para el curso próximo hay un ataque frontal a los profesores", afirman docentes de la escuela alicantina.

Colas en la escuela de idiomas de Alicante hoy para apuntarse a las clases que quedan libres / INFORMACIÓN

Otro ejemplo de lo que les espera el próximo curso está en la organización de las pruebas de certificación para examinar a alumnos de fuera de la EOI. "Esos exámenes son muy exigentes y específicos y lleva mucho tiempo. Hasta ahora los profesores tenían una liberación de 60 horas por examen, para su preparación y ahora para todo el departamento nos han dado 24 horas en junio, algo que es literalmente imposible y en septiembre, 48 horas. Yo en septiembre estoy con la soga al cuello para preparar el curso, no puedo sacar 48 horas", añade otra docente.

Protestas

En abril profesores y alumnos, con el apoyo de sindicatos como Stepv y CC OO y la Plataforma d´Ensenyament Públic, así como grupos políticos como PSOE y Compromís, volvieron a protestar a las puertas de la Escuela de Idiomas de Alicante contra los "tijeretazos" de la Conselleria de Educación. Reivindicaron más recursos y menos recortes de horas.

Este diario ha tratado de recabar respuestas en la Conselleria de Educación ante la denuncia del profesorado, sin éxito.