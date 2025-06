Barcala adelanta el pleno del plan de ajuste para evitar que pueda ser suspendido

El Ayuntamiento de Alicante quiere aprobar el plan de ajuste sin contratiempos y por la vía rápida. El alcalde, Luis Barcala, convocará un pleno extraordinaria el próximo día 25, a las puertas de la sesión ordinaria prevista para el 26, con la intención de que no coincida con el permiso de acogimiento solicitado por el edil de EU-Podemos, Manolo Copé. Los populares recuerdan que, en el mes de enero, el portavoz progresista impugnó la sesión por impedirle participar y que la convocatoria terminó anulada por el juez. Algo que no quieren que se repita, afectando a una medida del calado del Plan Económico Financiero.

Así lo ha confirmado la portavoz municipal, Cristina Cutanda, después de que el alcalde haya vuelto a rechazar atender a los medios de comunicación este miércoles. De hecho, Barcala no ha hecho declaraciones públicas desde la dimisión de su concejal de Hacienda, Toni Gallego, este lunes, precisamente por la polémica del plan de ajuste. "El pleno de enero fue reventado por Manolo Copé, no queremos que se pueda acoger a que está de baja y por esa razón adelantamos la sesión", ha indicado Cutanda.

En cuanto a la exclusión del edil de EU-Podemos de la convocatoria, fuentes municipales han señalado que se procederá de acuerdo con la sentencia sobre lo ocurrido a principios de año. En ese momento, la Justicia apreció que Copé fue convocado por correo electrónico y que, en la práctica, no estuvo excluido del pleno, pese a que varios representantes del gobierno local sostuvieron que no tenía derecho a participar. De ello, se desprende que, en esta ocasión, el ejecutivo de Luis Barcala no pondrá reparos a la asistencia de Copé, aunque Cutanda ha indicado que se respetará "el criterio de la Secretaría del Pleno".

