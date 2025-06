Radioterapia en Alicante: desde controlar el cáncer a “silenciar” arritmias sin bisturí o tratar la artrosis

La radioterapia se ha convertido en una herramienta versátil: sirve para controlar tumores malignos, frenar meningiomas, calmar el dolor de una rodilla artrósica e incluso “silenciar” arritmias sin bisturí. Así lo sostienen desde el Hospital Vithas Alicante, que apuesta por la precisión tecnológica en combinación con una atención muy cercana en GenesisCare "y eso explica por qué pacientes de toda la provincia, y cada vez más de fuera, son tratados aquí".

"Cuando aparece un tumor maligno, sabemos que cada milímetro cuenta. Utilizamos tecnología de última generación que adapta la radiación al contorno exacto del tumor, cuidando al máximo los tejidos sanos. Gracias a esa precisión, muchos tratamientos que antes requerían 30 sesiones ahora se pueden hacer en solo 5 o 10. Eso significa menos días en el hospital y más tiempo para ti, para lo que de verdad importa", explican desde la clínica.

"Nuestra meta es clara, tratar el cáncer sin alterar más de lo necesario la vida del paciente", comenta la doctora Loubna Aakki, oncóloga radioterápica y coordinadora médica.

Para tumores benignos

No todos los tumores obligan a entrar en un quirófano. Muchos son benignos y pueden frenarse con un haz de radiación milimétrico, un “botón de pausa” que deja la lesión quieta o la hace encoger poco a poco. Se utiliza, por ejemplo, en pequeños bultos que aparecen detrás del ojo o junto al nervio auditivo; en nódulos que se forman dentro de una vértebra y llegan a provocar dolor de espalda; en quistes duros que adelgazan un hueso del brazo o la pierna; o en masas fibrosas que crecen en el abdomen o el tórax y presionan órganos cercanos.

La sesión dura menos de media hora, no lleva anestesia y el paciente vuelve a casa a los pocos minutos. El objetivo no es “quemar” nada, sino congelar el crecimiento y evitar que el bulto cause molestias o comprometa funciones importantes.

La doctora Loubna Aakki señala que "cuando la gente oye la palabra tumor piensa enseguida en cirugía. Pero muchos de estos tumores se bloquean con una sola sesión de radiación muy concentrada. El paciente entra caminando, recibe el tratamiento en veinte minutos y se va sin puntos ni cicatriz. Cambia días de ingreso y semanas de recuperación por algo tan simple como venir y volver a su rutina, con la tranquilidad de que la lesión queda controlada".

Radioterapia de baja intensidad

¿Dolor de rodilla por artrosis? ¿Un talón que pincha cada mañana? ¿Una cicatriz que no deja de crecer y escuece? Poca gente sabe que la radioterapia –la misma palabra que asociamos al cáncer– también sirve para estos problemas cotidianos. La diferencia está en la dosis: cuando el haz se reduce a una pequeñísima fracción, deja de “atacar” y se comporta como un calmante poderoso que actúa justo en el punto inflamado.

En GenesisCare Alicante se aplican estas microdosis para tratar artrosis en la rodilla, cadera u hombro que duelen y se hinchan a diario; fascitis plantar, un dolor punzante en el talón que impide dar el primer paso por la mañana; tendinitis y bursitis crónicas: hombro congelado, codo de tenista, cadera que arde al caminar; y cicatrices queloides: abultadas, rojizas y molestas, que vuelven tras cada cirugía, explican desde el grupo médico.

Tratamiento ambulatorio

El tratamiento, añaden, es ambulatorio y dura apenas unos minutos por visita; la radiación no se siente y el paciente retoma su rutina al salir por la puerta. A las pocas semanas, muchos descubren que ya no necesitan tantas pastillas y que la articulación responde sin quejarse. "Estudios clínicos y la experiencia acumulada indican que entre seis y ocho personas de cada diez logran un alivio claro y sostenido".

"Mucha gente llega sorprendida: "¡No sabía que mi dolor de talón o mi cicatriz se podían tratar con radioterapia!", comentan. "Después entienden que, a dosis mínimas, la radioterapia actúa como un antiinflamatorio local muy potente. El beneficio es doble: menos dolor y menos fármacos diarios, todo sin cirugía ni hospitalización. Siempre favoreciendo mejorar la calidad de vida. Para alguien que vive limitado por el dolor, el cambio es enorme y, sobre todo, rápido", resalta la doctora Aakki.

Trato personalizado

"Detrás de cada tratamiento hay un trabajo conjunto de muchos especialistas. La colaboración entre oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, radiofísicos y otros especialistas, es clave para decidir la mejor opción para cada paciente. No tomamos decisiones solos: las tomamos en equipo y eso marca la diferencia", inciden desde Vithas.

«Tener tecnología como un acelerador lineal requiere mucha inversión y formación, pero lo que marca la diferencia es el equipo que hay detrás. En Alicante combinamos esa tecnología con cercanía y trato humano. Escuchamos al paciente, adaptamos el tratamiento a su vida y lo acompañamos en cada paso. Porque lo más importante no es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos».

Nueva etapa

Este enfoque integrador y centrado en el paciente se alinea "con la nueva etapa que inicia GenesisCare España bajo el liderazgo de Cristina Cordón, recientemente nombrada CEO. Con una hoja de ruta que refuerza la excelencia clínica y operativa, impulsando la innovación terapéutica más allá de la radioterapia y promoviendo una visión basada en el compromiso con los pacientes, el trabajo en equipo y la expansión de un modelo asistencial humanizado, accesible y de vanguardia".

Esto supone, explican los médicos, que los pacientes de Alicante acceden a técnicas punteras, mejorando así su calidad de vida; "listas de espera recortadas pues la coordinación acorta los plazos de inicio de tratamiento"; menos fármacos crónicos "pues la artrosis y fascitis tratadas con radioterapia reflejan un descenso consistente en el consumo de antiinflamatorios, con beneficio renal y gástrico", y "cirugías evitadas: tumores benignos y neuralgias que antes exigían bisturí se resuelven en sesión única de radiocirugía".