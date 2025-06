Los divorcios bajan un 10 % en la provincia de Alicante mientras suben los conflictos en parejas de hecho

Los divorcios en la provincia de Alicante cayeron un diez por ciento durante el primer trimestre de este año, mientras que los conflictos por custodias en parejas de hecho se han incrementado hasta en un 23 %, según refleja la última estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los datos muestran hasta 992 demandas de divorcio en los juzgados de Alicante entre enero y marzo, lo que supone un notable retroceso frente al año pasado en el que se alcanzaron 1.106 procedimientos.

La abogada especialista en derecho de Familia del Icali (Ilustre Colegio de la Abogacía) Gracia Carrión explicó a este diario que detrás de este descenso puede haber un menor volumen de matrimonios. Lo cierto es que la estadística muestra que en la provincia se han venido celebrando una media de 6.000 matrimonios al año, frente a más de 4.000 divorcios anuales. Unas cifras que reflejan un alto índice de rupturas.

Sin embargo, aunque no llega a alcanzar el volumen de divorcios, la estadística arroja un notable incremento de los conflictos por la custodia en las parejas de hecho. Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 217 se mantuvieron estables al mostrar una reducción interanual del 11,5%, mientras que las no consensuadas, 296 aumentaron un 27,9%. Para Carrión, estos datos podrían indicar el cambio social de aquellas parejas que optan por no casarse.

La estadística del CGPJ también revela una disminución de los procedimientos posteriores al divorcio. Las modificaciones de medidas no consensuadas han caído un 19,7%, mientras que las consensuadas lo han hecho en un 15,9%. Esto sugiere una reducción de los enfrentamientos judiciales entre exparejas. Es en las parejas de hecho donde hay más controversias que acaban en el juzgado.

El descenso en los divorcios en la provincia de Alicante contrasta con el hecho de que el año pasado en ese trimestre lideró el crecimiento de las disoluciones en la Comunidad Valenciana. Este año, sin embargo, el número de divorcios baja más fuerte en Alicante que en el resto de la Comunidad. El número total de demandas de disolución matrimonial (separaciones, divorcios y nulidades) registradas durante el primer trimestre de 2025 fue de 2.913 en la Comunidad Valenciana, lo que significa un descenso del 6,1% respecto del mismo trimestre del año anterior.

Por provincias, en la de Valencia se presentaron 1.591 demandas de disolución, entre separaciones y divorcios, contenciosos y consensuados. En la de Alicante fueron 992 mientras que en la provincia de Castellón se presentaron las restantes 330 demandas de disolución.

Reparto por zonas

Por territorios, el partido judicial de Alicante fue el que mayor número de demandas recibió, un total de 232 divorcios (136 consensuados y 93 no consensuados). Sin embargo, llama la atención de que en Elche el número de divorcios consensuados (140) superó a los de Alicante. En total, el partido judicial ilicitano registró 212 rupturas. El reparto en otras zonas por orden alfabético es: Alcoy, 31; Benidorm, 41; Dénia, 73; Elda, 40; Ibi, 20; Novelda, 45; Orihuela, 122; San Vicent, 48; Torrevieja, 59; La Vila Joiosa, 16; Villena, 24.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2025 por cada 100.000 habitantes, la Comunidad Valenciana ocupa la tercera posición del país con una tasa de 54,8, solo por detrás de Baleares, con 57,4 y Canarias, con 56,9. La media nacional fue de 49,9.

Modificación de medidas

En el periodo analizado se presentaron 351 demandas de modificación de medidas consensuadas en la Comunidad Valenciana, lo que ha supuesto un descenso interanual del 7,9%. El número de demandas de modificación de medidas no consensuadas, 986, tuvo un descenso del 6,2%.

Por provincias, en la de Valencia se presentaron 576 demandas de modificación no consensuadas y 186 consensuadas. En la de Alicante fueron 302 para las medidas no consensuadas y 111 demandas de modificación de medidas de mutuo acuerdo. En la de Castellón, fueron 108 demandas no consensuadas y 54 consensuadas.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 577, se mantuvieron estables al mostrar una reducción interanual del 11,5%, mientras que las no consensuadas, 133, aumentaron un 27,9%.

Todavía está pendiente de comprobar cuál va a ser en el global de la estadística el efecto de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, que en materia civil obliga a las partes haber tratado de negociar un acuerdo antes de acudir a la vía judicial. Sin ese acuerdo, la demanda puede ser rechazada. Con este requisito, se pretende conseguir que el juzgado intervenga solo en aquellos asuntos que sea necesario.

Otras jurisdicciones

Los órganos judiciales de la provincia de Alicante ingresaron 85.708 asuntos entre enero y marzo de 2025, lo que significa un aumento interanual del 13,4%. Se resolvieron 72.153 procedimientos, un 2,3% más, y 189.733 quedaron en trámite al final del mes de marzo, es decir, un aumento del 23,8%.

En la Comunidad, por jurisdicciones, la Civil, con 127.939 procedimientos, subió un 21,3%, mientras que en Contencioso, con 4.565, un 16,9%.