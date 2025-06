El cuento de “los papelitos”

Hace años que cuento cuentos en una placita de Beniardá, el pueblo de montaña al que acudimos en verano a descansar. Son muchos los niños que han pasado por los ratos del Cuentacuentos y recuerdan con cariño y añoranza tanto las historias, como el cálido ambiente.

Siempre he contado tres cuentos, pero además, según las épocas, hemos hecho otras cosas: teatro, cantar, bailar, recitar poemas o inventar relatos preciosos a partir de objetos que había en una caja y que nos invitaban a imaginar y fabular.

Una de las cosas que más gustaba (y gusta) a niños y mayores es el cuento que elaboro con las palabras que cada uno de ellos escribe en un papelito, estilo Rodari.

Primero unos cuantos niños reparten lápices y papeles pequeños, luego recuerdo brevemente las instrucciones de ese bonito entretenimiento colectivo, diciéndoles algo así:

“Ahora cada uno puede escribir una palabra en su papel, ¡pero solo una! Pensadla bien. (Y tened en cuenta que no están permitidas las palabrotas).

El que no sepa escribir que le pida a un compañero que se la escriba. Luego las meteremos en esta caja y empezará a sonar una historia que ya será de todos nosotros”.

Aquí suele sobrevenir un cierto silencio, mientras cada uno piensa y decide qué palabra poner. Hay quien se lanza a ello con energía e ilusión, otros dudan, miran o preguntan, algunos piden ayuda. Cuando todos han escrito su palabra van depositando los papeles en la caja. Algunos plegados, otros hechos una bolita, o sin doblar. Y con el “Érase una vez…” se inicia el desgranar de la historia y esos diminutos papeles van dictándome las palabras que cada persona ha querido aportar al cuento colectivo.

Entonces voy hilando un relato que es sencillo en su estructura (comienzo, planteo de un conflicto y resolución o final), pero complejo en su conjunto, ya que tiene que combinar de la manera más coherente y entretenida posible la totalidad de las palabras aportadas.

Para la creación de estos relatos no tengo más remedio que echar mano de toda la imaginación que puedo recopilar y que se enrosca una y otra vez mezclando fantasías y realidades para no perder el hilo conductor que se va creando poco a poco.

A veces el cuento sale más o menos interesante o gracioso, a veces es extraño o sorprendente. Pero en ocasiones se me complican las cosas, como un día en que abrí un papelito y ponía: “ética”, (la palabra la escribió el padre de un niño), y me tuve que quedar unos segundos parada, porque no sabía cómo integrar la palabra en la historia ya a punto de concluir. Por suerte, se me ocurrió transformar tan importante concepto en “la Tía Ética”, que había ido a llevarle a la protagonista del cuento una falda que le había cosido.

Pero, salga como salga la historia, siempre resulta muy agradable el rato del “cuento de los papelitos”. Por un lado, porque todos los asistentes se sienten incluidos al haber propuesto sus palabras favoritas, y por otro porque el reto que supone lograr una narración a partir de palabras que van apareciendo sin orden ni concierto nos pone a todos movilizados y en jaque, consiguiendo que el ambiente se vuelva chispeante, divertido, excitado y alegre. Para mí es un placer que se renueva una y otra vez lograr corresponder con mi pequeña historia al regalo que supone disponer de las palabras elegidas por los niños.

El verano pasado, el último día de nuestro Cuentacuentos, celebramos este ritual de los “papelitos” que comento. Y, como de costumbre, me encantó ver la creatividad de los niños, el entusiasmo con el que eligieron las palabras a aportar, las dudas que expresaron antes de empezar, la atención total que prodigaron a la disparatada historia y las sentidas carcajadas ante el apoteósico final.

En esta ocasión, cuando dije que no se permitían las palabrotas, una niña lanzó una curiosa pregunta que suscitó algunas dudas:

-¿Se pueden poner en los papelitos “palabras del cuerpo”?

Le contesté que sí, que cualquier palabra que nombrara el cuerpo se podía poner, porque el cuerpo es importante para las personas.

-¿Pero de todo el cuerpo? ¿Entero?, decía otro niño con cara de asombro.

-¿Seguro que se puede?, insistía, incrédulo.

Hubo otra pregunta chocante:

-¿Se pueden poner palabras “de pañal”?, preguntó una nena de cuatro años.

-¿Como cuáles?, le dije.

-Como “caca”, me contestó.

-¿Y palabras de monstruos, de miedo y de todo ese jaleo?

-Sí, claro que sí, esas palabras son muy buenas para hacer cuentos, porque podemos hacer que los monstruos queden mal y que seamos nosotros los que les ganemos.

-¿Podría poner mi propio nombre?, preguntó un niño.

-Por supuesto. Tu nombre es una buenísima palabra. Como de hecho lo fue, convirtiéndose Adrien en uno de los protagonistas de la historia.

Al terminar hubo risas y aplausos. Alguien propuso decir qué palabra había escrito cada uno, aunque era fácil adivinarlo por la cara y los gestos que iban haciendo los implicados cuando salía a relucir la palabra que habían propuesto. Las de ese día fueron:

Adrien, meteorito, triceratops, bosque, pirámide, colmena, inventor, unicornio, sol, Gato-con-botas, corazón, monstruo, esperanza, bonito, champú, compartir.

Una niña se quejó de que su palabra no había salido en el cuento. (Era “vómito”). Repasé los papeles en un momento y me di cuenta de que la palabra estaba mal escrita, (la puso con b y sin acento), así que la confundí con “bonito”. (Buena manera de verle la utilidad a no hacer faltas de ortografía).

Me hizo gracia observar a cada niño en relación con la palabra elegida, preguntarme sus porqués y ver la ilusión que manifestaban todos al oírlas metidas en la historia. También eran curiosas las palabras que eligieron los adultos, y que eran comedidas o aleccionadoras. Pero lo mejor fue comprobar que volvíamos a pasarlo bien: los niños, las palabras, las historias… y yo misma. ¡Qué buena suerte!