Educadores denuncian un desprendimiento en el techo del centro de menores de Alicante dañando a un niño

El techo de la residencia de recepción de menores Alacant, que está en obras, se desplomaba el 23 de junio sobre los adolescentes y trabajadores, causando un "traumatismo serio" a uno de los niños, según afirma la Plataforma d'Educadores d'Educació Especial i Infantil en un comunicado, en el que se incide en que "a pesar de las advertencias reiteradas de Intersindical de la falta de medidas del centro que no podían garantizar la salud y la integridad del personal ni de los residentes, no se han adoptado medidas suficientes y ha sido cuestión de tiempo que se produjera esta desgracia".

Los trabajadores alertan de nuevo de que las instalaciones están al doble de su capacidad con falta personal

Asimismo, se indica que de nuevo el centro de menores está al doble de su capacidad "y los usuarios vuelven a dormir hacinados en un sofá en el salón. La mayoría de los turnos 1 o 2 personas deben hacerse cargo de más de 15 adolescentes, no respetándose los cuadrantes mínimos y denegándose de forma habitual asuntos propios y compensaciones por horas extras".

Este diario ha consultado a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y desde este departamento explican que la obra se está haciendo por fases para tener espacio para los niños mientras se acomete la reforma, y "están perfectamente separados" al implementarse medidas de seguridad. La zona donde se trabaja "tiene un acceso independiente y está cerrada. Hasta que no está terminada no se abre. Una vez abierta, los niños se mueven a la zona nueva y se interviene en otra".

"La dirección territorial, el centro y la empresa están elaborando un informe sobre las causas del desprendimiento. No hay varios niños heridos ni graves, ha sido un menor afectado con una microfisura leve al que han mandado reposo porque no reviste gravedad", añaden desde el Consell. El incidente tuvo lugar en una de las zonas ya terminadas y el niño habría recibido un golpe en el hombro.

Desde la Generalitat recalcan que "este gobierno está haciendo un esfuerzo para rehabilitar los centros de menores, que llevaban años sin inversión y estaban en condiciones bastante precarias, con una inversión de más de 18 millones de euros".

Polvo y escombros

En el comunicado, la Plataforma de Educadores explica que la reforma se inició hace más de un año "con los niños y adolescentes conviviendo con polvo, escombros y traslado continuo de dependencias y enseres, exponiendo a personal y menores a riesgos físicos, ruido excesivo, estrés psicosocial, y falta de limpieza. Ante esta situación de difícil convivencia, la totalidad del personal se ha visto obligado a asumir funciones de mudanza, limpieza y organización de espacios, no siendo funciones propias de su puesto".

La primera semana junio se realizó el traslado a una de las zonas nuevas y "desde el primer momento se evidenciaron los problemas". Asegura el colectivo que "las nuevas plantas no cuentan con aire acondicionado y las ventanas no pueden abrirse, los materiales utilizados dificultan la limpieza de las zonas comunes, los cables eléctricos cuelgan de las paredes en zonas de paso y el polvo hace el ambiente irrespirable. No se ha instalado sistemas de extinción de incendios, y las nuevas duchas no tragan inundando espacios comunes y habitaciones".

Por debajo de un andamio

Desde la plataforma afirman que los adolescentes tienen que acceder a las habitaciones pasando por debajo de un andamio del que no paran de caer cascotes y restos de obra; y que una gotera provocó el derrumbamiento del techo, "a pesar de las advertencias y tras la inspección de la jefa de obras, que indicó que no había peligro".

Otra queja es que las últimas semanas las temperaturas en las habitaciones, comedores, cocinas y despachos superan los 34 grados centígrados.

Estos hechos habrían sido puestos en conocimiento de la dirección territorial, el Comité de Seguridad y Salud, la Junta de Personal y el Invassat, "y hasta la fecha únicamente se han instalado dos pingüinos de aire acondicionado portátiles. El centro carece de las medidas mínimas de seguridad y salud para el personal y los niños y adolescentes atendidos".

Termómetro con las temperaturas que se soportarían en el centro de menores / INFORMACIÓN

Cobertura de vacantes

Existe asimismo malestar por la falta de cobertura de las vacantes, que en estos momentos sería de siete educadoras sociales, lo que hace que "las condiciones de trabajo sean muy complicadas".

"El equipo educativo está al borde del colapso por la sobrecarga de trabajo. El personal existente debe asumir más responsabilidades de las que puede manejar eficientemente y son evidentes los síntomas de agotamiento, que unidos a la falta de condiciones en el centro, están generando problemas en la salud mental y física".

Imagen del techo de que se cayeron cascotes / INFORMACIÓN

Dada la "gravedad de los hechos relatados", desde Intersindical y la Plataforma de Educadores instan a la administración a que adopte las medidas urgentes necesarias "para garantizar la salud y la integridad física del personal empleado público y de los menores atendidos por la entidad pública".