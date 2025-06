Las barracas de Alfonso el Sabio se quedan sin cremà: "Es inaudito"

La noche más esperada por muchos alicantinos terminó entre lágrimas y enfado para los miembros de las barracas situadas en la avenida Alfonso el Sabio de Alicante. La tradicional Cremà de sus portaladas, uno de los actos más simbólicos para las barracas, fue inesperadamente prohibida por el Ayuntamiento de Alicante sin previo aviso formal ni decreto alguno, según denuncian los afectados. La Peña Los Gorilas, una de las más veteranas de la ciudad, vivió con impotencia cómo su portalada del Centenario acababa desmontada en el suelo y recogida por los servicios de limpieza, sin el honor del fuego que le habría hecho justicia. "Es inaudito", sentenció su presidente, Luis Marco.

Una negativa inesperada

La decisión llegó pasadas las cinco de la madrugada del día 25, cuando muchas barracas ya estaban recogiendo tras días de celebración. Fue entonces cuando, según relatan desde varias agrupaciones, se les comunicó que no podrían proceder a la quema individual de sus portadas, una práctica que llevan realizando "toda la vida". Ni una resolución oficial, ni un decreto firmado. Solo un mensaje de la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, con la explicación de que un informe técnico del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) desaconsejaba las quemas fuera del perímetro oficial de las hogueras.

Los argumentos técnicos recogidos en el documento de los bomberos, fechado el 18 de junio, apuntaban a riesgos para la "seguridad pública", su interferencia en la planificación operativa de la noche de la Cremà y la ausencia de un plan técnico de seguridad "debidamente aprobado". Pero para los barraquers, la forma y el momento en que se comunicó resultaron una humillación. "Nos enteramos de madrugada, cuando ya no había opción de hacer nada. Si nos lo hubieran dicho con tiempo, podríamos haber retirado el monumento e indultarlo. Lo que hicieron fue tirarlo a la basura", lamentó Marco.

"Alguien tendrá que darnos una explicación"

El malestar ha prendido con fuerza entre las barracas afectadas. Además de Los Gorilas, también Foc i Festa y Pica i Vola, entre otras, se vieron impedidas de cumplir con una tradición tan arraigada como lo es la cremà de sus obras. "Las dos barracas más antiguas de Alicante hemos sido despreciadas", insistió Marco, que asegura estar valorando medidas legales ante lo que considera una actuación arbitraria sin respaldo legal. "Esto no puede decidirlo un técnico. Un bombero no tiene potestad para prohibir sin un decreto político. No nos avisaron, no nos dieron la oportunidad de dialogar, y lo único que quedó fue un gran enfado", subrayó.

La indignación no es solo por la prohibición, sino también por lo que representa. Para estas agrupaciones, las portaladas son una manifestación de identidad local. "Las barracas somos lo verdaderamente alicantino. ¿Cómo se nos va a negar lo que hemos hecho durante generaciones?", cuestionó el presidente de Los Gorilas.

Apoyo entre festeros, silencio institucional

Desde la Federación de Fogueres, su presidente, David Olivares, mostró públicamente su respaldo a las barracas, personándose incluso durante la noche en que se impidió la cremà. Su gesto fue uno de los pocos que encontraron consuelo entre los afectados. Por el contrario, el silencio del alcalde Luis Barcala ha sido otro de los motivos que más han dolido a los afectados. "Todavía no nos ha llamado. Ni una palabra", comentan en las agrupaciones.

Para algunos, la decisión del Ayuntamiento evidencia una falta de voluntad política. "Quien prohíbe es un político, no un técnico. Y si hay un informe desfavorable, lo mínimo es sentarse a hablar con nosotros. Pero aquí no ha habido ni comunicación, ni negociación, ni humanidad”, añadió Marco. Mientras algunas barracas sí pudieron realizar sus quemas dentro del perímetro estipulado, las barracas de Alfonso el Sabio, a excepción de Los Chuanos, barraca a la que pertenece el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se quedaron sin el acto que culmina y da sentido a todo un año de trabajo.