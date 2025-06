El Mediterráneo en ebullición: el agua roza en Alicante por primera vez los 28 grados en junio

Este verano va a ser de récord. Y un chapuzón en el litoral de la provincia de Alicante va a ser menos refrescante que nunca. Por primera vez desde que hay registros la temperatura superficial del Mediterráneo frente a la costa alicantina en un mes de junio roza los 28 grados. Algo que augura un verano muy caluroso, noches tórridas, un mar probablemente cercano a los 30 grados en agosto y un riesgo elevado de que una dana en otoño sea más torrencial por la energía que acumular el mar.

El Mediterráneo está en ebullición. Y para este fin de semana llega el primer aviso especial por ola de calor, que afectará a la mayor parte de la Península Ibérica, incluida Alicante.

Según la red de Puertos del Estado, la boya situada mar adentro frente al Postiguet alcanzó el martes los 27,82 grados. Una situación sin precedentes en la base de datos de esta institución, que se inicia en 2011. Solo en otra ocasión se habían rebasado los 27 grados en junio, y fue en 2017 con 27,28 grados. Pero en los últimos años, marcados por un agua del mar muy caliente en verano, más propia del Caribe, en junio la temperatura rondaba los 25 o 26 grados, y en agosto alcanzaba los 28, 29 o incluso los 30 grados, en este último caso en 2023 (30,52 grados esta misma boya).

Esta anomalía la ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señala que la temperatura está unos 4 grados por encina de lo normal en el litoral alicantino. Desde Aemet han explicado este miércoles que "el Mediterráneo occidental está muy cálido, con zonas del mar Balear -área entre las Baleares y el Levante- que superan los 27 ºC".

De igual forma, el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) ha informado que la temperatura media de la superficie del mar en el Mediterráneo en junio de 2025 ha alcanzado 6 de las 10 anomalías diarias más altas desde 1982. Así, el 23 de junio se registró una temperatura media de 25,1 grados.

Sorprendente subida

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado este miércoles que "está sorprendiendo la rapidez con la que se ha calentado este año el mar Mediterráneo. Porque hasta mediados de mayo estaba teniendo temperaturas dentro de la normalidad o incluso un poco frescas", recordando la primavera lluviosa que hemos tenido en España, aunque no ha sido tanto en la provincia.

Así, ha destacado que "la segunda quincena de mayo y lo que llevamos de junio el aumento de la temperatura ha sido muy rápido. Estamos en esos valores de forma uniforme de 24, 25 y con picos puntuales de 26 o incluso más en el mar Balear, que es el golfo de Valencia, y la cuenca de Argel, que es la parte de la provincia de Alicante y región de Murcia".

Persistencia

Olcina ha apuntado que "todo esto se debe a esta sucesión de llegadas de aire sahariano, especialmente al este peninsular. En el oeste todavía sigue teniendo algunos efectos de fresco atmosférico con estas danas y tormentas, pero aquí la verdad es que no nos hemos enterado de eso y al contrario, lo que hemos tenido es acumulación de días de calor".

Sensación térmica de 31 grados por la noche

Este calor que se va acumulando en la cuenca del mar Mediterráneo "explica las noches tan calurosas que estamos pasando", destacando que a las noches tropicales -no baja el mercurio de 20 grados- o ecuatoriales -no baja de 25-, es decir unos 24 o 25 grados de mínima, añadimos en alto grado de humedad, con un 70 %, la sensación térmica es para el cuerpo humano de 30 o 31 grados, "es decir que estamos pasando noches realmente muy calurosas, como consecuencia del efecto de un mar mediterráneo tan cálido desde principios de junio".

En cuanto a qué temperatura puede alcanzar este verano en agua del mar, el catedrático de Análisis Geográfico Regional ha señalado que "no sabemos si llegaremos a los 30. El año pasado nos quedamos cerca y el anterior también", recordando que el pico se alcanza en los primeros días de agosto, cuando "estaremos por encima de 28 o 29 grados seguro".

Las dana

Eso sí, el climatólogo ha recordado que "toda esto es energía que se queda acumulada en el mar. Y ya sabemos lo que pasa cuando esto ocurre y se dan situaciones inestables". Así ha señalado aunque la temperatura del mar puede ser alta, pueden no registrarse lluvias torrenciales, por ejemplo. "El mar cálido no aumenta el riesgo de que haya más danas, sino que aumenta la posibilidad de que las lluvias sean más intensas. No hay una relación directa. Lo importante es que se genere la situación atmosférica y eso de momento no se puede saber. El agua del mar es energía, está acumulada, y si se da una situación inestable" esta puede verse alimentada por la situación del agua del mar, que sería combustible que aumentará su intensidad.

Así, lo ha denominado "la 'mediterranización' del cambio climático. Estamos en un entorno con un proceso de cambio climático que aquí se nota más precisamente por tener un mar muy cálido frente a nuestras costas. Y eso tiene dos efectos: perdemos confort térmico, especialmente por las noches, que son muy calurosas; y en segundo lugar se acumula energía que puede ser movilizada en momentos de inestabilidad".

Falta de brisas

Otra cosa que está llamando la atención es la debilidad de las brisas marinas en un mes de junio. A este respecto, Olcina ha manifestado que "cuando el mar está tan cálido no se genera diferencia térmica necesaria para que se activen brisas, o la brisa es muy débil en todo caso. Por eso por la noche el viento está muy en calma y es lo que hace que en la zona costera, junto con la temperatura y alta humedad, se generen esas sensaciones térmicas superiores a treinta grados, porque no se mueve el aire y no refresca".