Sin pausa tras las Hogueras: el PP y Vox defienden el plan de ajuste en Alicante

Sin margen para el descanso tras las Hogueras. El Ayuntamiento de Alicante ha retomado la actividad municipal este miércoles, 25 de junio, con la celebración de una sesión extraordinaria del pleno para la aprobación del plan de ajuste, tras haber incumplido la regla de gasto en casi 30 millones de euros el pasado 2024. La convocatoria se ha iniciado a las 11:00 horas dando cuenta de la renuncia del hasta ahora concejal de Hacienda, Toni Gallego, al que la polémica por el desequilibrio contable terminó costando el puesto, que dimitió a las puertas de las fiestas para "no ser obstáculo".

Una sesión en la que se estrenó al frente de la concejalía Nayma Beldjilali, hasta ahora concejala de Cultura, Mayores y Juventud. La popular, a la que sus compañeros daban ánimos antes de comenzar la sesión, ha iniciado su intervención para defender el ajuste contable cargando contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "No nos deja invertir nuestros ahorros en lo que necesitan los alicantinos", ha apuntado la nueva responsable de Hacienda, en alusión a los más de 150 millones de euros que el Consistorio acumula en remanentes de tesorería por no ejecutar las inversiones presupuestadas. "Les puedo asegurar que las cuentas del Ayuntamiento están saneadas", ha añadido.

Tras Beldjilali, el turno ha sido del portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, precisamente, el "motivo" de que el pleno extraordinario se celebre este miércoles, en la resaca de las Hogueras. La portavoz del gobierno popular, Cristina Cutanda, aseguró que la fecha se fijaba un día antes de que comenzase el permiso por acogimiento de Copé para evitar que el progresista "reventara" el pleno, impugnándolo en los tribunales si no se le permitía participar, como ya ocurrió en enero. "Yo no he reventado nada, solo he reclamado mi derecho a la representación política", ha indicado el de EU-Podemos. "El PP no está actuando con este plan de ajuste de manera libre, lo hacen desde la sumisión ideológica", ha señalado Copé, quien también ha defendido la necesidad de "otro modelo de ciudad para que no sea Vox quien siga chantajeando de manera obscena a la ciudadanía".

A continuación, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha preguntado a la edil de Hacienda: "¿Si todo está tan bien y las cuentas están tan saneadas, por qué dimitió Toni Gallego?". El valencianista ha reclamado "dejar de decir que el Ayuntamiento está secuestrado por la ultraderecha", en una clara alusión al argumentario habitual del PSOE, porque "el más radical es el alcalde, Luis Barcala". Mas ha recordado que "el PP y Vox gobiernan juntos con una ejecución por debajo de cuatro euros de cada diez" y ha incidido en que "la rebaja del IBI será de entre 8 y 12 euros para los vecinos mientras se verán beneficiados todos los grandes tenedores".

"La traición tiene consecuencias"

Por su parte, Vox, la formación que ha pactado el plan de ajuste con el gobierno popular tras a cambio de la dimisión de Toni Gallego, ha defendido las inversiones incluidas en la modificación contable. Para Mario Ortolá, portavoz adjunto de la formación, la salida del anterior responsable de Hacienda es la muestra de que "la traición siempre debe tener consecuencias".En su intervención, el edil ha defendido medidas introducidas por su grupo municipal, como la rebaja del IBI para los próximos tres años. "La extrema izquierda ya no pinta nada en Alicante, métanselo en la cabeza", ha espetado Ortolá a los partidos progresistas tras sellar un nuevo pacto con el PP pese a que los socialistas tendieron su mano al alcade a cambio de rechazar las propuestas de la ultraderecha.

El ciclo de intervenciones lo ha cerrado la portavoz del PSOE, Ana Barceló, quien ha manifestado que esta situación es consecuencia de la "nefasta gestión" del alcalde, Luis Barcala. Sobre la rebaja del IBI, la socialista ha lamentado que "no hay datos, cifras ni informe técnico sobre lo que van a ahorrar los alicantinos, es un anuncio vacío". Además, Barceló critica que tampoco se ha explicado qué partidas se van a eliminar del presupuesto si la disminución fiscal supondrá 1,1 millones menos de ingresos al año.

