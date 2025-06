Un convidado de piedra en el pleno de Alicante. La sesión de este jueves, al margen del enfrentamiento por el valenciano, también ha sido polémica por la (no) participación del concejal de EU-Podemos, Manolo Copé. El edil, que se encuentra de permiso por el acogimiento de un menor, se ha negado a abandonar el salón cuando el alcalde, Luis Barcala, le ha anunciado que no podía participar en la cita. Ante la negativa de Copé a dejar su asiento, el regidor ha suspendido la sesión para dar un tiempo de reflexión al de izquierdas, primero durante cinco minutos y después durante una hora. En ese momento, el propio Barcala se ha dirigido al portavoz de EU-Podemos para tratar de conseguir que se marchara por su propia voluntad: «No voy a renunciar a mis derechos», ha replicado el progresista.

Una vez finalizado el receso, el alcalde ha preguntado de nuevo a Manolo Copé si estaba dispuesto a abandonar el pleno, con idéntico resultado. No obstante, Barcala ha rechazado pedir su desalojo: «Esa foto no la va a tener», ha añadido. El secretario, por su parte, ha advertido de que aunque el de EU-Podemos mantuviera su asiento, no podría intervenir ni participar de las votaciones, como así ha sido. Con casi una hora y media de retraso, la sesión ordinaria se ha iniciado con Copé como «espectador», sin voz ni voto en el pleno.

Enfrentamiento

El origen del conflicto, que se ha repetido en varias ocasiones este mandato, es la diferencia de criterio entre el gobierno popular y la Secretaría del Pleno (que entienden que los ediles de baja o permiso no puede participar en las sesiones) y la bancada progresista, que defiende que el derecho a la representación política está por encima de ese aspecto laboral.

En enero, cuando Copé fue excluido de la convocatoria, el asunto terminó en los tribunales. En ese momento, el criterio de los populares cambió ante el juzgado. El Ayuntamiento defendía que al de EU-Podemos no se le impidió participar porque la sesión nunca llegó a celebrarse, al ser suspendida como medida cautelar. Entonces, el juez dirimió que, efectivamente, la exclusión no llegó a hacerse efectiva, por lo que no se pronunció sobre si los ediles de baja o de permiso tienen derecho a participar. Un asunto que podría reavivarse en las próximas semanas, no solo porque Copé ha anunciado que volverá a impugnar la sesión, sino porque también tiene previsto estar de permiso en los dos próximos plenos municipales.

Orgullo LGTBI

Tras el conflicto, se ha dado comienzo a la sesión con dos peticiones, una de Vox para solicitar que se traslade el paso de peatones de Canalejas por motivos de seguridad y otra de Compromís para convocar la comisión de la isla de Tabarca.

Entre otras cuestiones, los grupos también han consultado sobre cuántas mujeres han sido atendidas en la Oficina de la Maternidad (PSOE) o cuándo se van a realizar actuaciones de mejora en el Mercado Central (Vox), a lo que el PP ha replicado que 64 familias han pasado por el departamento municipal y que se está trabajando en un proyecto mucho más ambicioso para el recinto de abastos, que incluye cambios en la zona de carga y descarga para agilizar el tráfico.

A la hora de las declaraciones institucionales, Compromís y EU-Podemos han presentado una iniciativa con motivo del Orgullo LGTBI para que el Ayuntamiento manifieste su compromiso con la igualdad y la no discriminación por motivos de orientación, identidad o expresión de género. El portavoz valencianista, Rafa Mas, ha solicitado el apoyo del resto de grupos y ha recordado que iniciativas similares fueron rechazas previamente por el Partido Popular. «Se negaron a condenar prácticas contra los homosexuales que son torturas», ha apuntado. «Todos los meses de junio lo mismo, parecen ustedes El Corte Inglés», ha respondido la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, quien hace solo unas semanas, en las negociaciones para aprobar el plan de ajuste, reclamaba que el Ayuntamiento no financiase celebraciones con motivo del Orgullo.

«Estamos hablando de vidas y de agresiones, vamos con miedo por la calle por su discurso de odio», ha afirmado el edil socialista Emilio Ruiz, quien ha cargado contra las «mal llamadas terapias de conversión» para homosexuales: «No estamos enfermos, amamos en libertad». Finalmente, la propuesta ha sido rechazada por los votos del PP y Vox.

Unanimidad con los tuk tuk

Desde el PSOE, se ha puesto el foco también en la proliferación de vehículos turísticos como los tuk tuk, que han crecido considerablemente en los últimos meses, y en cómo afectan al transporte público. El edil Raúl Ruiz ha recordado que el taxi «llega donde no llega nadie más, ni el bus, ni el TRAM ni los VTC o los tuk tuk». Además, ha lamentado que otro tipo de transportes privados «operan sin respetar las normas, mientras el taxi sí lo hace». Por ello, los socialistas han solicitado la creación de una ordenanza reguladora este tipo de medio de transportes, consiguiendo la unanimidad de la Corporación para este fin.

El pleno ha concluido, después de que hasta cuatro iniciativas de Manolo Copé fueran «resueltas» en aproximadamente cinco minutos, con el debate de una declaración institucional de EU-Podemos sobre vivienda. Aunque el portavoz ha tratado de retirarla del orden del día para poder defenderla en otro pleno, el secretario ha apuntado que la petición de retirada se ha producido con el edil ya de permiso, por lo que no la ha dado por válida.

Finalmente, el concejal progresista se ha marchado del pleno, anunciando que impugnará judicialmente la sesión. Ante esta situación, el PSOE y Compromís han abandonado el salón igualmente, en señal de protesta, por lo que solo el PP y Vox debatieron la iniciativa, que fue rechazada por ambos.