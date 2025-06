El 10 % de los fallecidos en Alicante por infartos y cáncer atribuibles al tabaco eran fumadores pasivos

Otras neumonías causadas por el vapeo son las denominadas Evali, acrónimo en inglés de "E-cigarette or Vaping product use Associated Lung Injury", una lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos. Se trata de una enfermedad respiratoria aguda que puede ser grave y potencialmente mortal, y que se ha relacionado con el uso de estos dispositivos. Los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, tos, dolor de pecho, fiebre, escalofríos, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. También se han descrito neumonías por rotura del parénquima pulmonar, que es un tejido de los pulmones donde ocurre el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre.