Juristas alertan de la trampa de los once días en el alquiler de pisos turísticos

Apartamentos turísticos que están sometidos a una estricta regulación para poder alquilarse ante la amenaza de fuertes sanciones; frente a otros que pueden arrendarse sujetos a una legislación con menos requisitos. Es lo que se conoce como la trampa de los once días detectada tras la aprobación del decreto por el que la Generalitat Valenciana reguló en agosto del año pasado las viviendas turísticas. La clave está en que para ser consideradas como tales se alquilan por un periodo de diez días consecutivo a un mismo arrendatario. Para arrendamientos superiores a este plazo, pasa a estar regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de ámbito estatal y no por este decreto.

Este ha sido uno de los aspectos abordados este jueves en el Colegio de la Abogacía (Icali) en unas jornadas organizadas conjuntamente con la Universidad de Alicante (UA) dedicadas a analizar la legislación de viviendas turísticas dentro de los cursos de verano Rafael Altamira. Expertos en Derecho alertaron de algunas de las lagunas de esta ley, así como analizaron sus principales novedades. En estas sesiones se destacó el caos normativo en España, con una confusión de legislaciones estatal y autonómica, que incluso son diferentes en cada territorio. “Hay 17 regulaciones distintas, y eso crea un auténtico caos administrativo”, denunció el catedrático de Derecho Civil de la UA Javier Barceló Doménech lamentando la dejación de funciones del Estado y la ausencia de competencias civiles en las comunidades autónomas. Aspecto en el que también coincidió el profesor de Derecho Civil de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Manuel Ortiz Fernández, que incidió también en el hecho de que muchas comunidades no tienen competencias en materia civil, defendiendo la necesidad de que las tengan.

La nueva normativa, unida, la activación del nuevo registro de hospedaje impuesto por el Ministerio del Interior y a la nueva prohibición de iniciar la actividad turística en comunidades de propietarios, ha generado numerosas dudas entre propietarios, gestores, usuarios turísticos y ciudadanos. Catalina Alcázar, de la directiva del Icali y codirectora del curso, explicó que ante una normativa cambiante, en una ciudad turística como Alicante, es fundamental adaptarse y dar un buen servicio.

La encargada de disertar sobre las novedades de la nueva ley fue la profesora de Derecho Civil de la UA Begoña Ribera quien destacó que además del decreto de la Comunidad en agosto, se aprobaron nuevas normas a nivel estatal el nuevo sistema de registro de viajeros a nivel nacional con comunicación de datos al ministerio y un reglamento europeo para el intercambio seguro de datos. Ribera, que dirige el curso junto a Catalina Alcázar, destacó que el propio decreto señala que el turismo es una actividad estratégica en la economía de la Comunidad Valenciana, ya que supone el 16 % del PIB, mientras que se ha registrado un crecimiento exponencial en el número de viviendas turísticas al pasar de 38.000 viviendas a más de 100.000 en diez años. «Dice el decreto que ha habido un cierto rechazo social por los problemas de convivencia generados por las viviendas ilegales. No creo hayan sido las viviendas ilegales las causantes, también los habrá habido en las que sí son legales», aseguró. Según explicó, la norma ha puesto un freno a la proliferación sin control de estos alquileres, aunque también parece que se ha pretendido poner más requisitos a las que ya estaban inscritas, como declarar la referencia catastral del inmueble antes de diciembre de 2024 o cumplir estándares de calidad establecidos en la norma.

Ribera aseguró que el decreto no impide al propietario alquilar durante más de diez días una vivienda, solo que ese arrendamiento ya no será turístico y puede simultanear su uso, aunque esa circunstancia deberá hacerse constar en el registro. «El límite temporal sirve para que se consoliden las viviendas que ya estaban inscritas. Pero a las no inscritas se les abre las puertas para no cumplir», aseguró.

Por su parte Pedro Chaparro Matamoros, profesor de Derecho Civil de la Universidad de València (UV), abordó la obligatoriedad de la inscripción en el registro de viviendas turísticas, con una validez de cinco años con posibilidad de renovación mediante declaración responsable. Anteriormente, esa inscripción era sine die. Chaparro alertó de posibles colapsos cuando, una vez que se cumpla ese plazo, se reciban de golpe todas las solicitudes para la renovación. «Puede que los requisitos impuestos la hagan descender y no todos lo hagan, pero habría que ir planteando recursos para afrontar esa avalancha», dijo. Según explicó, un cambio en la propiedad de la vivienda obliga a tener que darla de alta otra vez. Otro de los problemas que se abordó es la necesidad de contar con una autorización expresa de la comunidad de propietarios, requisito que puede causar situaciones de arbitrariedad. «Se puede dar el caso de que a un vecino se le deniegue y a otro se le permita», dijo.

Javier Barceló, por su parte, abordó el alquiler de habitaciones, un supuesto que la ley prohíbe expresamente en la Comunidad Valenciana para uso turístico. Una restricción que no existe en otras comunidades y sí que las permiten. «Este arrendamiento no está prohibido para otros fines. Una modalidad, por ejemplo, más habitual en pisos de estudiantes», dijo. Sin embargo, avisó de que la Comunidad Valenciana no tiene competencias para poder perseguir estos alquileres de habitaciones ilegales, ya que a su juicio estarían regulados por el Código Civil.