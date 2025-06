El Sindicato Médico, al conseller de Sanidad: "Sus promesas son palabras vacías"

El Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESMCV) afirma que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, "no ha cumplido con la profesión médica y facultativa" y le exigen que "cumpla" con las promesas que ha hecho porque las condiciones en la que trabajan los facultativos son "insostenibles".

"Se acabó la confianza, señor conseller", asegura el sindicato en un manifiesto aprobado por su Comité Ejecutivo, en el que afirman: "No queremos escuchar ni una sola promesa más. Le exigimos que cumpla las que ya nos ha hecho".

En el documento afirman que desde que Gómez tomó posesión del cargo, el sindicato ha mantenido una "actitud dialogante, hemos confiado en sus palabras y promesas, y hemos entendido que la herencia era complicada, cuanto menos".

"No ha cumplido con la profesión médica"

"Pero tras dos años, lo pasado, el pasado, no es excusa para que no se desarrollen y solucionen los múltiples problemas que soportamos", añaden. "Podemos afirmar sin ambages ni dudas que usted no ha cumplido con la profesión médica y facultativa", afirman.

Según el sindicato, "hemos escuchado discursos llenos de planes estratégicos, promesas de soluciones maravillosas y compromisos firmes sobre nuestras reivindicaciones, pero la realidad es muy distinta, nada de eso se ha materializado".

Han recordado al conseller que sus reivindicaciones "no son nuevas. Las mantenemos desde la huelga convocada al anterior Gobierno, y ya a este le manifestamos que eran viejas, manidas, reiteradas y enquistadas reivindicaciones, a las que ningún gobierno en los últimos veinte años al menos, ha sido capaz de atender, ni tan siquiera parcialmente".

Promesas incumplidas

Han señalado que en un principio, al iniciar esta etapa, "albergábamos la esperanza de que muchas de ellas serían atendidas y comprendidas por su conselleria. Si bien, después de una larga lista de promesas incumplidas, ya no nos queda más remedio que plantarnos con firmeza para defender a nuestro colectivo. Sus promesas son palabras vacías".

"Hemos demostrado que sabemos negociar, pero también que, si la negociación no fructifica, sabemos activar un conflicto en defensa de los intereses de nuestros afiliados", afirman.

En el manifiesto le indican un "listado de agresiones e incumplimientos" de la conselleria hacia el colectivo médico y facultativo, "a modo enunciativo y no limitativo, como dicen nuestros abogados". Por ejemplo, agendas en los centros de salud "infinitas e insufribles", sumado a la no aprobación del decreto de Atención Primaria, retraso de las Ofertas Públicas de Empleo y traslados, o plazas denominadas específicas "que despiertan sospechas" (ejemplo, Hospital La Fe).

Empleo público

Sobre la Oferta de Empleo Público, el Sindicato Médico señala que "no podemos olvidar, que muchos de nuestros compañeros, inmersos en las distintas OPE’s, hayan priorizado obtener una plaza a cualquier otra reivindicación; y muchos de ellos incluso se hayan visto abocados a renunciar a esas, tan esperadas, plazas en propiedad, consecuencia de los cambios que se han introducido en su asignación".

"Ha llegado el momento en el que debemos priorizar la consecución de aquellas viejas reivindicaciones y por supuesto las que actualmente, por el grave deterioro que ha sufrido el sistema sanitario, son más acuciantes e irrenunciables", indican en el comunicado.

Concentración de médicos en la Plaza de la Muntañeta de Alicante / Jose Navarro

Plazas del SAMU sin base

También hacen referencia, entre otras, a plazas del SAMU sin base y agravadas tras la supuesta "rectificación", al decreto de jornada de 35 horas incumplido, a la jornada de urgencias hospitalarias abusiva, al cambio de criterios en cuanto a excedencias a mitad de los procesos selectivos o a la falta de transparencia en el proceso de "no reversión" del único hospital que queda de gestión indirecta de la Comunidad Valenciana. Así como a las Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales "como solución mágica y perversa".

"Desde el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana le exigimos que cumpla con los compromisos adquiridos, y dejamos constancia que vamos a defender, con la firmeza que ya hemos demostrado, el listado de reivindicaciones que usted ya conocía desde el inicio de su mandato, muchas de las cuales formaban parte incluso de su programa electoral", concluyen.