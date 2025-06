Los farmacéuticos de Alicante temen retrasos en los pagos hasta finales de septiembre

Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Alicante, Castellón y Valencia, que forman el Consell Valencià de Col·legis de Farmacèutics (CVCF), temen que los pagos que adeuda a las boticas la Conselleria de Sanidad, correspondiente de momento al mes de mayo, se extienda hasta finales de septiembre. Esta deuda asciende a unos 50 millones de euros solo en la provincia de Alicante, donde hay 809 oficinas de farmacia.

Así se desprende de la reunión mantenida con la Administración, en la que "el mejor de los escenarios" es que se les abone el dinero el próximo 30 de julio. Los impagos de 2011 provocaron que muchos farmacéuticos tuvieran que endeudarse, hipotecarse y, en algunos casos, traspasar sus boticas. Fue una situación límite que dejó huella en todo el sector, que teme que la situación se repita.

Impacto

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Andrés García Mongars, ha expresado su temor por el impacto de este posible retraso en el pago a las farmacias, especialmente en aquellas con una situación financiera vulnerable, pero supedita la adopción de medidas a que llegue el 1 de julio y la deuda se confirme.

Las principales preocupaciones incluyen la falta de confirmación por escrito sobre el retraso en el pago y su duración y las posibles dificultades financieras de las farmacias aunque los boticarios se reafirman en el compromiso de garantizar el acceso continuo a los medicamentos para los pacientes a pesar de las dificultades económicas.

Las entidades convocaron el jueves a sus colegiados a una asamblea "ante la grave situación generada por el anuncio del posible impago de la factura farmacéutica correspondiente al mes de mayo" por parte de la Generalitat Valenciana.

Asambleas

En las asambleas se explicó con detalle el origen de esta crisis, así como la posición oficial trasladada por las Consellerias de Sanidad y Hacienda, es decir, que sin la aprobación de un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario por parte del Ministerio de Hacienda, no se podrá abonar ninguna factura ni a farmacias ni a otros proveedores, y que "en el mejor de los escenarios, según se desprende de la reunión con la Administración, los pagos podrían efectuarse el próximo 30 de julio. De no ser así, el retraso se podría extender hasta finales de septiembre".

En este contexto, se subrayó ante los colegiados la falta de garantías reales por parte de la Administración y "la necesidad de actuar con firmeza y unidad" para defender el modelo asistencial farmacéutico. El representante colegial de Alicante señala que Sanidad les explicó que la factura va sujeta al FLA pero "nuestro pagador es la administración autonómica".

A los colegiados se les transmitió lo que el Consell les explicó: que solo afectaba a la factura de mayo "y que en ningún caso se iban a acumular más meses pero al final de esto no hay ningún documento escrito que lo diga tal cual en firme".

Tratamientos

"Lo que tenemos que hacer los colegios es, por un lado, trabajar para resolver la situación o minimizar el impacto sobre la economía de las farmacias para que puedan seguir suministrando los tratamientos y hacer sus pagos y su circuito normal de forma unida y solidaria. Si no se hace así, las farmacias más debilitadas no tienen ninguna posibilidad de aguantar ni un mes", explica García Mongars. Por ello, están contactando con los bancos y barajando medidas para que esta crisis no se extienda en el tiempo "porque no es sostenible".

Sobre todo para las boticas rurales, las de viabilidad económica comprometida y las que están en la zona de la dana, que tuvieron que cerrar durante meses: las últimas han reabierto recientemente. El resto buscará salidas con incrementos de pólizas o aplazamiento del pago a proveedores.

Juani Ruz

Actividad institucional

Los colegios profesionales destacan que desde el momento en que se conoció la situación han mantenido una actividad institucional incesante, activando una batería de medidas tanto a nivel autonómico como estatal, que se explicó a los asistentes.

Después de exponer las propuestas de las entidades colegiales y las recibidas por parte de los colegiados, y escuchar a los farmacéuticos que decidieron opinar, el Consell Valencià de Col·legis de Farmacèutics se ha reunido este viernes para analizar las asambleas y establecer las medidas conjuntas que se llevarán a cabo.

Esta entidad recalca que se van a tomar las medidas necesarias, acorde a las decisiones tomadas en las asambleas, y que se va a actuar "con la máxima contundencia". Además, "no se va a permitir que se ponga en riesgo la viabilidad de las farmacias ni el modelo de atención farmacéutica a la ciudadanía", señalan en un comunicado.