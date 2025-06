Vox lleva a las Cortes el cambio lingüístico de Alicante y el PP no aclara si lo respaldará

Vox sigue adelante en su cruzada contra el valenciano y, después de reavivar el debate de la lengua en el Ayuntamiento de Alicante con la complicidad del PP, trasladará la polémica a las Cortes Valencianas. La formación de ultraderecha confirma que solicitará al parlamento autonómico que modifique la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) para que la capital de la provincia pase a ser zona de predominio lingüístico castellano. Los populares, por su parte, evitan concretar si respaldarán la petición (que ellos mismos han facilitado en el Consistorio) mientras culpan a las políticas del Botànic.

Un día después de que ambas formaciones diesen luz verde a una iniciativa para reclamar a las cortes la modificación legislativa, los de Abascal han confirmado a INFORMACIÓN que trasladarán la petición formalmente a un pleno autonómico, probablemente después del periodo estival. Así lo ha manifestado la portavoz de Educación de Vox, Julia Llopis: "Llevaremos a las cortes la realidad lingüística de todos aquellos cuyo municipio difiera de lo etiquetado en una ley obsoleta y no actualizada", ha asegurado la que fuera presidenta de la confederación de ampas de la escuela concertada. La también exconcejala del Ayuntamiento de Alicante ha añadido que su partido "cumple sus promesas" y que esta postura obedece a "una demanda social que se da en muchas localidades".

El apoyo del PP, en el aire

Para materializar este cambio, los ultras precisarán necesariamente del respaldo del Partido Popular, que por el momento no avanza el sentido de su voto. "Nosotros tratamos de no especular con lo que aún no ha sucedido", ha indicado Juanfran Pérez Llorca, síndic de los populares en las Cortes. No obstante, de consumarse la modificación, el portavoz autonómico tiene claro su culpable: el gobierno del Botànic. "En los últimos años, la política lingüística ha generado una animadversión al valenciano", ha señalado en alusión a los últimos ejecutivos progresistas. Pese a que Pérez Llorca argumenta que "hay que cuidar el valenciano" porque "es una lengua muy bonita", cree que no debe hacerse "desde la imposición".

Respecto al pacto alcanzado por el PP y Vox en el Ayuntamiento de Alicante, el síndic aprecia que "si hoy se ven estas situaciones que critica la izquierda, es por la política lingüística que ha creado la propia izquierda en esta Comunidad" y que, a juicio de Pérez Llorca, "ha hecho mucho daño al valenciano".

La izquierda: rechazo y acciones legales

Desde la izquierda, en cambio, el PSOE y Compromís entenderían el cambio de la LUEV como un ataque frontal a la identidad alicantina y a las raíces de la ciudad. Por este motivo, ambas formaciones han anunciado ya tanto su rechazo como la posibilidad de abrir la vía legal en caso de que la propuesta de Vox saliera adelante.

José Luis Lorenz, portavoz de Educación del PSPV en las Cortes, mantiene que "si Alicante pasa a ser de predominio lingüístico castellano, se pierde la competencia en los dos idiomas del alumnado", debido a la nueva Ley de Libertad Educativa. Con dicha normativa, cuando un área se considera castellanohablante "solamente se imparte una asignatura en valenciano durante toda su etapa educativa, que es, precisamente, el valenciano". Con este panorama, el socialista entiende que los futuros estudiantes "no van a dominar el valenciano porque solo tendrán una clase", además de lo que implica "en cuanto a pérdida cultural y de práctica de la lengua". Por estos motivos, el PSOE municipal ya ha avanzado que recurrirá en los tribunales el pacto local del PP y Vox.

Del mismo modo, Compromís también valora emprender acciones legales. El portavoz de Educación de los valencianistas en el parlamento autonómico, Gerard Fullana, ha avanzado que su formación "votaría en contra" o incluso se negaría "a formar parte de una votación que conduciría a la aniquilación de un grupo importante de personas de la ciudad de Alicante" a la que, según Compromís, "se le prohibiría utilizar el valenciano en la vida pública, en la educativa o en la administración". Para Fullana, "sería terrorismo identitario por parte de la derecha y de la extrema derecha", por lo que la coalición estudiaría "acciones legales", como ya hizo ante la denominada Ley de Libertad Educativa presentando un recurso de inconstitucionalidad.