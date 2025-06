La creatividad alicantina brilla con 60 galardones en los Premios ALCE 2025

La noche del pasado viernes 27 de junio, Casa Mediterráneo acogió la celebración de los Premios ALCE 2025, una cita imprescindible para el sector publicitario de la provincia de Alicante, organizada por la Asociación 361º de Publicidad. La gala de este año reunió a más de doscientos profesionales en un ambiente de reconocimiento, emoción y orgullo colectivo hacia la creatividad local.

El título de Agencia del Año fue para Utopicum, con un total de veintún premios. / Pilar Cortés

177 piezas de 24 agencias

En esta edición se han registrado 177 inscripciones de piezas creativas procedentes de 24 agencias, un récord de participación que confirma la vitalidad y solidez del ecosistema publicitario alicantino. Un total de 60 premios, distribuidos entre oros, platas y bronces, fueron entregados a lo largo de la noche.

El Gran Premio ALCE recayó en la campaña We Ride As One, que también fue reconocida como Mejor Campaña Global, acumulando un total de seis galardones. El título de Agencia del Año fue para Utopicum, con veintiún premios, mientras que el reconocimiento a Anunciante del Año fue para la marca Gobik, por su firme apuesta por la creatividad, con diez premios obtenidos. Junto a Utopicum, las agencias Gettingbetter y Sapristi completaron el palmarés como algunas de las más premiadas de la edición.

La Asociación 361º concedió también su Alce de Honor 2025 a Luis Francisco Zaragoza, diseñador gráfico, fundador de Camaleón Creativos y actual director de Posidonia Design, en reconocimiento a su extensa trayectoria y contribución al diseño de marcas e identidades institucionales de referencia en la provincia.

El Alce de Honor 2025 recayó en Luis Francisco Zaragoza, director de Posidonia Design. / Pilar Cortés

ALCE de Día

La jornada comenzó por la mañana con una edición ampliada de ALCE de Día, en la que participaron profesionales de ámbito nacional. Richard Wakefield (UnexpectedW) y Sandra Arias (Universidad de Alicante / Publicitarios Implicados) abordaron el papel de la comunicación con propósito social. Lia Morell Raschiatore (Sprinter) presentó una reflexión estratégica sobre las campañas con enfoque 360, y Bitán Franco (MONO Madrid) desgranó el proceso creativo de Wallapop. Lo hecho, hecho está. La sesión concluyó con la proyección del shortlist de finalistas.

El reconocimiento a Anunciante del Año fue para la marca Gobik, por su apuesta por la creatividad. / Pilar Cortés

Jurado de altura

El jurado de esta edición estuvo coordinado y presidido por Concha Wert, exdirectora del Club de Creativos de España, e integrado por profesionales de primer nivel como Gema Arias (Kitchen), Bitán Franco (MONO Madrid), Sonia Rico (ex directora de marca de Orange), Miguel Ángel Duo (&Rosàs), Juan Pedro Moreno (Ogilvy), Vito Reig (VLM The Cocktail) y Cata Inda (McNulty).

Los Premios ALCE 2025 se estructuraron en más de treinta categorías, organizadas en cuatro bloques: Craft, Creatividad, Especiales y Grandes Premios.

Acudieron a la gala, en representación del periódico, Lola Rosique y Cristina Ripoll, coordinadora de publicidad y directora comercial de INFORMACIÓN / Pilar Cortés

Respaldo de entidades e instituciones

La gala contó con el respaldo de entidades e instituciones comprometidas con la cultura y el talento creativo, entre ellas el Patronato de Turismo Costa Blanca, el Ayuntamiento de Alicante, la Universidad de Alicante, Easypromos, Eventual, Avante, INFORMACIÓN, Alicante Plaza, Discoteca Wilson y Hotel AC Alicante.

Premios ALCE 2025, la gran noche de la creatividad publicitaria alicantina / Pilar Cortés

Cierre de la gala

El presidente de la Asociación 361º, Eloy Licerán, fue el encargado de cerrar el evento con un emotivo y motivador discurso en el que puso en valor el crecimiento de la asociación en los últimos años y el papel fundamental de quienes la han construido desde sus inicios.

Licerán dedicó unas palabras de reconocimiento a los anteriores presidentes y juntas directivas por su entrega y visión, y subrayó la profesionalidad y compromiso de las empresas que integran la asociación. «Hoy podemos decir que 361º es un referente a nivel nacional —afirmó—, gracias al trabajo bien hecho, la unidad del sector y la pasión por una publicidad que nos representa y nos trasciende».

La edición de este año consolida a los Premios ALCE como la gran plataforma de visibilidad y reconocimiento de la creatividad publicitaria alicantina, una industria que sigue creciendo, innovando y proyectando su talento con identidad propia.