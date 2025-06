La apuesta de Sanidad por reforzar los centros de salud de zonas turísticas deja los de interior con un mes de espera para cita médica

Llega julio y con ello las vacaciones de los médicos, que se dejan notar ya en las citas, con demoras que superan el mes en algunos puntos de la provincia: pacientes que solicitaron la semana pasada tener una consulta para pedir una analítica tendrán que esperar hasta el 4 de agosto al no tener sustituto su facultativo, que descansa el mes de julio, y no ser asignados a otro profesional pese a que en verano el criterio es repartir los cupos de los que están de descanso entre los que siguen de turno.

Está ocurriendo en el departamento del Vinalopó, en Elche, donde las urgencias se envían directamente a los puntos de atención que abren a las tres de la tarde.

El Foro de la Profesión Médica expresa la preocupación por la falta de médicos para cubrir la asistencia sanitaria durante el verano y las repercusiones que tendrá

Un área de salud donde, según informa el Sindicato Médico, solo se sustituirá a 22 facultativos de Atención Primaria (y a 24 en atención hospitalaria) en todo el verano pese a contar con una extensa población y cinco centros de salud, cinco consultorios y un centro sanitario integrado entre los términos municipales de Elche, Aspe y Crevillent.

En general, la apuesta de la Conselleria de Sanidad por reforzar los centros de salud de zonas turísticas deja en mayor precariedad a los de interior. Aunque también en la costa hay excepciones como Torrevieja, área sanitaria donde solo se cubrirán las vacaciones del 11,79 % de los facultativos de Primaria, es decir, uno de cada diez, y de poco más del 4 % en el hospital, donde en cambio no se cerrarán camas.

En relación con estos datos, la vicesecretaria general del Sindicato Médico CESMCV, María José Gimeno, opina que la situación de Torrevieja es especialmente grave, con una cobertura médica insuficiente a pesar de ser una zona turística. "Supongo que en verano se prima más la sustitución en zona de costa, pero Torrevieja está fatal. En Atención Primaria está muy mal, han contratado Enfermería por un tubo, pero médicos no. En facultativos sustituyen el 11'79 % y el 42'47 % de enfermeros, pero eso no quita agenda médica".

Consultada por el criterio que cree ha utilizado Sanidad en este departamento, señala que "yo no veo ninguno. En el departamento de la Marina Alta sí que ha hecho unas sustituciones más acordes con ser una zona de costa. Pero lo de Torrevieja no me lo explico, criterio de costa no es". Este diario lo ha preguntado a la conselleria, sin respuesta de momento.

Asimismo, la doctora alerta de la baja cobertura también en el área de Orihuela, de un 18,62 % de médicos en Atención Primaria y del 1,91 % en hospitalaria.

Planificación desigual

En general, la planificación contempla un porcentaje mayor de sustitución de médicos de vacaciones en la mitad norte de la provincia y en la ciudad de Alicante que en el resto.

En la Marina Alta alcanza el 63,72 de los médicos de vacaciones (pese a lo cual hay demora para cita médica también de un mes en algunos centros de salud, según datos de UGT); del 38,13 % en la Marina Baixa, donde la demanda asistencial se dispara en verano al incluir a Benidorm; de un 40,95 % en el departamento de Sant Joan y de un 46,94 % en el de Alicante-Doctor Balmis; y del 24,33 % en el departamento de Elche-Hospital General.

En Alcoy es del 31,84 % (y del 8,08 en el hospital); y el único dato aportado desde el departamento de Elda a los sindicatos es el presupuesto para organizar el verano en Atención Primaria, que es de 222.175,73 euros.

Demora media de entre dos y tres semanas para consulta Al igual que ocurre en el departamento del Vinalopó, la espera de Atención Primaria en el área de Dénia es de más 30 días y la quirúrgica de la mitad, según datos de UGT. En los centros de salud de Alicante y Sant Joan está entre 10 y 15 días dependiendo del centro y de si la cita es presencial o telefónica. En el departamento de la Marina Baixa, el centro que más demora tiene roza la semana; y en el departamento de Elche-Hospital General los diez días. La misma que en el área de Elda, mientras en el área de Torrevieja llega a ser de 12 días. En Orihuela de siete y en Alcoy la presencial máxima ahora mismo de cuatro días y la telefónica de cinco.

Falta de recursos

La doctora Mari Ángeles Medina, médico en un centro de salud de Elche y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, señala que "la planificación de Atención Primaria en verano es muy complicada con los recursos de los que se dispone. Valoramos el esfuerzo de Sanidad por dar respuesta a la situación pero a las necesarias vacaciones de los médicos se suma la carestía de plantillas sólidas durante todo el año. La ciudadanía conoce esta situación y son muchos los que nos preguntan. Empatizan con nosotros y ven que intentamos llegar a todo". Añade que "lo único que se ha reforzado es la costa. La demora en el resto de centros de salud es, como en años previos, sobre las dos/tres semanas de media".

En julio y agosto, las agendas de los médicos de turno superan los 40 pacientes y en septiembre, también mes vacacional, los 50. Ante la llegada del periodo estival, el Foro de la Profesión Médica, del que forma parte la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar, quiere expresar la preocupación por "la falta de médicos para cubrir la asistencia sanitaria durante el verano y las repercusiones que esta falta crónica de previsión tendrán, una vez más, tanto para la adecuada atención a los pacientes como para garantizar unas condiciones laborales dignas y seguras a los profesionales en su ejercicio".

Desde el colectivo consideran que la escasez estructural de profesionales "no puede ni debe suplirse a costa de la sobrecarga asistencial y la renuncia al derecho al descanso de los médicos. Al igual que con el resto de los trabajadores, es necesario para preservar nuestra salud física y mental, condición indispensable para poder cuidar adecuadamente a los pacientes. Paliar estas deficiencias aumentando el número de guardias o forzando agendas de trabajo ilimitadas no son la solución, sino que además contribuirá a agravar el problema.

82,5 millones

Este año, la Conselleria de Sanidad ha previsto un presupuesto de 82,5 millones de euros para cubrir la asistencia sanitaria durante la época estival con la apertura de 25 consultorios auxiliares de playa, seis de ellos en la provincia; y el refuerzo de 74 centros de atención sanitaria, una treintena en territorio alicantino. El plan prevé, "en principio y siempre condicionado a la disponibilidad de personal", más de 8.600 contrataciones (como el año pasado) además de los módulos de refuerzo. El conseller, Marciano Gómez, destacó el incremento de tres millones de euros con respecto al pasado año.

Apertura de seis centros auxiliares de playa y refuerzo de una treintena Sanidad abre este verano en la provincia de Alicante seis centros auxiliares de playa: Calp La Fossa, Dénia Les Marines, Xàbia Arenal, Alicante Urbanova, Santa Pola Casa del Mar y Santa Pola Playa Lisa. Este último cerró el pasado verano. Por otra parte, se potenciará la atención sanitaria en Teulada-Moraira, l'Alfàs del Pi, Altea, Benidorm Tomás Ortuño, Benidorm Rincón de Loix, Benidorm La Cala, Benidorm Les Foietes, Callosa d'en Sarrià, La Nucia, centro sanitario integrado de La Vila Joiosa, Alicante Cabo Huertas, Campello, Alicante Playa de San Juan, Xixona, Alicante Urbanova, Santa Pola, Santa Pola Gran Alacant, Isla de Tabarca, Elche-Los Arenales, Elche Marina, Guardamar de Segura, Torrevieja La Loma, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada-Torre de la Horadada, Torrevieja La Mata, Torrevieja El Acequión, Torrevieja San Luis, Torrevieja Patricio Pérez, Rojales y San Miguel de las Salinas.

La doctora Medina incide en que en verano no se incentiva a los médicos de turno por ver a pacientes de otros cupos. Hace años se bonificaba el reparto de cupos adicionales, pero se eliminó. Ahora es a coste cero, corrobora la doctora Gimeno, del CESMCV, quien considera alarmantemente bajas las tasas de sustitución de médicos en vacaciones.

Gimeno es especialmente crítica con la "falta de transparencia" por parte de la Conselleria de Sanidad en la planificación de las vacaciones. "Antes nos ponían el personal total, el que estaba de vacaciones, el sustituido, y el número de contratos. Pero este año solo han indicado lo de algunos departamentos. El año pasado fue todo mucho más claro", afirma.

Asimismo, señala que pocos médicos han pedido irse de vacaciones de octubre a diciembre tras la ampliación del periodo hábil de descanso este año, algo que achaca la falta de incentivos. "En estos planes si no existe una incentivación, fracasas. Si hay una mejora económica, la gente joven que tiene que pagar hipotecas puede elegir irse en octubre, porque las vacaciones son más baratas y además cobran. Si no se van en verano".

Cierre de camas

En cuanto a las camas de hospital que se cerrarán este verano, recordar que serán al menos 800 camas en los hospitales de la provincia de Alicante.

De ellas, 500 en los centros hospitalarios de Alicante (69 tanto en julio como en agosto y septiembre, de ellas 13 de la Unidad de Cirugía sin Ingreso, 27 de Digestivo, seis de Unidad de Cuidado Integral de Quemaduras y 23 de Cirugía Ortopédica y Traumatología); Elche (54 por mes, entre cirugía de Trauma y cerebrovascular) y La Vila (38 por mes).

También serán 38 por mes en el Hospital de Elda (en Cirugía Ortopédica y Traumatología); 42 en el de Sant Joan cada mes del verano, de ellas 37 de hospitalización y cinco de UCI; y 12 en el de Orihuela en julio (Pediatría); 26 en agosto (Obstetricia) y 28 en septiembre (Medicina Interna), según un documento elaborado por UGT en base a datos de conselleria. No hay cifras por ahora de los hospitales de Alcoy, Dénia y Torrevieja.

En el caso de La Vila, Sanidad ha comunicado cero camas por mes, pero el centro está en obras de reforma en varias plantas desde el pasado día 1 de junio y hay unidades fuera de servicio. "Hay colapso en Urgencias todos los días por falta de espacio", indican desde CC OO.

El Sindicato de Enfermería Satse alerta de un incremento de las listas de espera y una peor atención sanitaria por el cierre de camas

El Sindicato de Enfermería Satse también alerta del cierre de camas en los hospitales de todo el país por la falta de profesionales. Como consecuencia, auguran "el incremento de las listas de espera y una peor atención sanitaria". El sindicato subraya que la medida, junto a la suspensión de consultas, pruebas e intervenciones quirúrgicas, "es la práctica habitual de todos los servicios de salud para ahorrar costes sin importar las consecuencias negativas que sufren pacientes y profesionales sanitarios".

En esta ocasión, la Conselleria de Sanidad ha pedido priorizar las cirugías sin ingreso hospitalario a partir de este martes 1 de julio.