Compartir la llama, sin perder el fuego: el reto de unir hogueras en tiempos difíciles

En un momento en que algunas hogueras de Alicante luchan por mantener viva la llama de la Fiesta, la idea de fusionarse con otras comisiones vuelve al debate público. Lo ha hecho de la mano del presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, quien en una entrevista en INFORMACIÓN mencionó la posibilidad de unir entidades para garantizar su continuidad. Aunque no fue una propuesta formal, sí señaló algunos nombres: Obra Social del Hogar, Lo Morant y Virgen del Remedio. La idea, sin embargo, ha sorprendido a muchas de las comisiones implicadas, que, en su mayoría, no contemplan por ahora una fusión real.

El monumento de la hoguera Obra Social del Hogar en 2025 / INFORMACIÓN

La hoguera Obra Social del Hogar comparte desde años servicios como las bandas de música y autobuses con la hoguera Lo Morant. Pero su presidente, David Adrover, deja claro que no hay nada más allá. "No se ha planteado una fusión formal. Vamos a tener una reunión para valorar si seguimos adelante o no, porque después de años de baja participación hemos dado un giro. De momento la voluntad es continuar solos, incluso reduciendo gastos o bajando a Séptima si hace falta", explica el dirigente festero. Aunque admite que podrían hablarlo si ambas partes lo ven viable, también recalca que, por ahora, la prioridad es intentar mantener viva su comisión: "Tendríamos belleza para 2026, y eso ya es un empuje".

"De momento la voluntad es continuar solos, incluso reduciendo gastos o bajando a Séptima si hace falta" David Adrover — Presidente de la hoguera Obra Social del Hogar

Por su parte, la hoguera Lo Morant se encuentra en una situación parecida. Su presidenta, Juani Reanchal, reconoce que la comisión no tiene claro su futuro para 2026, pero ve complicada la unión con otras hogueras. "La distancia con Obra Social del Hogar es un problema, y tampoco queremos perder la comodidad de tener todo cerca. Aquí todos queremos seguir, pero la fusión no se ha planteado seriamente y en nuestra próxima junta debemos decidir si continuamos o disolvemos la hoguera", añade. Aunque valora positivamente la colaboración entre comisiones, no cree que unirse sea realista en este momento.

"La fusión no se ha planteado seriamente y en nuestra próxima junta debemos decidir si continuamos o disolvemos la hoguera" Juani Reanchal — Presidenta de la hoguera Lo Morant

Desde Virgen del Remedio-La Cruz, su presidenta, Laura Aracil, aporta una visión más amplia. Su comisión sí ha explorado colaboraciones puntuales con otras hogueras, como Nou Alacant, con quien llevan años compartiendo actos. “La unión de recursos ayuda a sobrevivir, pero unir comisiones es mucho más complejo. Nosotros planteamos esta situación hace tiempo a Lo Morant pero no salió adelante", explica Aracil. Para ella, la clave está en buscar fórmulas de cooperación sin perder la identidad. "La colaboración es positiva, pero fusionarse no siempre es posible. En estos barrios hay poca participación, y eso hace que algunas hogueras estén al límite. Pero también pesa el orgullo y el sentimiento de pertenencia", admite.

"Fusionarse no siempre es posible. En estos barrios hay poca participación, y eso hace que algunas hogueras estén al límite" Laura Aracil — Presidenta de la hoguera Virgen del Remedio-La Cruz

Un modelo que sí funcionó

La excepción que demuestra que la unión puede ser un salvavidas está en la hoguera Pla del Bon Repós-La Goteta. En el año 2012, estas dos comisiones históricas decidieron unirse para no desaparecer. "El primer año fue complicado, con dos bellezas y dos presidentes, pero luego la integración fue total", recuerda su actual presidente, Óscar Surquet. A día de hoy, la hoguera es una sola entidad, con 72 comisionados y presencia en Quinta categoría. "Fue una cuestión de supervivencia. Si no nos uníamos, desaparecíamos. Ahora nadie se plantea estar separados", afirma.

"El primer año fue complicado, con dos bellezas y dos presidentes, pero luego la integración fue total" — Presidente de la hoguera Pla del Bon Repós-La Goteta

Para Surquet, el éxito residió en el momento y en cómo se gestionó el proceso. "No hubo conflicto por el nombre ni por el orden. Pero no es fácil: hay que hablarlo mucho, especialmente por temas como la elección de la belleza, donde muchas hogueras tienen listas de espera", apunta. Aun así, cree que muchas comisiones no tendrán más remedio que replantearse el modelo: "O se unen o acabarán desapareciendo. Hay que pensar en la Fiesta por encima de todo".

La propuesta de David Olivares evidencia que una unión entre hogueras no es solo una cuestión de gestión. A pesar de las colaboraciones puntuales y la buena relación entre algunas comisiones, el paso a una fusión real sigue siendo un tabú en la mayoría de los casos.