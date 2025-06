Orgullo LGTBI en Alicante: sin pancarta en el balcón y con críticas a los pactos del PP con Vox

Una pancarta del Orgullo LGTBIQ+ que sirve para la foto y un discurso que apunta directamente a los pactos entre PP y Vox en Alicante. Esa es la imagen que dejó este lunes el acto institucional por el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, celebrado en el Salón Azul del Ayuntamiento. Un evento que, este año, contó con la participación conjunta de las tres asociaciones que representan al colectivo en la ciudad, Alicante Entiende, Diversitat y Entendemos LGTBI, y que se convirtió en una denuncia frontal ante los acuerdos del equipo de gobierno con la ultraderecha.

"Están siendo cómplices, Vox no cree en la libertad" o "respeten lo que ya está conseguido y déjenos avanzar", fueron algunas de las críticas que las entidades dedicaron a los miembros de la Corporación local que estuvieron presentes, como la concejala de Derechos Públicos, Begoña León. Entre los ausentes el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien por segundo año consecutivo no acudió al acto tras su última aparición en 2023, en el primer mes de legislatura, cuando afirmó que en la ciudad no habría "problemas" para que los "colores arcoíris" se lucieran en el balcón del Ayuntamiento.

Dos años más tarde, y debido al mal estado de los balcones, que ya impidieron celebrar el Pregón de Hogueras o el lanzamiento de Aleluyas en Semana Santa, la imagen de la pancarta desplegada en el Salón Azul duró a penas unos minutos. "La pancarta no se despliega porque como bien sabéis, el balcón está en pleno proceso para restauración y no podemos salir. En cuanto esté restaurado volveremos a salir al ayuntamiento a los balcones sin ningún problema", defendió León.

Críticas a los pactos con Vox

Las entidades LGTBIQ+ no ocultaron su preocupación por los pactos el ejecutivo de Barcala con Vox, nota común en todos sus discursos. El portavoz de Diversitat, Juan David Santiago, denunció la complicidad de quienes pactan con fuerzas que desprecian los derechos fundamentales: “Vox no cree en la libertad. No trae proyectos, ni soluciones, ni futuro. Solo traen marketing hueco, disfrazado de ideología del miedo". Santiago apeló directamente a la conciencia de los representantes políticos, preguntando: "¿Qué les da tanto miedo? ¿Qué cuesta tanto defender?", y advirtió que seguir cediendo ante la ultraderecha es gobernar "desde el rencor y la excusa".

En la misma línea, Chari Fructuosa, portavoz de Alicante Entiende, confesó sentirse "profundamente avergonzada y frustrada como ciudadana de Alicante". Denunció el abandono institucional, la falta de apoyo real al colectivo y el discurso de odio que sigue impregnando la política y lanzó un mensaje de resistencia: "No nos callaremos, no nos iremos ni desapareceremos, no cambiaremos nuestra forma de ser. Seguiremos luchando para que ser visibles no vuelva a ser un acto de valentía, sino simplemente de libertad", destacó.

Por su parte, Lydia Na, activista trans y portavoz de Entendemos LGTBI, lamentó las "dificultades y trabas" que cada año enfrentan las asociaciones para organizar la Semana del Orgullo, muchas de ellas, denunció, procedentes del propio Ayuntamiento. "No nos están haciendo ningún favor. Solo cumplen con una de sus obligaciones como servidores públicos", recordó con claridad. Na criticó la pretensión de ciertos sectores políticos de reducir al colectivo a una ideología o una moda: "La moda son ustedes. El odio pasará, pero nosotros seguiremos aquí".

Tras las críticas de las entidades, León se defendió indicando que mantiene una "buena relación" con todos ellos. "Trabajamos cordialmente, las relaciones con el colectivo LGTBI van por buen camino y son normales", apuntó la concejala de Derechos Públicos. Este año, tras la polémica surgida el año pasado por el cambio de ubicación, la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ que tendrá lugar el próximo sábado 19 de julio volverá a finalizar en la plaza del Ayuntamiento de Alicante. La noche de este lunes el edificio consistorial se iluminará con los colores representativos del colectivo, y también lo hará la fuente de Luceros, con colores alternos.

Plante de la izquierda

El concejal del PSOE, Emilio Ruiz, rechazó participar en el acto institucional por considerar que el alcalde de Alicante se ha arrodillado ante las políticas de la ultraderecha. "No vamos a blanquear el discurso homófobo, tránsfobo y xenófobo del PP y Vox en un momento en el que están creciendo los delitos de odio. El gobierno de Barcala no hace más que ejecutar recortes en materia de igualdad y diversidad. Incluso se refiere al colectivo como un circo y blanquea los ataques de la ultraderecha", señaló Ruiz.

Orgullo LGTBI en Alicante: sin pancarta en el balcón y con críticas a los pactos del PP con Vox / PILAR CORTÉS

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, también dirigió sus críticas al alcalde. "Acusamos al alcalde de ser el más radical de la democracia alicantina. Un alcalde que tiene claramente actitudes homófobas. Un alcalde que se ha atrevido lo que ningún alcalde anteriormente se ha atrevido, que es recortar en derechos. Nada más llegar al poder, Luis Barcala eliminó la concejalía de igualdad y diversidad", ha señalado Mas.

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida- Podemos, Manolo Copé, denunció la "regresión evidente" que vive el Ayuntamiento de Alicante en materia de derechos LGTBI. "No se ha evaluado el primer plan municipal, ya caducado, y ni siquiera se ha planteado la redacción del segundo", advirtió Cope quien denunció como: "El Partido Popular no se ha desmarcado ni una sola vez de las declaraciones homófobas lanzadas por Vox".