Sanidad atiende a 340 alumnos por salud mental en la provincia de Alicante

«Los de la unidad de detección precoz vinieron a ver a una alumna con autolesiones y amago de suicidio, con el consentimiento de los progenitores», relata la directora de un centro educativo de Alicante donde acudió el nuevo equipo de psicólogos que ha habilitado la Conselleria de Sanidad este curso para los colegios e institutos de la Comunidad.

La máxima responsable de este centro, cuyo nombre no se publica para preservar la identidad del alumno, explica que los profesionales de este servicio no solo se encargaron de hacer una valoración del caso, sino acompañamiento al centro y seguimiento al alumno hasta que lo derivaron a la Unidad de Salud Mental Infanto-Adolescente (USMIA). «Se sabe que está esta unidad, pero su recorrido es muy reciente y no es que hagan intervención, realizan más bien tareas propias de acompañamiento y de filtro para que pasen a la USMIA», añade.

Con ello, la directora considera que el nuevo recurso no es muy efectivo porque la USMIA está desbordada. «El fitro o la labor de derivación son buenos, pero al fin y al cabo, era lo que hacían las orientadoras, se le quita esa carga a ellas», indica, además de esgrimir que el nuevo equipo «debería de servir para hacer una intervención que todavía no hemos visto que realicen, con lo cual, todo se queda atascado como está ahora».