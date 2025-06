Restos de un asentamiento: colchones, basura y olvido en el PAU 1 de Alicante

Una situación que empeora a simple vista. En la "montaña del huevo", uno de los espacios verdes que dividen el PAU 1 y el PAU 2 de Alicante, la acumulación de basura se ha convertido en una escena cotidiana. Restos de antiguos asentamientos ilegales que dejan tras de sí colchones sucios, mantas, maletas rotas, plásticos y otros objetos abandonados siguen repartidos por toda la ladera. "Está lleno de basura y enseres que la gente se ha ido dejando, y no es seguro", advierte Esther Blázquez, vecina del barrio. "Por ahí pasan muchos padres con sus hijos y es una de las pocas zonas verdes que tenemos. Debería venir alguien a limpiar porque la situación es insostenible", remarca.

Y es que lo largo de estos últimos meses, varias de las personas sin hogar que habitaban la zona han sido desalojadas. Sin embargo, tras su marcha, la basura que quedó nunca fue retirada. "Siempre hace falta más limpieza en el barrio, pero aquí concretamente es algo vergonzoso que no puede seguir así", asegura Inma Miñana. "En el último mes, no ha dejado de acumularse. Es un problema endémico y tienen que hacer algo desde el Ayuntamiento, al menos para que el barrio tenga mejor aspecto", afirma.

La suciedad que dejan los asentamientos ilegales en el PAU 1 de Alicante / PILAR CORTÉS

Basura que nadie recoge

Los vecinos denuncian que, tras los desalojos, no se activa ningún servicio de limpieza municipal para recuperar la zona. Lo que antes eran asentamientos improvisados con tiendas de campaña, fogatas y enseres, se ha transformado en focos de residuos al aire libre. "Hay que limpiar a fondo, sería lo correcto", insiste Francesc Nieto. "Está todo como lo dejaron quienes estaban aquí. El Ayuntamiento no puede limitarse a desalojar, también tiene que limpiar porque esto es público, y ahora mismo es un foco de insalubridad", apunta.

La situación, además de afectar a la imagen de los barrios del entorno, genera preocupación entre quienes caminan o hacen deporte por la zona. "Paso por aquí a andar de vez en cuando y lo he visto. La basura me parece inaceptable", dice José Joaquín Rubio. "Aquí vienen padres con hijos, gente con mascotas… y me parece horrible. El Ayuntamiento debería actuar de una vez por todas", asegura.

Más allá de la limpieza

La acumulación de residuos es solo una parte del problema. En una carta enviada al Ayuntamiento, los vecinos del PAU 1 denuncian que los asentamientos ilegales, muchos de ellos instalados desde hace años a lo largo de Vía Parque y bajo el Puente Rojo, se han extendido hasta las puertas de sus viviendas. Según explican, algunos ocupantes han empezado a dormir en los huecos de las fachadas de edificios construidos recientemente y en bancos públicos de la plaza Juan Pablo II.

"Estos asentamientos permanentes están generando una inseguridad creciente", señala la carta vecinal. A esto se suma el riesgo de incendios. Los vecinos aseguran que es habitual que se queme basura, plásticos y restos orgánicos, lo que provoca un olor persistente que llega hasta las viviendas. "Las partículas que se desprenden son nocivas para las vías respiratorias, sobre todo entre la gente mayor y los niños y el hedor de la basura quemada es insoportable. Nadie en su sano juicio quiere vivir y soportar a diario problemas de salud y de inseguridad añadidos", denuncian en la carta.

Insalubridad

Pese a haber comunicado la situación en múltiples ocasiones, tanto a través de cartas colectivas como mediante quejas individuales, los vecinos aseguran no haber recibido respuesta por parte del Ayuntamiento. También han alertado a los administradores de fincas y a la asociación vecinal del PAU 1, sin resultados visibles. "Deberían limpiarlo, es lo lógico", reclama Manuel Pina. "Y no solo ahí: hay más zonas en el barrio en la misma situación. Está todo muy sucio y no deja buena imagen", remarcar.

Mientras tanto, los colchones y las maletas vacía siguen en la montaña del huevo. Las mantas, los restos calcinados y los plásticos permanecen a la vista. Los vecinos reclaman limpieza, vigilancia y una respuesta institucional firme. Porque el problema no es solo lo que quedó tras los asentamientos. Es lo que nadie quiere recoger.