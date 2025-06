Tabarca se queda sin bomberos "hasta nuevo aviso" por falta de medios

Tabarca no dispondrá de bomberos en la isla a partir de este martes, 1 de julio. Al menos de momento. Este mediodía los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Alicante han recibido una comunicación interna que informaba de la “suspensión hasta nuevo aviso” del retén de la isla.

Dicho servicio fue instalado por primera vez en verano del 2023 y contaba con tres efectivos de los bomberos que se desplazaban diariamente a la isla con una embarcación para mantenerse en un punto fijo entre las 10:00 y las 19:30 con la finalidad de atender las emergencias. Este espacio se situaba en el Centro de Educación Ambiental de Tabarca (CEAM), que acoge actividades, normalmente dedicadas al ámbito escolar, para difundir los valores medioambientales y culturales de la isla.

Sin embargo, el CEAM está actualmente en fase de externalización. A principios de este mes de junio se inició el trámite para que su gestión fuera asumida por una empresa privada. Así lo aprobó el Ayuntamiento de Alicante con carácter urgente en la Junta de Gobierno celebrada el día 3 de este mes, cuando se abrió la convocatoria de un procedimiento para contratar dicha concesión.

Por esta razón, los bomberos han perdido su espacio en la isla. Fuentes del cuerpo indican que desde altas instancias les habían planteado hasta cuatro ubicaciones diferentes. Pero las conversaciones no han llegado a buen puerto, dado que “se le exigió al concejal” de Seguridad, Julio Calero, que si no tenían "medios para estar en Tabarca" no acudirían.

Según explican efectivos, “las condiciones no eran las adecuadas”: "Pretendían que estuviésemos bajo una sombrilla y yendo a un bar para acudir a un baño”. Parte de la solución para evitar este desenlace era la instalación de un espacio prefabricado “que todavía no ha llegado”. Los bomberos aseguran que mientras la Policía Local “sí que encuentra las condiciones mínimas para permanecer en la isla, con una caseta acondicionada con lo mínimo indispensable”, ellos no cuentan con este incentivo.

Preguntados por el momento en el que creen que se solucionará la situación, efectivos del servicio municipal se muestran pesimistas de cara a una solución. “Quizá seguiremos cubriendo las emergencias de la isla desplazándonos desde Alicante en barco o en helicóptero”, afirman. Viajes que, respectivamente, tienen una duración de diez minutos a media hora. Desde el Ayuntamiento de Alicante se han limitado a afirmar que "el servicio no se suspende: se retrasa unos días su puesta en marcha para garantizar la mejor prestación posible".

Sobre mojado

No es el primer conflicto con el desplazamiento de los bomberos a la isla de Tabarca. El año pasado el sindicato CSIF ya señaló la escasez de efectivos y los problemas de mantenimiento, y apuntó también que hubo mañanas en las que el servicio no se prestó en la isla.