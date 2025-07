Nueva demora en las ayudas al monumento: solo 30 comisiones hogueras cobran a tiempo

Los retrasos se acumulan en el cobro de las subvenciones al monumento de Hogueras por segundo año consecutivo. A pesar de que el Ayuntamiento de Alicante anunció en febrero la aprobación de las ayudas para 2025, la mayoría de comisiones sigue sin ver el pago de las ayudas. Solo 30 hogueras, de las 91 que presentaron solicitud y que componen el panorama festero de la ciudad, han cobrado a día 1 de julio, el resto continúa pendientes de pago por supuestas incidencias en la "justificación" de la documentación, según confirman a este medio fuentes municipales.

La situación ha generado malestar entre muchas comisiones, que confiaban en que los pagos llegarían antes de la plantà, tal como prometió la Concejalía de Fiestas el pasado año. Sin embargo, la falta de agilidad en los trámites ha vuelto a marcar el calendario festero, igual que ocurrió en 2024, cuando las ayudas se aprobaron a finales de agosto y no comenzaron a abonarse hasta septiembre, tres meses después de darse por finalizadas las Hogueras.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, asegura que el Ayuntamiento ha cumplido con los plazos que le correspondían y que la causa de la demora está en la documentación enviada por las comisiones. "Ahora mismo hemos mandado subsanación a aquellas que no han justificado correctamente la subvención, se está esperando la justificación de aquellos que no la han enviado todavía y las que ya han justificado ya las han cobrado", explica Cutanda.

Este año se aprobó la partida de 743.050 euros a principios de mayo, adelantando los trámites tres meses respecto al año anterior. Las comisiones presentaron las solicitudes dentro del plazo previsto, entre el 26 de febrero y el 17 de marzo, acompañadas de toda la documentación requerida.

Críticas desde la oposición

Desde la oposición, el portavoz de Compromís, Rafa Mascuestiona que se vuelva a repetir el mismo problema un año después. "Estamos a 1 de julio y la gran mayoría sigue sin cobrar la subvención del monumento. Es una vergüenza que esto lo gestione así laconcejala de Fiestas. Ya el año pasado fue el primero en el que las hogueras cobraron en el último trimestre, pero es que este año vamos igual", afirma.

Mas lamenta que, pese al esfuerzo de las comisiones por adaptarse a lo que se les exigía, sigan encontrándose con los mismos problemas de cobro año tras año. "Que no nos digan que no han justificado, porque es mentira. Cumplieron los plazos y se dieron prisa en los contratos y baremaciones, como pidió Fiestas. No hay excusas", señaló Mas.

Una reunión de seguridad aún pendiente

Mientras tanto, sigue sin fecha la reunión de seguridad que la Federació de Fogueres solicitó al Ayuntamiento tras el cierre de las fiestas de 2025. Aunque las Hogueras se han desarrollado sin incidentes graves, se vivieron momentos de tensión como la aglomeración tras la mascletà del 21 de junio, en la que incluso el alcalde, Luis Barcala, intervino personalmente para evitar situaciones de riesgo.

Cutanda ha confirmado que la mesa técnica aún no ha sido convocada. "Sigue pendiente porque están trabajando los diferentes servicios en lo que se va a trasladar en la reunión. Cuando cada uno tenga su parte cerrada, se convocará. Se tiene previsto para que sea lo antes posible", afirmó Cutanda. Fuentes municipales reconocieron la pasada semana que la gran afluencia de público en eventos como la mascletà de Luceros obliga a revisar los actuales protocolos de evacuación, que en momentos clave pueden quedar saturados, como en calles adyacentes como Pintor Cabrera o General Lacy.