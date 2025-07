El gobierno de Barcala culpa al Botànic del "conflicto ideológico" sobre el valenciano

La culpa es del Botànic y el equipo de gobierno del popular Luis Barcala no tiene intención de crear ningún conflicto idiomático en Alicante. Este es el mensaje que ha trasladado la concejala y portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda, cuando se le ha preguntado por el hecho de que la semana pasada el PP y Vox reclamaran que la capital de la provincia deje de ser zona de predominio lingüístico valenciano. “El conflicto ideológico lo creó el Botànic. Nosotros estamos orgullosos de vivir en una ciudad en la que el castellano y el valenciano conviven en armonía. Por nuestra parte no hay interés en crear ningún conflicto, sino en reflejar la realidad sociocultural de Alicante. La mayoría es castellanohablante. Nosotros no vamos a crear ningún conflicto entre las dos lenguas”, ha manifestado este martes Cutanda en rueda de prensa pese a la polémica suscitada por la iniciativa plenaria.

Y es que sus declaraciones llegan pocos días después de que Vox promoviera ante el Pleno municipal una iniciativa en la que se reclama al Consell que Alicante deje de ser zona de predominio lingüístico valenciano. La propuesta de la formación ultra fue respaldada por el PP en el marco del último acuerdo con la ultradercha para aprobar el plan de ajuste al que se ha visto obligado el Ayuntamiento tras incumplir la regla de gasto. Este hecho provocó que más de doscientas personas se concentraran en la plaza del consistorio bajo el lema “Alacant, pel valencià”, además de críticas incluso desde departamentos de la Universidad de Alicante.

El grupo parlamentario de Vox ya ha anunciado que llevará a las Cortes Valencianas el cambio lingüístico de Alicante, mientras el PP no ha aclarado si lo respaldará de nuevo, ya de manera decisiva en el parlamento autonómico. Los ultras reclamarán cambiar la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià para que la capital pase a ser zona de predominio lingüístico castellano. Así lo confirmó la pasada semana su portavoz de Educación en la Cortes, la exconcejala del PP en Alicante Julia Llopis: “Llevaremos a las Cortes la realidad lingüística de todos aquellos cuyo municipio difiera de lo etiquetado en una ley obsoleta y no actualizada”.