Barcala da marcha atrás y pedirá a Cultura mantener los toldos en Tabarca hasta noviembre

Nuevo rumbo para los toldos de Tabarca. El Ayuntamiento de Alicante cambia de criterio y se prepara ahora para pedir a la Conselleria de Cultura una prórroga que permita mantener los toldos instalados en Tabarca hasta el 1 de noviembre. La decisión del equipo de gobierno del PP, que dirige Luis Barcala, llega después de que, este lunes, el departamento autonómico aclarara que no fijó ninguna fecha límite para su retirada y que el Consistorio puede solicitar una ampliación del permiso. Esta respuesta de la Generalitat desmonta el argumento con el que el propio Ayuntamiento justificaba este martes el desmontaje de la instalación el próximo 15 de julio, dos meses y medios antes de lo previsto.

Barcala pedirá a Cultura mantener los toldos en Tabarca hasta noviembre / RAFA ARJONES

Hasta entonces, el equipo de gobierno había defendido que los sombrajes debían retirarse por exigencia de la Conselleria, dado el carácter de Bien de Interés Cultural (BIC) de la isla. Sin embargo, tras la aclaración de la Conselleria de Cultura, que indicó que fue el propio Ayuntamiento quien acotó los plazos, el Consistorio ha dado marcha atrás. "Vamos a solicitar la prórroga. Si se concede, se hará. Si no, se retirarán", anunció este martes la concejala de Turismo, Ana Poquet. "Se han montado y, según lo que teníamos por Patrimonio y Urbanismo, se han cumplido los plazos y se iban a desmontar en este tiempo", añadió Poquet.

La polémica se desató apenas días después de que el Ayuntamiento finalizara la instalación de toldos en el Carrer d’Enmig, vía principal de Tabarca, con la intención de proporcionar zonas de sombra tanto a turistas como a residentes. La colocación, que se ejecutó a finales de junio, ha costado 165.649 euros y preveía cubrir 500 metros cuadrados con estructuras triangulares y rectangulares sujetas a postes y fachadas. El contrato especificaba que estarían activos desde el 19 de marzo hasta el 1 de noviembre.

Cultura desmiente haber fijado las fechas

Sin embargo, la realidad fue otra. Un informe técnico del Servicio de Turismo, fechado el 26 de mayo, alertó de que la isla, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), está sujeta a una normativa mucho más restrictiva que limita las instalaciones temporales en espacio público. Según el documento, los sombrajes solo podían estar presentes en relación con festividades de interés cultural o tradicional, como San Pedro y San Pablo (29 de junio) o la Virgen del Carmen (16 de julio). De ahí que se decidiera su retirada tras apenas 18 días en funcionamiento.

La clave del giro municipal está en la aclaración realizada por la Conselleria de Cultura, dirigida por José Antonio Rovira. El departamento autonómico ha asegurado que, aunque exigió que la instalación fuera temporal, en ningún momento acotó un periodo específico. "Fue el Ayuntamiento quien decidió las fechas", explican fuentes de Cultura a este medio. Y añaden que "en caso de que se quiera prolongar, el Consistorio puede solicitar una prórroga". Esta afirmación ha desarmado la justificación inicial del gobierno municipal y ha obligado a reactivar la vía de la solicitud.

Indignación vecinal: "Nos cuesta todo y se lo llevan"

La noticia ha despertado una oleada de indignación en la isla. La presidenta de la Asociación de Vecinos de Tabarca, Carmen Martín, critica duramente el desconcierto institucional y la falta de planificación. "Claro que pedimos sombras, como habrás visto en el documento. Pero no los han puesto respetando las arquetas ni registros de agua y luz. No somos los autores del proyecto ni de que los quiten. Es un despropósito que no sepan cómo se tramita esto, y siempre salimos perjudicados los vecinos", afirmó Martín.

Martín sugiere, además, que los toldos podrían mantenerse en otras ubicaciones si no pueden seguir en el Carrer d’Enmig. "Ya que están en la isla, que los aprovechen para otro sitio, como el parque infantil, donde llevamos años pidiendo sombra. Es una pena que los desmonten. Con lo que cuesta traer cualquier cosa a Tabarca, y se lo llevan", señaló"

La oposición critica la situación

La oposición municipal ha aprovechado la situación para denunciar lo que consideran una muestra de descoordinación del gobierno de Barcala. Desde el PSOE, su portavoz adjunta, Trini Amorós, exigió transparencia y la entrega del informe completo emitido por el Departamento de Patrimonio. "Queremos saber si primero se adjudicó el contrato y luego se pidió permiso a Patrimonio, o si fue al revés. El coste de los toldos, ha sido superior al canon que cobrará el Ayuntamiento por 15 años de concesión del hotel de la isla. Es indignante", afirmó.

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, exigió la convocatoria urgente de la Comisión municipal de Tabarca. "El alcalde sigue de fiesta mientras la ciudad y la isla están abandonadas. No hay médico, ni bomberos, ni servicio de hamacas. Y encima gastan 166.000 euros en unos toldos que duran 18 días porque no se han coordinado", denunció.

Por su parte, Manolo Copé, de Esquerra Unida-Podemos, ha vinculado este caso con el proceso de privatización del hotel de la isla. "Están cediendo un bien patrimonial único por menos de lo que cuesta un alquiler en el centro de Alicante. Es un escándalo y un insulto al patrimonio público", afirmó Copé.