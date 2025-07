Primeras quejas por saturación en las Urgencias del Hospital de Sant Joan este verano

Trabajadores y el sindicato UGT Serveis Públics alertan del colapso en Urgencias del Hospital de Sant Joan coincidiendo con el inicio de la temporada turística. "Un departamento que, a pesar de tener el mayor aumento de población de la ciudad de Alicante, sigue si los refuerzos sanitarios", explican.

Aspecto de un pasillo del centro hospitalario / INFORMACIÓN

UGT expone que un año más la plantilla es la misma en Urgencias pero con una población que se triplica debido al elevado número de desplazados y turistas, con 25 pacientes pendientes de ingreso el pasado viernes, pese a lo cual "se cerró una planta de hospitalización".

Lleno de pacientes

El 1 de julio, primer día de inicio de la temporada estival, las mismas fuentes indican que las Urgencias estaban llenas, con pacientes esperando mas de una hora en los pasillos para ser acostados y camas cerradas en planta "por falta de presupuesto para contratar al personal que sería necesario para poder asumir la avalancha de pacientes" que llegan a pasar el verano a la playa de San Juan, El Campello, etc.

"Ante la situación tuvieron que habilitarse 10 camas de las que estaban cerradas y aun así hoy, miércoles, hay seis pacientes pendientes de cama para ingresar a las 8 de la mañana".

Panel de pacientes atendidos en Urgencias repleto / INFORMACIÓN

En este sentido, las fuentes sanitarias añaden que "este año, la dirección del departamento nos ha comunicado que se van a cerrar mas camas que otros años debido a que, en enero, entró en servicio Urgencias Pediátricas sin el personal necesario ni el aumento de plantilla pertinente. Se abrió con contratos precarios, a cargo del presupuesto de vacaciones, y cuando ha llegado el momento de contratar sustitutos, no queda dinero".

Cierre de camas

En total se cierran 48 camas, 37 de ellas de hospitalización, 5 de UCI, 3 DE UCI Neonatal y 4 de neonatos.

"Ni siquiera se han autorizado los refuerzos de plantilla que se venían contratando en otras épocas para el servicio de Urgencias. Aunque no es la solución a la falta de camas, al menos si ayudaría a poder atender con mejor agilidad y en mejores condiciones a los pacientes. Todo esto, por no hablar de como se sienten los profesionales trabajando en una situación de caos y colapso permanentemente con pacientes que, no debemos olvidar vienen al hospital porque están enfermos y merecen ser bien tratados".

Petición al conseller de Sanidad

Desde la sección sindical de UGT del departamento de salud de Sant Joan han consultado a la dirección, que "dice solo que no tienen presupuesto para poner refuerzos", por lo que solicitan al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que autorice los refuerzos de celadores, enfermeras, técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería, técnicos de rayos y laboratorio y médicos "de manera inminente".

Consultada al respecto de esta situación fuentes de la Conselleria de Sanidad, de momento no han proporcionado respuesta.