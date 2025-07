La atención a personas con movilidad: otro servicio que llega tarde a las playas de Alicante

No solo las boyas en el mar y las hamacas, sombrillas y chiringuitos en los arenales llegan tarde este año en Alicante. El servicio de atención al baño para personas con movilidad reducida y personas con movilidad reducida intelectual arranca con retraso un año más en las playas del Postiguet, San Juan y Urbanova de Alicante y en la isla de Tabarca. Esta asistencia debería haber comenzado este 1 de julio y, trascurridos ya dos días del mes, sigue sin estar activo. Fuentes municipales de la Concejalía de Turismo reconocen que, en el mejor de los casos, el servicio no se prestará “hasta dentro de tres o cuatro días”. Pese a que la puesta en marcha se tenía que producir el 1 de julio, ese mismo día se produjo la adjudicación a la empresa concesionaria, según queda reflejado en la plataforma de contratación.

Fuentes municipales señalan que, una vez adjudicado el servicio el día 1, entre el miércoles y el jueves se debe formalizar el contrato. Superado este punto, se espera que la empresa concesionaria complete la instalación en las playas de los elementos físicos que requiere para prestar la atención al baño. El anuncio de licitación y el pliego de condiciones aparecieron en el portal de contratación el pasado 16 de mayo, es decir, a falta de apenas un mes y medio para que la prestación tuviera que entrar en funcionamiento, algo que finalmente no se ha producido.

Aspecto, este miércoles, del Postiguet, sin la zona habilitada para la asistencia al baño / Alex Domínguez

El servicio ha sido adjudicado a una empresa nueva y han sido dos las compañías que se han postulado para hacerse con el contrato. El Ayuntamiento le ha pedido a la empresa que no ha ganado una declaración responsable en la que asegure que no va a presentar ningún recurso, ya que en caso de que lo hiciera habría que dejar un plazo de quince días, lo que retrasaría más aún la puesta en funcionamiento del servicio de atención al baño. Fuentes de Turismo aseguran que están viendo si los días que se pierden en este comienzo de julio se pueden recuperar cuando finalice el servicio, el 15 de septiembre. El propósito es que se pudiera ampliar hasta el 18 o 20 de septiembre pero las mismas fuentes señalan que no es sencillo a nivel jurídico.

Mejoras

El pliego de condiciones ha ido incorporando mejoras en los últimos años, como el empleo de grúas para el baño. Para este 2025 también se han añadido pasarelas flexibles y se ha aumentado el número de monitores, pasando de diez a 17. Estas mejoras, sin embargo, no aplacan el malestar de los usuarios con el retraso en la puesta en marcha del servicio. “A nosotros Turismo nos ha dicho que no sabe cuándo empezará. Nos parece incomprensible que no empiece el 1 de junio pero ya que no esté el 1 de julio es algo inaudito y discriminatorio”, denuncia el técnico de accesibilidad de Cocemfe Alicante, Cristian Ludwig, antes de añadir: “Solo se han presentado dos empresas, no es tan complicado. Únicamente pedimos que todo el mundo tenga acceso a las playas”.

El retraso en esta prestación se suma al hecho de que cinco playas de Alicante no cuentan con servicios como tumbonas, chiringuitos o taquillas en plena temporada alta de verano. Ante esta situación ofrece su valoración la concejala de Turismo de Alicante, Ana Poquet: “En la noche del miércoles se va a montar todo en el Postiguet y en el resto de playas se irá sucesivamente. Este año ha habido una nueva adjudicación, se han cambiado condiciones y son muchos lotes. El proceso ha sido más complejo que anteriormente. Y ha habido una serie de errores informáticos”.