¿Para qué sirve el plasma rico en plaquetas procedente de donantes de cordón umbilical?

¿Puede ser el plasma rico en plaquetas del cordón umbilical humano una opción terapéutica para aquellas mujeres con patologías endometriales? Según una investigación que acaba de ser presentada por el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), que tiene sede en Alicante, en el 41º Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) en París, este material biológico podría ser de gran utilidad para potenciar su fertilidad y mejorar la capacidad de implantación de los embriones en estas pacientes.

"El plasma procedente de sangre de cordón umbilical de donante está despertando gran interés debido a las propiedades antiinflamatorias para la correcta reparación del tejido" Doctora Irene Cervelló — Investigadora principal de la Fundación IVI

Este plasma propio es ampliamente utilizado en medicina por su capacidad regeneradora, pero hasta ahora no se había documentado el uso de la sustancia alogénica procedente de donantes de sangre de cordón umbilical.

Así lo explica la doctora Irene Cervelló, investigadora principal de la Fundación IVI (Área de Células madre y Bioingeniería) y autora principal del estudio “A multicenter pilot clinical trial in women with pathological endometrium: therapeutic evidence of human umbilical cord platelet-rich plasma (hUC-PRP) in endometrial regeneration".

Endometrios atróficos

“El objetivo consistió en tratar endometrios atróficos, finos y afectados por el síndrome de Asherman mediante la inyección intrauterina de plasma rico en plaquetas alogénico. Los resultados obtenidos fueron exitosos en su totalidad, evidenciándose en todos los casos un crecimiento significativo del endometrio posterior a la aplicación del tratamiento, lo que se tradujo en una mejora tanto del grosor como del patrón del revestimiento endometrial en mujeres con patologías endometriales”, añade la doctora de la clínica de reproducción asistida.

Las patologías endometriales, como el síndrome de Asherman o el endometrio fino o que presenta atrofia, contribuyen en gran medida a la infertilidad, y los tratamientos convencionales como la terapia hormonal suelen tener una eficacia limitada en este tipo de pacientes.

Cicatrices

En el caso del síndrome de Asherman, se forman adherencias o cicatrices en el interior del útero, generalmente después de procedimientos invasivos como legrados o cesáreas. Estas adherencias pueden causar alteraciones menstruales, infertilidad o abortos recurrentes. Y en los casos de un endometrio fino o atrófico, el revestimiento interno del útero no suele alcanzar ni el grosor ni el patrón adecuado para la implantación de un embrión.

“Mientras que el plasma rico en plaquetas adulto ha demostrado su potencial en la reparación de tejidos, la remodelación y el aumento del grosor endometrial, con resultados favorables documentados en diversos estudios, el procedente de sangre de cordón umbilical de donante está despertando gran interés debido a su mayor concentración en factores de crecimiento (responsables de la regeneración tisular) y a las propiedades antiinflamatorias que permiten el ambiente adecuado para la correcta reparación del tejido. No obstante, en Ginecología no se ha explorado tanto a nivel terapéutico, por lo que resulta prometedor para este tipo de pacientes”, añade la investigadora.

Terapia regenerativa

En este estudio clínico, aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y desarrollado en el hospital La Fe e IVI Valencia, se usó plasma rico en plaquetas de cordón umbilical de donantes y se inyectó en el endometrio de pacientes con estas patologías. Antes del tratamiento, se realizaron análisis relacionados con la seguridad viral del producto sanitario, los grupos sanguíneos y el Rh (de donantes y pacientes). Se realizó evaluación del grosor y el patrón endometrial antes y después de la administración de plasma de origen alogénico.

Vídeo: AGENCIA ATLAS / Foto: EFE

A nivel de resultados, más allá de las mejoras en el grosor de este tejido, se observaron cambios notables en el patrón endometrial. Sorprendentemente, el 90% de las pacientes con endometrio no funcional mostraron una transición a un patrón sano y receptivo tras el tratamiento con esta sustancia.

"Esto significa que los endometrios tras el tratamiento presentaban estructura o patrón trilaminar funcional indicando que se trata de un endometrio sano y receptivo. Este aspecto, junto con un grosor endometrial adecuado (generalmente entre 6-10 mm), es considerado ideal para la implantación embrionaria y, por tanto, para aumentar las posibilidades de embarazo. Estos hallazgos y la posibilidad de usar una fuente alogénica con mayor potencial que el adulto como es el caso del procedente de sangre de cordón umbilical, son sin duda una esperanza para estas pacientes para mejorar sus resultados de fertilidad”, concluye la doctora Cervelló.