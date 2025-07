La solicitud de vivienda pública se dispara un 23% en Alicante: 5.552 familias permanecen en la lista de espera

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que la crisis de la vivienda que afecta a la ciudad de Alicante ha provocado que la lista de espera para acceder a un recurso habitacional de la Generalitat Valenciana se ha disparado un 23 % en los últimos 16 meses. En estos momentos son 5.552 familias las que integran la lista de espera del Gobierno de Carlos Mazón, según ha admitido la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda a preguntas del grupo del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianes. No obstante, el parque público de vivienda de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) tan sólo cuenta con 2.002 pisos en la ciudad. A este respecto, se ha reclamado al alcalde, Luis Barcala, que eleve la voz ante Mazón para exigir soluciones efectivas y que se impulse de una vez la construcción de vivienda pública de alquiler asequible en la capital provincial.

Los datos que reflejan el drama social ligado a la vivienda en Alicante son cada vez más preocupantes. Del total de familias que aguardan a tener acceso a una vivienda pública de alquiler asequible, un total de 137 cuentan con decretos de emergencia habitacional rubricados por el propio Ayuntamiento, lo que supone un 37 % más que el pasado año, según reconoce la citada conselleria.

Además, en el último año el gobierno de Barcala firmó un total de 1.233 informes de paralización de desahucios. Sin embargo, desde el Ayuntamiento no se han puesto en marcha medidas contundentes para proporcionar una alternativa habitacional y evitar que esas familias se queden en la calle.

“Lo único que se ha hecho es montar una oficina antiokupas para tratar de desviar el foco del verdadero problema, tal y como ha exigido la ultraderecha a Barcala. Reclamamos conocer los datos reales de las atenciones prestadas por ese servicio y destinar más recursos a atender a las familias que están en riesgo de perder sus viviendas y a todas aquellas que no pueden acceder a un alquiler. No podemos obviar que Barcala lleva siete años en la Alcaldía y, durante ese tiempo, no ha concluido la construcción de ninguna vivienda pública en Alicante”, ha señalado la concejala Silvia Castell.

La edil socialista ha recordado que el PP de Mazón ha rechazado el plan de vivienda del Gobierno de España para invertir 760 millones de euros en la Comunidad Valenciana. “Barcala debe pensar en la ciudad de Alicante, exigir al jefe del Consell que acepte la inversión en vivienda que le ofrece el Gobierno central y, además, declarar Alicante ciudad tensionada para contener los precios del alquiler, tal y como ha hecho el gobierno del PP en la ciudad de A Coruña”.