La Hoguera Oficial 2026 de Alicante, de los artistas que se lo piensan a los que rechazan el reto

La carrera por plantar la próxima Hoguera Oficial de 2026 ya ha comenzado en Alicante. El pasado martes, el Ayuntamiento abrió el plazo de presentación de proyectos para seleccionar los monumentos adulto e infantil que se plantarán en la plaza del Ayuntamiento en junio de 2026. Un proceso que, pese al prestigio que representa, despierta tanta ilusión como reservas entre los artistas alicantinos.

En los últimos diez años, un nombre ha dominado el certamen con puño de hierro: Pedro Espadero. El artista alicantino ha firmado diez hogueras oficiales consecutivas, con un total de 18 en su trayectoria. Pese a su dilatada experiencia, desde su entorno recuerdan que, por las bases del concurso, quienes aspiren a construir la Hoguera Oficial deben mantener el anonimato durante el proceso de selección, por lo que la presencia de Pedro Espadero en el concurso de 2026, que todo apunta que así será, se confirmará solo tras el veredicto del jurado el próximo 18 de julio.

Lo cierto es que su más que probable participación vuelve a marcar el ritmo del concurso. El dominio de Espadero en la categoría adulta y de Sergio Gómez en la infantil ha dejado poco margen en los últimos años, una situación que influye en la decisión de otros artistas.

Lorenzo Santana, el único rival de Espadero en la edición de 2024, ha decidido no repetir este año. "No me presento porque el proyecto cuesta mucho dinero de hacer y que te lo den. Es mucho esfuerzo para el pequeño porcentaje de éxito", asegura el artista. En su lugar, apuesta por otra línea de trabajo en la que ya lleva varios años participando. "Sí que nos hemos presentado a la licitación del mantenimiento de los ángeles de Navidad. Llevamos varios años con ellos y esperamos seguir haciéndolo", destacó Santana.

Las dudas razonables

Quien no descarta aún la posibilidad de intentarlo es Fran Santonja. Tras cerrar ciclo con la hoguera Polígon de Sant Blai, donde su monumento "Ayer, hoy y mañana" quedó en última posición en categoría Especial, Santonja sopesa el salto a la plaza consistorial. "No lo tenía en mente, pero es una opción que no descarto. A todos nos gustaría hacer la oficial de Alicante, pero el coste es muy elevado en horas y dinero", admite Santonja.

El artista pone sobre la mesa una realidad que comparten muchos de sus colegas. "Hay una hegemonía difícil de romper. Mis compañeros hacen un trabajo genial, saben cómo funciona esa plaza, y si están ahí es porque lo valen. Pero a veces da pena que solo se presenten los mismos", señala Santonja, para quien el coste de participar también supone una barrera. "Puede costarte 5.000 euros solo el proyecto, sin contar las horas de maquetación, planos, modelado, todo lo que piden. Es un esfuerzo enorme para algo que no sabes si vas a lograr", indica Santonja.

Un concurso que se adelanta

Este año, como en la edición anterior, el calendario se ha adelantado dos meses, a petición del Gremio de Artistas de Hogueras en un intento de que haya más proyectos en liza. Las propuestas podrán presentarse hasta el 15 de julio a las 13:00 horas en la Casa de la Festa, y el fallo del jurado está previsto para el jueves 18 de julio. Según la Concejalía de Fiestas, este adelanto facilita la organización del trabajo y mejora las condiciones para los talleres.

El presupuesto municipal se mantiene: 118.500 euros destinados a la hoguera adulta y 25.000 a la infantil. En cuanto a los requisitos técnicos, no hay cambios en las limitaciones de altura y base, la obligatoriedad de incluir un mínimo de ninots originales y el uso de materiales tradicionales como el cartón y la madera.