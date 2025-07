El Mercado Central de Alicante, sin aire acondicionado en plena ola de calor

Un mercado entre sudor y quejas. Hacer la compra en el Mercado Central de Alicante se ha convertido este verano en una experiencia sofocante. El aire acondicionado de la planta superior lleva semanas averiado y, con las temperaturas por encima de los 35 grados, el calor se ha instalado entre los puestos. Entre mostradores de carne, pescado y fruta, los comerciantes se abanican, los clientes sudan, y los ventiladores caseros giran sin tregua. Lo que debería ser una rutina cómoda de compra se ha transformado en una carrera por salir lo antes posible de este mercado.

"Llevamos todo el verano sin aire acondicionado", afirma con resignación David Jiménez, conocido como "Campana", carnicero en el Mercado Central. "Estamos un poco fastidiados porque, por lo que sabemos, se ha roto la máquina en la primera planta. La carne sufre porque las neveras se abren mucho y la humedad en Alicante hace que sude", explica este comerciante. Como él, muchos han optado por reducir la cantidad de género expuesto, manteniéndolo al resguardo del calor dentro de las cámaras frigoríficas que ahora trabajan a su máxima capacidad.

En la planta baja, la situación no es mucho mejor. Pese a que algunos compresores todavía funcionan, el calor se cuela en los pasillos entre las pescaderías y fruterías. Evaristo López, pescadero, se ha visto obligado a colocar un ventilador para sobrevivir a la jornada laboral. "El pescado sufre mucho en verano y con este calor, aunque le echemos mucho hielo por encima, no se puede mantener. Hay menos producto expuesto porque no aguanta", comenta López.

Un carnicero del Mercado Central de Alicante con un ventilador para poder trabajar / Rafa Arjones

El abanico como herramienta de resistencia

Clientes como Yolanda Ramírez o Purificación González confiesan que hacer la compra se ha convertido en un ejercicio de resistencia. "Estamos muertas de calor, con el abanico que da algo de resultado. Pero con el calor que hace en la calle y aquí igual, nada funciona", lamenta Yolanda Ramírez. "Esto es insufrible", añade Purificación González, mientras sostiene un pequeño ventilador portátil: "Te quedas agotado con este calor, no te apetece ni comer, hacer la compra rápido y volver a casa es lo único que nos apetece".

La demanda de abanicos ha aumentado en los últimos días, según David Frutuoso, uno de los vendedores del mercado. "La gente compra abanicos para poder hacer la compra en el mercado. Entre la ola de calor y el aire acondicionado que está roto, es lo que más se vende, todos se los llevan para intentar soportar este calor", explica Fructoso.

Los clientes se apoyan en los postes metálicos del mercado en busca de refrigeración / Rafa Arjones

El malestar entre los vendedores es cada vez mayor. Marcos Notario, otro carnicero del mercado, no esconde su frustración: "Estamos mal, fatal. En vez de tirar frío, parece que tira calor. Los clientes están quejándose constantemente. O lo arreglan o no sabemos qué vamos a hacer". Horacio Inostroza ha tomado una decisión similar: "Nos hemos comprado un ventilador porque aquí estamos muertos de calor. Esto también afecta a los motores, que están funcionando todo el día. Es más consumo y más gasto", señala.

Comerciantes al límite

Desde la Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Alicante aseguran que el problema está localizado. "Hay un problema con los compresores de uno de los aparatos de aire acondicionado en la planta de arriba, el resto funcionan correctamente. Infraestructuras ya está trabajando en su reparación", indican fuentes municipales.

Sin embargo, las explicaciones no convencen a todos. El portavoz municipal Rafa Mas critica la gestión de la situación. "Es inadmisible que el epicentro del comercio local alicantino lleve ya tres semanas sin aire acondicionado. Nos preguntamos cómo puede permitirse tal abandono por parte del Ayuntamiento, especialmente en plena temporada estival, cuando las altas temperaturas afectan gravemente tanto a los comerciantes como a los clientes", indica Mas.