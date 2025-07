El PSOE pide explicaciones por el comportamiento “hipócrita” de la concejala de Alicante Cristina García sobre el valenciano

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha exigido al alcalde, Luis Barcala, que dé explicaciones sobre el “posicionamiento hipócrita e incoherente” de la concejala y diputada Cristina García con respecto a que Alicante sea considerada ciudad castellanohablante o que mantenga su estatus como ciudad de predominio lingüístico valenciano. “Es un fraude a la democracia que García vote en el pleno municipal a favor de suprimir el valenciano como lengua predominante en la ciudad, y que tan sólo seis días después vote exactamente lo contrario en la Diputación. Nos preguntamos cuándo ha mentido a los alicantinos, como concejala o como representante de los alicantinos en la institución provincial”.

Barceló ha cuestionado que la concejala mantenga dos posiciones diametralmente opuestas en las dos instituciones. “Es un engaño a la ciudadanía en un tema muy sensible. Su disparidad de votos demuestra que no trabaja para defender los intereses de la ciudad, sino que se mueve de un extremo a otro por intereses partidistas. Ha demostrado que no tiene ninguna credibilidad”.

La portavoz socialista ha señalado además que es evidente que existe tensión entre el Ayuntamiento y la Diputación dado que Toni Pérez ha enmendado el posicionamiento de Barcala con respecto al predominio lingüístico: “Es una desautorización en toda regla a lo pactado por Barcala con la ultraderecha en el Ayuntamiento. No nos sorprende que al alcalde lo cuestionen en público hasta sus propios compañeros de partido”.

Barceló ha anunciado que en el próximo pleno registrará una pregunta para que García explique si ha mentido a los alicantinos como concejala o como diputada.

Pleno de la Diputación

La reacción del PSOE se ha producido después de que la posición en torno al valenciano en la ciudad de Alicante que adoptó el grupo popular en la Diputación, encabezado por Toni Pérez, en el pleno celebrado este miércoles fuera diametralmente opuesta a la que exhibió el PP de Barcala el pasado jueves 26 en el Ayuntamiento de Alicante. En aquella ocasión, los populares apoyaron una iniciativa de Vox para instar a las Cortes a que Alicante deje de ser una ciudad de predominio lingüístico valenciano. Frente a esta postura, el grupo popular en la Diputación añadió dos puntos como enmienda a la moción presentada por Compromís en la sesión plenaria para defender el uso del valenciano en la capital de la provincia.

El primero de estos dos puntos rezaba así: “Reafirmar el compromiso de la Diputación en la defensa del valenciano como lengua oficial, histórica y de convivencia, reconociendo a la ciudad de Alicante como término municipal de predominio municipal lingüístico valenciano según establece la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV)”. En el segundo punto se señalaba: “Instar a la Generalitat a garantizar la aplicación plena y efectiva de la LUEV”. Los puntos de la enmienda fueron aceptados por el portavoz de Compromís, Ximo Perles. El texto resultante fue aprobado con los votos a favor de Compromís, el PSOE y el PP, incluido el de la también concejala en Alicante Cristina García. A la edil alicantina se le vio incomoda a la hora de levantar la mano para votar, siendo una de las últimas en hacerlo dentro del grupo popular. El único voto en contra fue el de la portavoz de Vox, Gema Alemán.