Usuarios de las playas de Alicante reclaman ampliar el baño adaptado a junio y septiembre

La puesta en marcha del servicio de atención al baño para personas con movilidad reducida lleva retraso un año más en las playas del Postiguet, San Juan y Urbanova de Alicante, y en la isla de Tabarca. Pese a esta demora por parte del Ayuntamiento de Alicante, hay usuarios del baño adaptado que consideran que este servicio, que como mínimo debería ofrecerse el mes de julio completo y en agosto, se queda más corto, y reclaman su ampliación al menos a junio y septiembre.

Es el caso de Rafael García Martínez, un bañista asiduo incluso desde el mes de mayo a la playa de San Juan y que recuerda que la temporada de baño es cada vez más larga porque el calor llega antes y se marcha después, y que son muchas las personas con discapacidad que precisan del baño adaptado más allá de la temporada turística tradicional.

De ahí su queja sobre la inaccesibilidad de los servicios de baño adaptados en las playas de Alicante ya que la necesidad se extiende a cada vez más meses.

Playas llenas desde mayo

"En mayo este año con el calor que ha hecho ya se podía ir a las playas, que estaban bastante llenas. He ido al Ayuntamiento de Alicante, a la Concejalía de Playas. Ellos son conscientes pero les da igual. Como solamente nos influye a los a los discapacitados, no pasa nada. Parece que no tenemos derecho a bañarnos en junio, ni en septiembre, no sé si es que pagamos menos impuestos que los demás y no tenemos ese derecho, porque todo esto sale de los impuestos que pagamos todos".

Rafael, con su hamaca adaptada / Héctor Fuentes

Sobre el servicio en julio y agosto, corrobora que en la playa de San Juan "normalmente hasta el 5 o el 6 de este mes no lo montan, pero me encuentro en la situación de que voy a la playa todo el mes de mayo y junio, y tengo que pedir ayuda a los otros bañistas".

Natación en aguas abiertas

Rafael García Martínez necesita este servicio pues practica natación en aguas abiertas. Para este fin, se ha adaptado una especie de hamaca con ruedas. "Soy bastante independiente hasta que me siento en la hamaca y en la arena y necesito que me acerquen a la orilla, luego ya me voy a nadar". También necesita que la ayuden a salir del mar.

El afectado, asimismo, ha mostrado su malestar porque antes los socorristas le ayudaban pero ya no es así.

Precisamente, la Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, instala para esta temporada estival 12 nuevas zonas de baño accesible para el descanso en las playas de la Comunidad Valenciana, la mitad de ellas en la provincia de Alicante. Exactamente, en la playa Marineta Cassiana (Dénia), playa Centro (la Vila Joiosa), playa Albufereta (Alicante), playa de Levante (Santa Pola), playa de El Cura (Torrevieja) y playa de El Puerto (Pilar de la Horadada).

Plataformas sombreadas

Las áreas, que se ubican dentro del mar a una profundidad máxima de 0,5 metros, están equipadas con plataformas sombreadas, 20 asientos fijos y accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

El objetivo es "garantizar la accesibilidad universal y la inclusión social, facilitando que todas las personas puedan disfrutar del mar y de las playas de las tres provincias en igualdad de condiciones".

Para ello, Turisme CV ha destinado este año 174.225,79 euros para la instalación, mantenimiento y posterior desmontaje, limpieza y traslado para almacenaje de estas zonas de baño accesible.

Compromiso con el turismo inclusivo La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha señalado que “el objetivo es garantizar el derecho de las personas con movilidad reducida o diversidad funcional a gozar de un turismo accesible e inteligente”, y ha resaltado que “desde el Consell estamos comprometidos con el turismo inclusivo, impulsando medidas necesarias para que todos los ciudadanos y visitantes de la Comunidad Valenciana puedan disfrutar este verano de un recurso de primer orden, como son las playas”. Cano ha especificado que en los próximos días se iniciará la instalación de estas 12 zonas de baño accesible que se distribuirán por las tres provincias, en ubicaciones autorizadas por las correspondientes demarcaciones provinciales de Costas del Estado.

Sobre las zonas de baño accesible

Según detalla el Consell, cada una de estas zonas de baño están construidas con materiales resistentes al medio marino; y disponen de una estructura de sombra en forma triangular, donde se instala una plataforma con capacidad para al menos 20 asientos de polietileno de alta densidad, fijados al fondo de arena, que permite el descanso cómodo y seguro.

Una de las zonas de baño adaptado de Turisme de la Generalitat / INFORMACIÓN

El acceso está habilitado mediante barandillas también de acero inoxidable, diseñadas para facilitar la entrada a personas con movilidad reducida.

Las zonas incluyen tres corcheras de 25 metros que forman dos calles de nado, pensadas para la realización de ejercicios suaves de movilidad o estiramiento.