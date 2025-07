Vox ahonda en la división del PP sobre el valenciano: “Toni Pérez deja a Barcala a los pies de los caballos”

Las dos caras de Cristina García

El posicionamiento mostrado por la concejala y diputada del PP en Alicante Cristina García con respecto a que la capital provincial sea considerada ciudad castellanohablante o que mantenga su estatus como ciudad de predominio lingüístico valenciano ha resultado muy chocante para la izquierda, a la que le resulta difícil explicarse que el jueves de la semana pasada defendiera una posición en el Ayuntamiento y seis días después votara a favor de la contraria en la Diputación. Una de las que más contundentes se mostró con este hecho fue la portavoz municipal del PSOE en Alicante, Ana Barceló, que calificó de “hipócrita” el comportamiento de García. “Es un fraude a la democracia que García vote en el pleno municipal a favor de suprimir el valenciano como lengua predominante en la ciudad y que tan solo seis días después vote exactamente lo contrario en la Diputación. Nos preguntamos cuándo ha mentido a los alicantinos, como concejala o como representante de los alicantinos en la institución provincial”, criticó la socialista.

Barceló cuestionó que la concejala mantenga dos posiciones diametralmente opuestas en las dos instituciones: “Es un engaño a la ciudadanía en un tema muy sensible. Su disparidad de votos demuestra que no trabaja para defender los intereses de la ciudad, sino que se mueve de un extremo a otro por intereses partidistas. Ha demostrado que no tiene ninguna credibilidad”. Este diario intentó ponerse en contacto con García para conocer su visión de los hechos. Tras no poder hablar con ella solo obtuvo una respuesta a través del gabinete de prensa del Ayuntamiento, contestación que no tenía nada que ver con el valenciano: “Lo que es hipócrita es mantener y apoyar al Gobierno corrupto de Sánchez, Abalos, Cerdán y Koldo”.