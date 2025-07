El Ayuntamiento de Alicante no tiene "constancia" de la solicitud de licencia para apartamentos turísticos en el bloque de la librería "80 Mundos"

Sin constancia de la petición de licencia en Urbanismo para convertir en bloque turístico el edificio que ha acogido a "80 Mundos". La emblemática librería, con más de cuatro décadas de historia en la céntrica General Marvá de Alicante, se ha convertido en el epicentro de un nuevo frente urbanístico. La reciente venta del edificio a una empresa madrileña con la intención de transformarlo en apartamentos turísticos encendió esta semana todas las alarmas, tanto en el ámbito político como entre vecinos y colectivos culturales.

Sin embargo, ni la empresa asegura tener la licencia necesaria para convertir el actual bloque residencial en pisos turísticos, ni el Ayuntamiento de Alicante tiene constancia de que se haya presentado solicitud alguna en la Concejalía de Urbanismo, según han confirmado a INFORMACIÓN fuentes municipales y del entorno de la mercantil. Un proyecto, por tanto, que podría quedar en papel mojado este mes, y es que el equipo de gobierno del PP prevé aprobar en el pleno de julio una nueva extensión de la moratoria que suspenderá también las licencias para bloques turísticos, ampliando la restricción que ya rige desde enero para pisos turísticos en edificios residenciales.

Una decisión que anunció este jueves el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y que supondrá la suspensión de licencias, declaraciones responsables y cualquier otro título habilitante necesario para convertir viviendas o edificios en bloques turísticos. Asimismo, afectará a la emisión de certificados de compatibilidad y cédulas de garantía urbanística. Tras el anuncio, será el pleno municipal de este mes de julio el que debatirá y, previsiblemente, aprobará esta suspensión que entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Una cuestión de tiempos

La clave para que la moratoria afecte o no al edificio que ha albergado la librería 80 Mundos está en los tiempos. Según fuentes municipales, solo quedarían exentas de la suspensión aquellas solicitudes que ya cuenten con licencia o hayan presentado declaración responsable antes de la entrada en vigor de la medida. En este caso, no consta que la promotora del proyecto haya presentado ninguna petición ni iniciado el procedimiento urbanístico. Desde la empresa, por su parte, tampoco confirman a este medio que hayan tramitado ningún tipo de licencia. Esta situación deja en el aire los planes de reconversión del inmueble. Si no se ha registrado la solicitud antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, el proyecto quedará paralizado por un periodo al menos de dos años.

El sector de los apartamentos turísticos califica la iniciativa de "sentimentalista"

La suspensión de licencias urbanísticas se enmarca dentro de una figura legal recogida en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana. Según explican expertos juristas, la moratoria se estructura en dos fases: una primera de un año de suspensión cautelar, durante la cual no se podrán conceder licencias ni certificados de compatibilidad; y una segunda, de un año más, que se activa si el Ayuntamiento inicia la tramitación del documento de modificación puntual del planeamiento urbanístico. Esta modificación, que deberá estar justificada técnica y jurídicamente, puede ser aprobada directamente por el Consistorio si se considera una regulación pormenorizada del uso del suelo, lo que agilizaría los plazos. En caso contrario, deberá aprobarse con el visto bueno de la Generalitat Valenciana.

Mientras dure este proceso, que una vez iniciada la tramitación del nuevo documento podrá extenderse por el tiempo necesario, los promotores que no hayan iniciado los trámites antes de la entrada en vigor de la moratoria, como podría ser el caso de la empresa que compró el edificio de 80 Mundos, verán congelados sus planes. Aún así, aquellas empresas que quieran poner en marcha una solicitud para un apartamento o un bloque turístico deberán cumplir con ambas normativas, tanto la antigua como la nueva que se encuentra en tramitación, siempre y cuando se haya expuesto al público el proyecto, un escenario complicado.

El sector turístico, en pie de guerra

La ampliación de la moratoria no ha sentado bien en el sector. La Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana (ApturCV) calificó este viernes la decisión del Ayuntamiento como "sentimentalista" y acusó al equipo de gobierno del PP de usar el urbanismo como una "herramienta ideológica". Desde el sector, consideran que la medida carece de justificación técnica y que genera inseguridad jurídica entre inversores que han apostado por rehabilitar inmuebles en mal estado con la intención de destinarlos al alquiler turístico legal.

La entidad recuerda que la primera moratoria, relativa a los bloques residenciales y vigente desde diciembre de 2024, ya fue recurrida ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, que admitió a trámite el recurso en marzo. La ampliación, aseguran, refuerza su posición de que el Ayuntamiento de Alicante está actuando sin una evaluación real del impacto económico de estas restricciones. Además, critican que con decisiones como esta se obstaculiza la recuperación de edificios abandonados y se pone en riesgo el empleo asociado al turismo legal.

De acuerdo con los datos difundidos por la Conselleria de Turismo, en Alicante se han inscrito 53 bloques de pisos turísticos en el registro oficial desde 2023: 16 ese año, 25 en 2024 y otros 12 solo en los seis primeros meses de 2025. En total, la ciudad cuenta actualmente con 90 bloques turísticos que suman 965 apartamentos.