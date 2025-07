El drama de Olga, la mujer que intentó suicidarse en su desahucio: “Estoy desesperada, la única alternativa que me dan es el albergue”

Visiblemente alterada, desesperada, sin recursos. Con una vía aún en el brazo y con sus pies únicamente cubiertos por unos plásticos. Así ha abandonado el Hospital de Sant Joan en la tarde de este viernes Olga Silanteva, la vecina que llevaba 22 años viviendo en la calle Alcalde Julio Suárez Llanos del alicantino barrio de Carolinas y que este jueves intentó suicidarse ingiriendo pastillas mientras era desahuciada de su casa junto a su hija. Silanteva pasó la noche bajo supervisión médica en el centro hospitalario y en la tarde de este viernes lo abandonó en torno a las 19 horas. “Estoy desesperada, la única alternativa que me dan es ir al albergue”, lamentó a la puerta del hospital, en alusión a la propuesta que asegura haber recibido por parte de los servicios sociales municipales.

Ante la falta de un recurso habitacional, la mujer señaló que su intención es la de dormir la noche de este viernes en la casa de su exmarido, con el que vivía en el número 4 de la calle Alcalde Julio Suárez Llanos hasta que se separaron. “Estoy fatal, nerviosa y desesperada”, lamentaba Silanteva. Según el informe presentado por su abogado, Medardo Laínez, aprobado por el Ayuntamiento de Alicante e insuficiente para la jueza que ha decretado el desahucio, padece 26 patologías. “Me voy a casa de mi exmarido. Sé que no es una buena acción pero no voy a dormir en la calle”, apostilló.

Sin parar de llorar

Sobre la opción de acudir al albergue, la mujer apuntó: “Allí es para dormir por la noche y de día te tienes que salir”. Después de su intento de suicidio, confesó que no ha parado en ningún momento de llorar desde que fue desalojada de su domicilio, una ejecución para la que fue necesario que la policía empleara la fuerza, ya que, en un intentó baldío de impedirlo, unas cincuenta personas, en su mayoría procedentes del Sindicat de Barri de Carolines, formaron una cadena humana frente al portal. “Voy descalza”, recalcó Silanteva, que abandonó el jueves el domicilio del barrio de Carolinas en una camilla hasta la ambulancia que le trasladó al hospital.

“Todas mis cosas se han quedado en casa, solo pudimos sacar algunas pertenencias. Me quiero morir”, continuó a la vez que señaló que no cuenta con dinero y que solo pudo hacerse con un teléfono móvil que le había acercado una de las integrantes del Sindicat de Barri de Carolines. La mujer y su hija han sido finalmente desahuciadas al tercer intento. En las otras dos ocasiones, que tuvieron lugar los pasados 23 de abril y 27 de mayo, se llegó a un acuerdo de última hora que le permitió contar con una moratoria hasta su desalojo definitivo de este jueves. “Han vendido el piso conmigo dentro. Me he intentado quitar la vida varias veces y tengo depresión crónica y trastorno bipolar”, confesó Silanteva tras el primer intento de un desahucio que se consumó este jueves. La vivienda, situada en el alicantino barrio de Carolinas, fue adquirida por un fondo buitre tras perderla su propietaria en la crisis de 2008.