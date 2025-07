Este viernes tuvo lugar la segunda y última sesión de las jornadas “Riesgos, seguridad y democracia”, organizada en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante y con la participación de diversos expertos que trataron las diferentes complejidades a las que se enfrenta la lucha contra el cambio climático.

Para ofrecer una perspectiva plural sobre este debate las jornadas contaron con la participación de especialistas de diversos ámbitos. Por ejemplo Carmen Blasco, profesora de Urbanismo en la Universitat Politècnica de València (UPV), quien pese a reconocer que “el riesgo se ha tenido poco en cuenta normalmente en el urbanismo” admitió que su disciplina ha cambiado para adaptarse a la nueva coyuntura. Sin embargo, “es difícil planificar y mejorar lo que tenemos con miedo e inseguridad: el riesgo cero es imposible”, admitía.

El problema para el sector, en cambio, no se encuentra tanto en los condicionantes internos. Según expresaba Blasco, “los urbanistas dependemos de los políticos y de que las fuerzas económicas estén o no por la labor de hacernos caso. Nuestra notoriedad es mínima. A los médicos se les hace caso, a los urbanistas no. Y es posible incluso que si decimos que hay que hacer algo, quien decide acabe optando por hacer lo contrario”.

Visión jurídica

Esta contradicción es una de las muchas que afronta la lucha contra el cambio climático, abordada constantemente en las jornadas. También desde la perspectiva del derecho. José Ángel Camisón, profesor titular de Derecho Constitucional en la UA, planteaba los problemas competenciales a la hora de atender emergencias. Pese a defender la descentralización, el docente matizaba que el diseño actual de las competencias, reflejado en la Constitución y en el Estatuto, puede dar lugar a confusiones.

El análisis lo vinculaba con la dana y con el debate posterior que se ha generado. “Declarar la emergencia nacional es responsabilidad del Gobierno. El presidente de la Comunidad también puede solicitarla. Pero ni se declaró ni se pidió”, dijo sugiriendo que, dada la situación concreta del 29 de octubre del año pasado, el responsable era el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Camisón también miró adelante para hablar de la “constitución del futuro”, planteando la posibilidad de que a la naturaleza se le acabe otorgando personalidad jurídica “para defenderse de otros actores”, y citaba el ordenamiento legal de Ecuador como ejemplo pionero en este aspecto.

Del pasado al futuro

En la intervención final de las jornadas participaron tres especialistas. El primero, Armando Alberola, catedrático de Historia Moderna en la UA, repasó diversos ejemplos pretéritos sobre catástrofes naturales en València relacionadas con inundaciones. Citó, de esta manera, al científico Antonio José Cabanilles, que reflejó en sus trabajos realizados en el siglo XVIII los peligros que suponen los temporales en la ciudad y en su actual área metropolitana. De esta manera, Alberola evidenciaba que la historia proporciona conocimiento suficiente como para prever las catástrofes y adecuar el urbanismo y las infraestructuras a estos episodios.

Jorge Olcina, Manuel Alcaraz y Armando Alberola en la mesa final de las jornadas "Riesgos, seguridad y democracia" en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante. / INFORMACIÓN

Sin dejar de hacer referencias al pasado Manuel Alcaraz, profesor titular de Derecho Constitucional en la UA, relacionaba el negacionismo climático con la defensa acérrima de la seguridad, principios que convergen actualmente en la extrema derecha. “Sabemos como han acabado los sistemas que han abanderado la seguridad, pero hay que ser optimistas en un sentido”. Esta propuesta la hacía recordando que “países como el nuestro han conocido la democracia”, un sistema que no se había consolidado en los territorios europeos que acogieron dictaduras totalitarias en la primera mitad del siglo XX.

Por último Jorge Olcina, catedrático de Geografía en la UA, se centró en su disciplina para subrayar, entre otras cosas, que el 70 % de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) del Mediterráneo español son anteriores a 1990 y “no están adaptados al cambio climático”. La modificación de la Ley del Suelo para revisar los PGOU con más de 20 años de antigüedad, la interpretación correcta de los mapas de riesgo y apuestas más estructurales como “la formación de las nuevas generaciones” pueden ser clave para encarar el futuro con ciertas garantías.