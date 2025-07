De oficinas a apartamentos turísticos: el calvario de un edificio en Garbinet

En la calle Granja de Rocamora, en el barrio alicantino de Garbinet, los vecinos miran con preocupación la transformación de su edificio. Lo que durante años fue una entreplanta destinada a oficinas está a punto de convertirse, casi sin que los vecinos pudieran reaccionar, en el escenario de un ambicioso proyecto empresarial: 30 apartamentos turísticos concentrados bajo el mismo techo. Justo debajo de las 56 viviendas que forman parte del edificio. Un giro radical en el uso del espacio que ha pillado por sorpresa a las 56 familias que viven justo encima, y que temen que su hogar deje de ser un lugar residencial para convertirse en un negocio.

"El edificio no está pensado para esto", afirma José Francisco Peña, presidente de la comunidad de propietarios. La sensación general entre los residentes es de desamparo y preocupación, y no es para menos, se sienten testigos de una transformación urbanística que consideran incompatible con la vida residencial en su edificio. "Van a meter más gente en esos apartamentos que en cualquiera de los dos bloques que componen nuestra urbanización, es algo inaudito", advierte Peña.

Dede el exterior del inmueble puede verse como se completa el mobiliario de estos apartamentos. / Áxel Álvarez

Los vecinos temen que este nuevo uso no solo altere la tranquilidad del entorno, sino que lo sobrecargue hasta el límite. Aire acondicionado, cocinas eléctricas, desagües… el sistema del edificio, aseguran, no está preparado para el volumen de servicios que exigirá este nuevo uso. Y, mientras tanto, ya se han instalado 30 máquinas de aire acondicionado en zonas comunes. "Cuando se pongan a funcionar, veremos qué pasa y como nos afecta el calor y el ruido que desprenderán", dice Peña con resignación.

Una de las vecinas afectadas, Sara Tomás, expresa su inquietud ante esta situación. "El calor y el ruido van a subir directamente a nuestras casas. Esto era una zona residencial, y ahora parece un hotel". Lo que esta vecina pensaba que serían oficinas, ha resultado ser un proyecto turístico. "Nos dijeron al principio que serían habitaciones para estudiantes o viviendas para residentes de medicina del hospital, pero sabíamos que no iba a ser así. Manda el negocio”, añade el presidente de la comunidad.

Una batalla vecinal sin resolver

El temor más profundo no es solo la alteración de su calidad de vida, sino el cambio de identidad del propio barrio. "Ya no es una comunidad. Es gente que entra y sale, y nada más", se lamenta Lucía Sirvent. En los chats de vecinos, los comentarios son unánimes: nadie está conforme con la situación. "No quiero que vivan conmigo tantas personas. Son muchas habitaciones y no está bien", apunta Elena Melnyk, otra residente del inmueble.

Los problemas no son solo una previsión: ya han surgido los primeros conflictos. La empresa propietaria necesita una acometida eléctrica independiente, pero la compañía les ha advertido de que no cuentan con suficiente potencia en la actual red, que estaba pensada para soportar la actividad de unas oficinas. Para solucionarlo, solicitaron permiso para perforar el garaje comunitario, algo a lo que los vecinos se oponen frontalmente aunque saben que, quizá, no puedan frenar la obra. "Parece que se prima el negocio y da igual lo que opinen los vecinos", lamenta Peña.

Precisamente, el próximo lunes, los vecinos tienen una cita crucial: la reunión de la comunidad para abordar, entre otros puntos, la autorización que ha solicitado la empresa para ejecutar la instalación eléctrica necesaria para sus apartamentos. Desde el Colegio de Aparejadores ya les han advertido de que, si la normativa lo permite, poco pueden hacer hasta que la actividad comience. A partir de ahí, podrían acumularse quejas y reclamaciones. Pero el daño, temen los vecinos, ya estará hecho. "Es paciencia y pelear. Pero mientras, nos lo comemos”, añade el presidente de la comunidad de propietarios. Mientras tanto, la incertidumbre crece. "Lo que aquí se enfrenta", indica Peña en una carta enviada a la concejalía de Urbanismo, "es la salud de cientos de familias alicantinas contra el lucrativo negocio de los apartamentos turísticos".