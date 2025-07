El rechazo a la agresión homófoba a Daniel une a todas las asociaciones LGTBI de Alicante

La agresión homófoba al joven Daniel, de 20 años, al que rompieron la nariz de un botellazo, además de recibir insultos, ha unido a la comunidad LGTBI de Alicante. Representantes de las cinco asociaciones de la ciudad han querido arropar al afectado en la protesta que se ha celebrado este viernes en la plaza del Ayuntamiento, ante la casa consistorial, en donde además se ha hecho un llamamiento a la participación en la manifestación del Orgullo, el próximo 19 de julio.

"Estamos asistiendo al desmantelamiento de las leyes LGTBI de la Comunidad Valenciana que nos protegen", se ha escuchado durante este acto, en el que Daniel ha sido el protagonista. Megáfono en mano, ha compartido un texto que ha elaborado junto a su abuela.

"No vengo a callar lo que duele, vengo a recordar lo que soy. Necesitamos defensa, nuestra luz no tiene que pedir permiso. El odio de algunos solo demuestra su discursidad, no la mía. Y si alguna vez me hacen daño por ser yo mismo, no olvidéis. Ellos atacan lo que no pueden entender y lo que jamás podrán ser. Camino con la frente alta y no escondo mis colores, no callo mi verdad y nunca tengo que cambiar para encajar, porque hay algo que no podrán tocar jamás, la fuerza que llevo dentro y que cada día me abraza con buena energía".

"No estás solo"

La emoción ha interrumpido sus palabras, aunque ha continuado animado por los asistentes, unas cien personas, y por su madre, María Asunción, con un "ánimo, cariño, no estás solo".

Por fin ha podido terminar afirmando: "Ni un paso atrás, ni por miedo, ni por cobardía y mucho menos por ellos. Porque si amar molesta, que les moleste más fuerte, porque si brillar duele, que se pongan gafas. Porque ser uno mismo provoca, que se aguanten. Ya estuvo bien de callar, de aguantar, de mirar hacia otro lado. No nacimos para escondernos, nacimos para vivir en voz alta. Gracias".

Poco antes de su intervención pública, el joven comentaba a este diario que le ha costado mucho dormir desde que fue agredido y que sufre mucha ansiedad por las noches. "Trato de mostrarme fuerte ante todo porque la procesión va por dentro. Pero muy agradecido de verdad con toda la gente que ha venido. Espero que esto valga para cambiar las cosas y que no le pase a nadie más. Ojalá que sea el último que le pase".

Asimismo, ha recalcado que "tu libertad acaba donde la mía empieza". "Otros y otras se han quedado en la puñetera cuneta, que cada uno haga lo que quiera con su vida".

Daniel, víctima de agresión homófoba: 'Todo este sufrimiento lo van a pagar' / Rafa Arjones

Actos de odio

Alejandra Santamaría, portavoz de la asociación Temis Alacant, ha presentado el acto. "Hoy estamos aquí porque no podemos tolerar en nuestra ciudad que se comentan actos tan brutales de odio como el que sufrió Dani, al que lanzaron una botella y le partieron la nariz y también le desviaron el tabique por ser quién es".

Así, ha abundado en que no se trata de un incidente aislado y que, según datos estatales, las agresiones físicas o verbales han pasado de un 6,8 % al 16,25 % en un solo año "y va a seguir aumentando por desgracia. La educación en diversidad no es una opción, debería ser una obligación".

Críticas al PP y Vox en el Ayuntamiento de Alicante por su postura en contra del colectivo

También ha tenido palabras indirectas para el PP y Vox en el Ayuntamiento alicantino, sin nombrar sus siglas. "En Alicante, en las instituciones, tenemos a partidos que van en nuestra contra y que se venden a otro partido más todavía en nuestra contra por quedarse pegados en el asiento. Nos reunimos aquí hoy y ante cualquier tipo de agresión que ocurra aquí estaremos".

Miedo

Alejandra Santamaría ha proseguido expresando que "estamos hartas de tener miedo a salir a las calles, a tener miedo en los trabajos. Yo soy sanitaria pública y tengo miedo a veces de atender a la gente porque veo homofobia en cualquier lado, microtransfobia, que la sufro todos los días. Basta ya".

También ha señalado el miedo a salir de fiesta. "Yo tengo miedo de ir a locales heterosexuales, que no debería tener ese miedo, pero lo tengo. Al final nos encerramos y no salimos. Tenemos que enfrentarnos, tenemos que salir y conquistar nuestros espacios. Nos los quieren quitar, pues salgamos más a conquistarlo, más todavía".

La oradora ha animado a los presentes a que no permitan volver atrás. "Están conquistando los medios de comunicación, están conquistando internet. Conquistemos nosotros también internet. Queremos más canales de comunicación, más vídeos, más material, más post, porque también es nuestro espacio. No dejemos que ellos se queden con nuestros espacios, porque el espacio es de todes", ha arengado la también youtuber.

Transfobia

"Todes les aliades tienen que estar a aquí. Porque ellos también van a verse afectados. Porque la transfobia, la biphobia, la LGBTfobia no es solamente entre nosotres, es a todos en el mundo". Asimismo, ha apelado a un feminismo de unión y al transfeminismo.

En el acto también se han escuchado críticas a que el Ayuntamiento de Alicante quiera eliminar la ciudad como zona de predominio valencianoparlante. "Som valencianoparlants, amb orgull. Som la millor terreta del món", se ha escuchado, a la vez que se ha reivindicado que ninguna agresión homófoba se quede sin castigo, aunque los autores tengan 14 años y sea inimputable, como el caso del menor detenido en el caso de Daniel.

Durante la protesta se han coreado consignas como: "aquí está, la resistencia trans", "no estás solo", "nos tocan a una, nos tocan a todes, "la teua agresió, la nostra rebelió", "sin respuesta, ni una agresión", y se ha instado a denuncia cualquier agresión.

Al acto han asistido representantes de grupos políticos de izquierda en el Ayuntamiento.