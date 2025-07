El TSJ revisa los protocolos para gestionar situaciones de catástrofes

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) trabaja en un nuevo protocolo de actuación para la gestión de catástrofes y que está basado en la experiencia adquirida tras los devastadores efectos de la dana en Valencia el pasado octubre. Así lo ha desvelado este viernes en Alicante el nuevo presidente del TSJ, Manuel José Baeza, que ha defendido la respuesta que desde la sala de gobierno de este órgano se dio ante el temporal que causó la muerte de 219 personas hace nueve meses y medio. Según explicó, únicamente valoraba la actuación desde un punto de vista jurisdiccional, señalando que él no iba a entrar en la gestión política. La reacción de la sala de gobierno del TSJ, según explicó, “fue ágil, flexible y comprometida”.

Baeza intervino en una conferencia organizada por el Foro de Debate Germán Bernacer donde expuso su programa de actuación al frente de este tribunal. Se trata de una de sus primeras intervenciones públicas en la provincia tras su nombramiento, aunque recientemente ya estuvo en Alicante con motivo de la reunión de jueces decanos de toda España en esta ciudad el pasado 10 de junio. Algunos de estos puntos fueron parte del programa por el que optó al nombramiento.

El magistrado señaló que, entre las lecciones que les ha dado la gestión de la Dana, está el integrar a más actores en la toma de decisiones urgentes, como colegios profesionales, jueces decano y administraciones. También abogó por aprovechar las herramientas tecnológicas para la coordinación de medias y comunicar mejor las decisiones para evitar malentendidos. “Nos pidieron que había que suspender la actividad jurisdiccional en todos los territorios, pero no los efectos no habían sido los mismos en todas partes”, explicó. Una situación que se solventó resolviendo que no era necesario el desplazamiento de profesionales y ciudadanos si encontraban dificultades para hacerlo, y que estas circunstancias se tendrían en cuenta en los juzgados.

Baeza recordó que es la segunda situación de emergencia a la que se enfrentaba el TSJ estos últimos años, después del reto de hacer que los tribunales siguieran funcionando durante la pandemia por el covid. Los nuevos retos a los que se enfrenta en su mandado es a la implantación del nuevo modelo de los Tribunales de Instancia, así como al nuevo sistema de gestión procesal, Just@, que ya está llegando a la provincia de Valencia, tras haber culminado su implantación en Alicante.

Capacidad de liderazgo

“No solo vengo a presentar un programa, sino una visión”, ha afirmado Baeza durante su discurso, quien ha apelado a un liderazgo proactivo y al trabajo en equipo como herramientas clave para transformar la Justicia en la Comunidad. Una labor que iba a llevar a cabo “con propósito, voluntad y acción”. Las líneas estratégicas de su mandato van a estar centradas en la eficiencia, la cercanía y la transparencia del sistema judicial, según explicó. Según sus palabras, el presidente del TSJ no debe limitarse solo a gestionar, sino que debe liderar.

Baeza subrayó la necesidad de implicar a toda la estructura judicial, desde presidentes de sala y audiencias hasta jueces decanos, en un propósito común. Para ello, propuso canales permanentes de comunicación, reuniones periódicas y espacios de colaboración reales que favorezcan la implicación y la innovación.

El presidente del tribunal superior también apostó por reforzar las relaciones institucionales con la Conselleria de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los colectivos profesionales como abogados, procuradores o graduados sociales. “Estamos mejorando y avanzando respecto a etapas anteriores”, señaló.