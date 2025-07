El calor impone su ley en los mercadillos de la provincia de Alicante

Con el verano ya instalado y una primera ola de calor recién superada, los mercadillos de la provincia de Alicante, esos espacios donde conviven puestos de fruta, ropa, calzado o menaje, comienzan a adaptar sus rutinas a unas temperaturas cada vez más altas. La lógica de los comerciantes y las decisiones de algunos Ayuntamientos están modificando horarios y protocolos para proteger tanto a vendedores como a compradores.

La imagen que ofrecen en estos días es clara: apenas pasan las doce y media de la mañana, y muchos puestos ya están en proceso de recogida. El calor impone su ley, y tanto los clientes como los placeros lo saben. En el mercadillo de Teulada en Alicante, por ejemplo, donde el cierre oficial está fijado a las dos de la tarde, a esa hora ya no queda prácticamente nada montado. Óscar García, que vende pollos asados, lo resume sin rodeos: "Estamos aguantando por la necesidad de tener que vender. Nosotros estamos hasta las 14:00 o 14:30 porque damos comida ya hecha. Tenemos que aguantar porque es lo que hay".

Otros compañeros optan por no esperar tanto. Óscar Llopis, vendedor de fruta, señala que "el mercado termina antes ahora en verano. A partir de las 11 ya no viene nadie porque ya no hay quien esté. En invierno no hay que llevar tanto cuidado con el producto, pero en verano se va en seguida".

José Pérez, otro comerciante añade que "recogemos antes por el calor, a las 12:30 o así ya estamos recogiendo. La gente viene a partir de las 7 hasta máximo las 11. Compramos lo justo de producto para intentar acertar y que no se ponga malo". En la misma línea, Joaqui Rocamora apunta que "se lleva mucho más cuidado y la gente, sobre todo, viene antes. En invierno alargamos porque a la gente le gusta venir más a mediodía por el frío, cuando pega el sol".

Actuar en función de las alertas

En Alicante capital, donde los mercadillos se celebran los jueves y los sábados, el Ayuntamiento ha asegurado a este diario que autotizará a los comerciantes a cerrar media hora antes en caso de alerta por altas temperaturas. No obstante, los propios vendedores explican que este cambio ya es habitual en verano. Hacia las 12:30 se comienza a recoger, aunque desde las 11 las calles del mercadillo ya se perciben más vacías. Y es que el calor no solo altera los horarios: también cambia la forma de abastecerse, ya que muchos placeros compran menos género para evitar pérdidas por deterioro.

El mercado termina antes ahora en verano. A partir de las 11 ya no viene nadie porque ya no hay quien esté Óscar Llopis — Placero

La situación varía según el municipio. En Elche, a pesar de contar con varios mercadillos repartidos por la ciudad, no se han implementado medidas específicas para combatir el calor, según fuentes municipales. Una realidad diferente se vive en Elda, donde los mercados tienen lugar los martes y sábados. Desde la Concejalía de Comercio y Mercados se ha explicado que actuarán en función de las alertas emitidas por la Aemet, en coordinación con la Policía Local y la empresa de limpieza. Entre las medidas previstas, se permitirá desmontar los puestos a partir de las 13:30 horas, aunque si la alerta es elevada, ese horario podría adelantarse aún más. Además, se ofrecerá a los placeros el uso de los aseos de los mercados municipales para refrescarse durante la jornada, reforzando también la limpieza de las instalaciones.

En Torrevieja, el mercadillo se celebra los viernes en un recinto cerrado de propiedad municipal, lo que permite una gestión más flexible tanto del espacio como del servicio de limpieza, que puede realizarse a otras horas del día, incluso por la tarde, cuando las temperaturas bajan. Se trata, además, de uno de los mercadillos más grandes de toda la Comunidad Valenciana, con más de 600 puestos, y cuya actividad comercial alcanza su punto álgido precisamente en verano, cuando el flujo de turistas dispara las ventas. Aunque el Ayuntamiento no ha detallado medidas concretas frente al calor, sí asegura que la empresa encargada de la recogida cumplirá con las recomendaciones de seguridad térmica. En la práctica, son los propios vendedores, especialmente los de productos frescos, quienes adelantan la recogida y a partir de la una del mediodía comienzan ya a desmontar, conscientes de que a esas horas es casi imposible resistir el calor.

En invierno alargamos porque a la gente le gusta venir más a mediodía por el frío, cuando pega el sol Joaquín Rocamora — Placero

Servicio de limpieza

En Villena, donde el mercadillo tiene lugar los jueves, se ha implantado una gestión mucho más activa. Desde el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, que cuenta con personal propio dentro del Ayuntamiento, se reciben informes diarios sobre el riesgo térmico. En base a estos datos, se toman decisiones casi cada semana. De hecho, según fuentes municipales, en varias ocasiones el cierre del mercadillo se ha adelantado conforme a lo indicado por estos informes. El pasado jueves, sin ir más lejos, el servicio de limpieza se retrasó hasta las seis de la tarde para evitar exponer a los trabajadores a las horas más calurosas.

También en El Campello se han adoptado medidas concretas. Allí, el mercadillo de los miércoles suele recogerse hacia las 13:00 cuando hay alerta amarilla por calor, una hora antes de lo habitual. En cuanto al mercadillo privado que se instala los domingos, el Ayuntamiento explica que los clientes acuden mucho antes en verano para evitar el calor extremo, lo que lleva también a la propiedad a desmontar antes los puestos. En cambio, en Benidorm, donde el mercadillo se celebra los miércoles, no se prevén modificaciones ni en los horarios ni en el servicio de limpieza, según indican fuentes municipales.

Recomendaciones

Desde la Conselleria de Emergencias explican que, aunque no se han dado instrucciones específicas sobre el cierre anticipado de mercadillos ante episodios de calor, sí se están difundiendo de forma constante, a través de las redes sociales oficiales de Emergencias y de Sanidad, recomendaciones y consejos prácticos para hacer frente a las altas temperaturas. Estas indicaciones incluyen pautas tanto para la población en general como para colectivos especialmente expuestos, como los comerciantes al aire libre. Además, en otros territorios cercanos, como la Región de Murcia, varios Ayuntamientos ya han comenzado a aplicar medidas preventivas similares, como el adelanto de horarios y la reorganización de turnos, para proteger tanto a trabajadores como a visitantes frente a los riesgos derivados del calor extremo.

Lo que queda claro es que, aunque no todos los municipios han tomado las mismas medidas, la mayoría de los cambios surgen del propio sentido común de los vendedores y de la experiencia que les da trabajar al aire libre cada verano. Porque el calor, en los mercadillos, no da tregua.