Cuatro inspectores controlan este verano la limpieza en la ciudad de Alicante

Cuatro personas se encargarán este verano de inspeccionar el servicio de limpieza en la ciudad de Alicante. Esta es la denuncia pública que ha realizado este lunes el portavoz del grupo municipal de Compromís, Rafa Mas, en la que lamenta la escasez de personal en un servicio que llegó a contar con catorce funcionarios. "La gente se está preguntando por qué la ciudad está colmatada de basura, llena de residuos e insalubre. Sobre todo después de las Hogueras. La respuesta es clara, no hay dudas. Hay un culpable, y es el Ayuntamiento de Alicante gobernado por el Partido Popular con el apoyo de Vox. Sobre todo dos personas: Luis Barcala y el concejal Manuel Villar", ha señalado Mas, quien ha añadido: "Solo tenemos cuatro inspectores para una ciudad que en verano supera el medio millón de habitantes. Cuatro inspectores para supervisar a las dos contratas que gestionan limpieza y baldeado, y la recogida de basura. Cuatro para la mañana, la noche y las tardes del jueves y del sábado que hay mercadillos".

Para el portavoz de Compromís esta situación supone "una tomadura de pelo, sobre todo después de la ordenanza que fue aprobada por el Partido Popular, por el PSOE y por Vox, donde el vicealcalde se comprometió, como concejal de limpieza, a duplicar inspectores". "¿Dónde están los inspectores? Sin inspectores no se puede controlar a la contrata, no se puede cumplir los pliegos y, por tanto, no se pueden cumplir la ordenanza. Ahí está la clave de la porquería que tenemos en la ciudad de Alicante. Hay un principal culpable y es Luis Barcala, porque no cesa de forma fulminante a su concejal de limpieza, corresponsable de la situación", ha añadido el concejal de Compromís.

El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Alicante aprobó una nueva modificación de la plantilla municipal en la que, además de crear nuevos puestos de jefes de área, también se incluía un refuerzo del personal para controlar las zonas verdes de la ciudad. Sin embargo, de la cobertura de los inspectores de limpieza (prometidos en varias ocasiones por el ejecutivo local) nada se dijo. "El tema está en Recursos Humanos y va con relativa rapidez", señaló en su momento el vicealcalde y edil del área, Manuel Villar, sin concretar cuándo se esperaba su incorporación.

Cuando el PP llegó a la Alcaldía de Alicante en el año 2018, impulsó un incremento de estos empleados municipales hasta alcanzar las 14 personas. Seis años después, debido principalmente a las jubilaciones y los traslados a otros departamentos, estos trabajadores se han reducido a menos de la mitad: quedaban seis en activo. Este verano, según Compromís, la cifra ha bajado hasta los cuatro efectivos.